ألبون بحاجة إلى العطلة الشتوية ليستعيد كامل لياقته بعد الوعكة الصحية في مونزا
يعتقد أليكس ألبون أنه سيحتاج إلى العطلة الشتوية كي يستعيد كامل لياقته بعدما عانى من التهاب الزائدة الدودية ومشاكل لاحقة في التنفس خلال نهاية الأسبوع في مونزا في سبتمبر/أيلول الماضي.
تعرض سائق ويليامز لوعكة صحية في يوم السبت من عطلة نهاية الأسبوع لجائزة إيطاليا الكبرى، ما تطلب على الفور إخضاعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية قبل أن يواجه مضاعفات أدت إلى مشاكل في التنفس.
لكن التايلندي خرج من المستشفى بعد بضعة أيام وعاد إلى التسابق مع فريقه في جائزة سنغافورة الكبرى.
وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عقب نهاية الموسم في أبوظبي إذا ما استعاد كامل لياقته البدنية منذ سباق مونزا، قال ألبون: "يُمكنني القول بأنني سأحتاج العطلة الشتوية كي أستعيد 100 بالمئة من لياقتي".
وأضاف: "لم يكن لدينا الوقت للتدريب من أجل استعادة تلك اللياقة في الواقع، لذلك نعم، سأحتاج للفترة المُقبلة".
وتابع: "ولأكون واقعيًا، كان سباق سنغافورة صعبًا جدًا، كنت أتمتع بـ 75 بالمئة من لياقتي في اليابان، وبعد تلك الجولة كان شعوري جيدًا جدًا".
هذا وشعر ألبون بأن سباق مونزا هو أكبر فرصة ضائعة منه في الموسم، في ظل مناسبة الحلبة لسيارة ويليامز بشكل كبير، وأن بديله للسباق نيك دي فريز حل تاسعًا.
حيث قال: "أشعر بأن الفرصة الأكبر التي ضاعت مني كانت مونزا، كانت فرصة كبيرة لتحقيق نقاط أساسية. بخلاف ذلك، أشعر بأن الفرص التي كانت لدينا فيها الإمكانية لتسجيل النقاط، نجحنا بذلك فيها".
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