ألبون: تحسّن ويليامز كان أحد أسباب الانضمام للفريق

ظهر ألبون كأحد المرشحين كبديل عن جورج راسل في ويليامز، الذي سينتقل إلى مرسيدس بدءاً من الموسم المقبل، وسرعان ما تمّ الإعلان عن انضمام التايلاندي إلى صفوف الفريق لمزاملة نيكولاس لاتيفي.

وتم ربط ألبون كذلك بانتقال محتمل إلى ألفا روميو، قبل تأمين مقعده مع ويليامز، لكنه أشار إلى أن التقدم الذي حققه الفريق البريطاني مؤخراً كان أحد أسباب رغبته بالانضمام.

وعانت ويليامز من فترة صعبة مؤخراً، حيث كان 2019 أصعب مواسم الفريق، وبالرغم من إظهار لمحات أداء جيدة في 2020 لكنه أنهى بالمركز الأخير.

وفي 2021، سجلت ويليامز النقاط ثلاث مرات، وتحتل المركز الثامن ضمن ترتيب بطولة المصنّعين حالياً.

"بداية، أود القول أن الفريقين كليهما رائعان. ويليامز، يبدو أن الأداء في تحسن مستمر" قال ألبون.

وتابع: "من الواضح أنهم يحصدون ثمار عملهم. حصلت على فرصة زيارة الفريق، وجميعهم يتحلون بالتفاؤل والروح الإيجابية. كانوا لطيفين للغاية في كلامهم معي".

وأردف: "ويليامز تبدو خياراً رائعاً للعودة إلى الفورمولا واحد".

من جهة أخرى، يرى ألبون أن الإعلام كان أحد الأسباب الرئيسية وراء دعم سعيه للعودة إلى منافسات الفورمولا واحد.

فقال: "بصراحة، أعتقد أنه أنتم الإعلاميون، كنتم القوة الدافعة أكثر من أي شيء آخر!".

وأكمل: "في الوقت نفسه، كنت أحاول ضمان بقاء جميع الخيارات أمامي. بالطبع، سارت الأمور بسرعة، خاصة بعد إعلان انتقال جورج إلى مرسيدس وفالتيري (بوتاس) إلى ألفا روميو".

واسترسل: "كانت هناك نقاشات مبكرة طبعاً مع يوست (كابيتو) وفريق ويليامز. من الواضح أنني تلقيت الدعم من كريستيان (هورنر) والدكتور ماركو كذلك".

وبالرغم من أنّ هورنر مدير فريق ريد بُل أشار سابقاً إلى تدخل توتو وولف مدير فريق مرسيدس بقرار ويليامز حيال ضم ألبون، غريب بعض الشيء. لكن التايلاندي نفى أن يكون إتمام الصفقة معقداً.

فقال مختتماً: "كلا في الحقيقة. لا أود الخوض في التفاصيل بصراحة. لكن أعتقد أن الصفقة كانت لتتم على أية حال. ومن الرائع أن كل شيء سار كما يجب".