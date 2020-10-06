ألبون بحاجة للمزيد من الثقة "لترويض سيارة ريد بُل الشرسة"

واجه السائق التايلاندي مصاعب عدة هذا الموسم للتأقلم بشكل مريح مع سيارته ريد بُل.

وبالرغم من تحقيقه لمنصة تتويج في جائزة توسكانا الكبرى، لكنه ما زال بحاجة إلى استخلاص المزيد من سيارته خاصة خلال التصفيات.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، تكلم ألبون حيال النواحي التي تحتاج إلى تحسين، حيث كشف أنه يركز على مجاراة فيرشتابن وطريقة قيادته.

"من الصعب تحديد سبب المشكلة بصدق" قال ألبون بحديثه عن الوضع الذي يُواجهه هذا الموسم في حديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "أريد المزيد من الثقة فحسب".

وأردف: "أعتقد بأنّ ماكس يتواجد على الحدود القصوى في جميع أجزاء المنعطف. ليس خائفًا من خروج السيارة عن السيطرة. يُمكنكم مشاهدة لفّة تصفيات ماكس وستلاحظون كيف يضغط على السيارة".

وأكمل: "بالنسبة لي فما أحتاجه هو رفع سرعتي والقدرة على بلوغ حدود السيارة. أحتاج للشعور بالقدرة على انزلاق السيارة في كلّ منعطف في مختلف مراحله. الأمر عبارة عن الشعور العام بالثقة داخل السيارة".

ثمّ تابع: "وبالطبع دائمًا ما تزيد التصفيات من صعوبة الأمر، كون كميّة الوقود قليلة. عندما ننتقل إلى يوم السباق فأنت لا تضغط بأقصى طاقة طوال الوقت، ويتمحور الوضع أكثر حول الحفاظ على الإطارات".

لا يُوجد حلٌ سهلٌ للفريق والسائق للخروج من هكذا وضعٍ مماثلٍ للذي يتواجد فيه ألبون. إن غيّرت الإعدادات لجعل السيارة مريحة أكثر كي تتعزّز ثقة السائق، فستخسر بعض الأداء على الأرجح.

ويكمن التحدّي في جعل ألبون أسرع من دون التضحية بسرعة السيارة.

وقال ألبون بخصوص ذلك: "عليك إيجاد حلٍ وسط. سيارة سريعة لا تعني بالضرورة أنّها مريحة. عليك أن تكون قادرًا على استخدامها وبلوغ حدودها القصوى من أجل استخراج أقصى أداء منها".

وأكمل: "يتعلّق الأمر بالوقت الذي تمضيه في السيارة ببساطة. أعلم أنّنا في منتصف الموسم الآن، لكن لا يزال الشعور جديدًا نسبيًا في الفريق مع هذه السيارة".

وأردف: "يتواجد ماكس هنا منذ خمسة أعوام. كان قادرًا على تطوير السيارة وبنائها حول أسلوب قيادته، بينما لا أزال أنا بصدد اكتشاف الأمور والعمل مع المهندسين لاستغلال السيارة واستخراج أقصى أداء منها".

لكنّ ألبون حقّق تقدّمًا بالفعل، وتحسّنت الأمور عندما جلبت ريد بُل المهندس سيمون رينيه الأكثر خبرة ليلعب دور مهندس سباقه. مثّل ذلك دفعة قويّة.

إذ قال بخصوص ذلك: "سأقول بأنّه من ناحية الخبرة فإنّ سيمون يجلب معه الكثير، خاصة على صعيد المحادثات اللاسلكيّة. من الواضح أنّه يعرف الجميع هنا سواء روكي (غيوم روكلان، رئيس هندسة السباق) أو بيدالز (بول موناغان كبير المهندسين)".

واختتم: "إنّها بيئة رائعة في الفريق. هناك الكثير من الدعم هنا وهناك روحٌ معنويّة عالية، وذلك رائع".