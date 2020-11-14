فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
13 نوفمبر
السباق خلال
17 ساعات
:
54 دقيقة
:
30 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
19 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / أخبار عاجلة

ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا

المشاركات
التعليقات
ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا
من قبل:

قال أليكسندر ألبون أنّ الفورمولا واحد كانت محظوظة لعدم وقوع حادث كبير خلال الأجواء الممطرة في تصفيات جائزة تركيا الكبرى.

تمتّع ألبون بسرعة جيّدة خلال الحصّة المتقلّبة الحماسيّ’، واعترف بأنّه كان بوسعه تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع خلف ثنائيّ ريسينغ بوينت وزميله ماكس فيرشتابن.

وبالرغم من أنّه كان من الواضح أنّ ريد بُل أفضل في تلك الأجواء المخادعة بالمقارنة مع بقيّة المنافسين، قال ألبون أنّ فترة ما بعد الظهر كانت مجهدة.

"يُمكنني أن أتفهّم سبب استمتاع الناس" قال ألبون عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "كنت لأستمتع لو لم أكن أقود".

وأضاف: "ليس الأمر ممتعًا داخل السيارة كما يبدو عليه على شاشات التلفاز. عندما تنتقل إلى الغيار السادس أو السابع في الأمطار، فأنت لا تزال تواجه دورانًا للإطارات حول نفسها في برك المياه حول الحلبة، وذلك غير ممتع".

وأكمل: "ذلك خطر، أكثر من أيّ شيء. أعتقد بأنّنا كنّا محظوظين لعدم وقوع حادث كبير اليوم. كان ذلك وشيكًا في المنعطف الثالث. أعتقد بأنّ هذه كانت خطوة تميل أكثر إلى الخطر المفرط في الحقيقة".

كما أشار ألبون إلى الموقف المثير للجدل في بداية القسم الثاني عندما سُمح للسيارات بدخول المسار في الوقت الذي كانت فيه الأعلام الصفراء لا تزال مرفوعة في ظلّ نقل رافعة لسيارة ويليامز الخاصة بنيكولاس لاتيفي من القسم الأوّل.

وقال حيال ذلك: "لم يكن ذلك جيّدًا. أفترض بأنّ ذلك من أجل محاولة إكمال الحصّة قبل غروب الشمس، وسرّعنا كلّ شيء. لكنّ ذلك كان سخيفًا. أنا متأكّدٌ أنّنا لو انتظرنا 5 دقائق لكان كلّ شيء على ما يرام".

وأضاف: "كان ذلك سوء تقديرٍ بينهم، لم يفعلوا ذلك عمدًا بالتأكيد".

وبخصوص أدائه، شعر ألبون أنّ الوضع كان يسير على ما يرام إلى أن انتقل إلى إطارات "انترميديت" في القسم الأخير من الحصّة.

وقال حيال ذلك: "حظيت بشعورٍ جيّد حتّى القسم الثالث، عانيت لتشغيل الإطارات. كان من الرائع القيادة، وبالسير خلف سيارات أخرى فبوسعكم الانتباه إلى مدى صعوبة الوضع بالنسبة لبعض الفرق الأخرى".

وأضاف: "كان علينا في القسم الثالث الانتقال إلى إطارات انترميديت في منتصفه، لكنّ المشكلة أنّنا لم نتمكّن من تشغيلها. تطلّب الأمر لفّة تلو الأخرى قبل الشعور بالتماسك فجأة".

هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد

المقال السابق

هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة تركيا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية اليوم

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون

ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا

بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريللي تحقق في مشكلة اهتزازات إطار هاميلتون الخلفيّ

وولف: منع نفق الهواء سيثير مشاكل تتعلق بالسلامة في 2030
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: منع نفق الهواء سيثير مشاكل تتعلق بالسلامة في 2030

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون ينتقد سطح المسار "المروّع" في تركيا

أحدث الأخبار

ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا

هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد

قطب انطلاق سترول الأوّل مهدّد بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

قطب انطلاق سترول الأوّل مهدّد بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين

سترول "مصدوم" من تحقيق قطب الانطلاق الأول في تركيا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

سترول "مصدوم" من تحقيق قطب الانطلاق الأول في تركيا

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

سترول يقلب الطاولة على الجميع ويحرز قطب الانطلاق الأوّل في تصفيات تركيا الجنونيّة

2
فورمولا 1

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى

3
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة تركيا الكبرى 2020

4
فورمولا 1

وولف: مرسيدس "ليست مكتوفة الأيدي" ضمن محادثات تجديد عقدها مع هاميلتون

5
فورمولا 1

ماغنوسن ينتقد "الوضع الخطير" إثر تحسين السائقين أزمنتهم تحت العلم الأصفر في تصفيات تركيا

أحدث الأخبار

ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا
فورمولا 1

ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا

هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد
فورمولا 1

هاميلتون: تصفيات تركيا "الأقل متعة" في مسيرتي في الفورمولا واحد

قطب انطلاق سترول الأوّل مهدّد بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين
فورمولا 1

قطب انطلاق سترول الأوّل مهدّد بعد استدعائه للمثول أمام المراقبين

سترول "مصدوم" من تحقيق قطب الانطلاق الأول في تركيا
فورمولا 1

سترول "مصدوم" من تحقيق قطب الانطلاق الأول في تركيا

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن "مُستاء" من مركز الانطلاق الثاني لسباق جائزة تركيا الكبرى

أحدث ملفات الفيديو

شرح سقف المرتبات المقترح لموسم 2023 في الفورمولا واحد 05:41
فورمولا 1

شرح سقف المرتبات المقترح لموسم 2023 في الفورمولا واحد

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا 02:06
فورمولا 1
12-11-2020

عودة الفورمولا 1 إلى تركيا

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة 05:40
فورمولا 1
10-11-2020

حلبات الفورمولا واحد الرائعة التي يود السائقون تواجدها في الروزنامة

تصميم محوسب لحلبة فيتنام 03:22
فورمولا 1
10-11-2020

تصميم محوسب لحلبة فيتنام

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد 03:09
فورمولا 1
09-11-2020

أجمل اللحظات من سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.