ألبون: الفرق كانت لتكتشف نظام "داس" حتّى وإن لم تلتقطه الكاميرات في التجارب

تبثّ الفورمولا واحد مباشرة التجارب الشتوية لموسم 2020 في برشلونة، حيث تمّ التقاط نظام مرسيدس المبتكر ولويس هاميلتون يستخدمه خلال لفّاته على الحلبة في الفترة الصباحية لليوم الثاني من التجارب الافتتاحية الأسبوع الماضي.

وقد أدّى ذلك إلى الكثير من التكهّنات حيال ما تقوم به مرسيدس، وما إذا كان ذلك قانونيًا، فيما عبّرت الفرق المنافسة كذلك عن اهتمامها إلى جانب تساؤلاتها الخاصّة حول ذلك النظام.

واعترف ألبون بأنّه "ربما ما كنّا لنكتشف ذلك النظام مبكرًا للغاية هكذا في التجارب" لكنّه شرح بأنّ ممارسة فرق الفورمولا واحد بتوظيف مصوّرين لمراقبة المنافسين كانت لتحذّر بما تقوم به مرسيدس قبل أن تصبح وسائل الإعلام على دراية بذلك.

"من الرائع للغاية امتلاك كلّ هذه الكاميرات على السيارات وكلّ هذه الأمور" قال ألبون.

وأضاف: "لكن في ذات الوقت، أعتقد بأنّ الفرق الآن بات لديها مصورون في كلّ مكان، وربما كنّا لنعرف عن ذلك النظام وأنتم كذلك".

وتابع: "كنّا نتحدّث عن ذلك مع الفريق وما هو شعور ذلك كسائق يحرّك عجلة القيادة، ولا بد أنّه شعور غريب للغاية. لكنّ التجارب تتمحور حول ذلك وكذلك اختبارات جهاز المُحاكاة. لذلك أثق بأنّهم قد سبق واختبروا هذا النظام. لكنّه مستتر بعض الشيء".

وعند سؤاله إذا ما كانت ريد بُل متخوّفة من عدم امتلاك نسختها الخاصة من ذلك النظام، قال ألبون: "لا، نحن نركّز على أنفسنا في الوقت الحالي".

وأكمل: "في الوقت الحاضر نركّز على طلعاتنا قطع أكبر قدر ممكن من اللفّات في التجارب لنحصل على شعور جيّد على السيارة".

واختتم: "واجهنا بضعة أمور للعمل عليها ومعالجتها، لكنّها أمور صغيرة كالمعتاد، بعد الإنتهاء من ذلك سنقلق حيال ذلك النظام عند انطلاق الموسم في ملبورن".