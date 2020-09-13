ألبون: الثقة هي مفتاح تحسّن أدائي في موجيللو

تأهّل ألبون في المركز الرابع لجائزة توسكانا الكبرى، بفارق 0.445 ثانية خلف زميله بالفريق ماكس فيرشتابن.

وبالرُغم من أنّ ألبون قد انطلق من ذات المركز في السباق الافتتاحي للموسم في النمسا، إلّا أنّه في الواقع كان خامس أسرع السائقين في التصفيات وصعد مركزًا إثر عقوبة تراجع لويس هاميلتون.

وقد عانى التايلندي في هذا الموسم من أجل استخلاص أفضل أداء من سيارته في التصفيات، لكنّه أصر على أنّه يتحسّن في ذلك الجانب.

فقال: "لكل سيارة مفاتيحها الخاصة لاستخلاص الأداء، في حالتي تمثّل أحد تلك المفاتيح في الثقة في الحقيقة. إذ وبمجرد أن تتحلّى بالثقة داخل السيارة، تتحسّن الوتيرة، الأمر بهذه البساطة. ومثال جيّد على ذلك هو الأداء نهاية هذا الأسبوع في حصص التجارب الحرة الثلاث، حيث أنّه على حلبة كهذه، تحتاج الكثير من الثقة".

وأضاف: "حظيت بشعور جيّد في التصفيات، وتمتعت بوتيرة سريعة. لذا فإنّ العمل مع الفريق وبلوغ مستوى معيّن من الراحة مع السيارة قد صنعا ذلك الفارق".

وتابع: "ماكس سريع للغاية ومتميّز في ذلك الجانب، حيث بمقدوره قيادة سيارات قد يصعب الانعطاف عليها. كما أنّه سائق متمرّس كذلك، فهو ضمن عامه الخامس أو السادس الآن مع الفريق وأنا ما أزال في بداية الطريق".

وأكمل: "في سبا ومونزا شعرت بالفعل بتحقيق خطوة إلى الأمام على صعيد فهم ما أحتاجه شخصيًا لأكون أسرع، ويتمحور الأمر نوعًا ما حول الحصول على ذلك الثبات في الأداء في كل جولة، أن تؤسس شيئًا لتبني عليه وتحظى بذلك المستوى من الثبات".

واختتم: "ذلك أمر إيجابي، أن تتمتع بذلك الثبات عوضًا عن الأداء المتقلّب على مدار نهاية الأسبوع، أو بين سباق وآخر".