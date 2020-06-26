ألبون: العمل مع بروتوكولات "كوفيد-19" سلسٌ للغاية

أكمل ألبون 100 كيلومتر مع إطارات بيريللي الخاصة للعرض، بعد غياب دام 118 يوماً عن القيادة منذ تجارب برشلونة الشتوية قبل موسم 2020 الذي سينطلق بدايات الشهر المقبل.

وغاب زميله ماكس فيرشتابن بسبب الحجر المفروض على المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة، إضافة إلى أن المسافة القليلة المتاحة تجعل من اقتسامها بين السائقين أمراً غير مُجدٍ.

وأشار ألبون إلى أنه وبالرغم من الانقطاع الطويل لكنه شهر بالراحة مباشرة بعد خمس أو ست لفات، مشدداً على أنه شعر بجاهزية كاملة.

فقال: "يتعلق الأمر بالاعتياد على السيارة مجدداً، الإجراءات وبروتوكولات ’كوفيد’".

وأكمل: "إنها أمور جديدة بالنسبة لنا جميعاً، أمضينا جميعنا وقتاً طويلاً للغاية خارج السيارة، ومن الجيد العودة خلف المقود. إنه يوم تصوير، لذا قمنا بالكثير من التصوير من أجل الرعاة وغير ذلك".

وتابع: "يتعلق الأمر كذلك بالتفاعل مع الفريق والدخول ضمن ذهنية التسابق قبل النمسا. بعد خمس أو ست لفات شعرت أني جاهز، ومرتاح تماماً مع السيارة".

وأكمل: "كان من الجيد اختبار لياقتي. من الواضح أننا جميعنا كنا نتمرن. لكن كل شيء سيتضح على المسار وخلال المنافسة".

وفيما يتعلق بالبروتوكولات الجديدة، قال ألبون: "طريقة العمل لم تتغير كثيراً، من الواضح أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه، وقد كانت تلك البروتوكولات سلسلة للغاية".

وأكمل: "ليس هناك أي اختلاف كبير. خاصة للسائق، نظراً لأن عملنا يتمحور حول القيادة، لذا فإن تلك البروتوكولات ليست سيئة".

وتابع: "لكننا بعيدون عن بعضنا البعض خلال الاجتماعات، وذلك هو كل ما هنالك!".

من جهته، قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن يوم التصوير كان مفيداً لألبون والفريق كذلك.

فقال: "كنا محددين بمسافة 100 كيلومتر مع إطارات خاصة للعرض. لكنها كانت فرصة رائعة لتجربة السيارة، وللميكانيكيين كي يستعيدوا سرعتهم، وللسائق كي يعتاد من جديد على القيادة بعد انقطاع دام أكثر من ثلاثة أشهر".

وأكمل: "أعتقد أنه كان جيداً بالنسبة إلى أليكس كي يعتاد على السيارة مجدداً. لذا فإنه سيستفيد من ذلك بالرغم من أنها كانت 100 كيلومتر فقط ومع إطارات مخصصة للعرض".

من جهة أخرى، شدد هورنر على أن البروتوكولات الجديدة ترفع بشكل كبير للغاية من مستوى السلامة للجميع.

فقال: "إنها بالتأكيد إجراءات جديدة، الجميع يرتدي الأقنعة، ولا يمكنك رؤية تعابير الوجه".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه يجب علينا الاعتياد عليها. السلامة هي الأمر الأهم لفريقنا وللجميع في الفورمولا واحد، لذا أعتقد أن الالتزام ضروري وسنعتاد عليها بسرعة، وستصبح من الأمور المعتادة مع مرور الوقت".