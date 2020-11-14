ألبون: الفورمولا واحد محظوظة بعدم وقوع حادث كبير في تصفيات تركيا

تمتّع ألبون بسرعة جيّدة خلال الحصّة المتقلّبة الحماسيّ’، واعترف بأنّه كان بوسعه تحقيق نتيجة أفضل من المركز الرابع خلف ثنائيّ ريسينغ بوينت وزميله ماكس فيرشتابن.

وبالرغم من أنّه كان من الواضح أنّ ريد بُل أفضل في تلك الأجواء المخادعة بالمقارنة مع بقيّة المنافسين، قال ألبون أنّ فترة ما بعد الظهر كانت مجهدة.

"يُمكنني أن أتفهّم سبب استمتاع الناس" قال ألبون عندما سُئل حول ذلك من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وأضاف: "كنت لأستمتع لو لم أكن أقود".

وأضاف: "ليس الأمر ممتعًا داخل السيارة كما يبدو عليه على شاشات التلفاز. عندما تنتقل إلى الغيار السادس أو السابع في الأمطار، فأنت لا تزال تواجه دورانًا للإطارات حول نفسها في برك المياه حول الحلبة، وذلك غير ممتع".

وأكمل: "ذلك خطر، أكثر من أيّ شيء. أعتقد بأنّنا كنّا محظوظين لعدم وقوع حادث كبير اليوم. كان ذلك وشيكًا في المنعطف الثالث. أعتقد بأنّ هذه كانت خطوة تميل أكثر إلى الخطر المفرط في الحقيقة".

كما أشار ألبون إلى الموقف المثير للجدل في بداية القسم الثاني عندما سُمح للسيارات بدخول المسار في الوقت الذي كانت فيه الأعلام الصفراء لا تزال مرفوعة في ظلّ نقل رافعة لسيارة ويليامز الخاصة بنيكولاس لاتيفي من القسم الأوّل.

وقال حيال ذلك: "لم يكن ذلك جيّدًا. أفترض بأنّ ذلك من أجل محاولة إكمال الحصّة قبل غروب الشمس، وسرّعنا كلّ شيء. لكنّ ذلك كان سخيفًا. أنا متأكّدٌ أنّنا لو انتظرنا 5 دقائق لكان كلّ شيء على ما يرام".

وأضاف: "كان ذلك سوء تقديرٍ بينهم، لم يفعلوا ذلك عمدًا بالتأكيد".

وبخصوص أدائه، شعر ألبون أنّ الوضع كان يسير على ما يرام إلى أن انتقل إلى إطارات "انترميديت" في القسم الأخير من الحصّة.

وقال حيال ذلك: "حظيت بشعورٍ جيّد حتّى القسم الثالث، عانيت لتشغيل الإطارات. كان من الرائع القيادة، وبالسير خلف سيارات أخرى فبوسعكم الانتباه إلى مدى صعوبة الوضع بالنسبة لبعض الفرق الأخرى".

وأضاف: "كان علينا في القسم الثالث الانتقال إلى إطارات انترميديت في منتصفه، لكنّ المشكلة أنّنا لم نتمكّن من تشغيلها. تطلّب الأمر لفّة تلو الأخرى قبل الشعور بالتماسك فجأة".