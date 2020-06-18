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ألبون: التواصل "الخاص" مع المشجّعين سيتواصل بعد استئناف السباقات الحقيقية

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ألبون: التواصل "الخاص" مع المشجّعين سيتواصل بعد استئناف السباقات الحقيقية
18-06-2020

يعتقد ألكسندر ألبون سائق ريد بُل في الفورمولا واحد أنّ سائقي البطولة لن يفقدوا حلقة التواصل "الخاصة" التي كوّنوها مع المشجّعين خلال حصص بث سباقات المُحاكاة في فترة الإغلاق عندما يُستأنف الموسم.

بعد انضمامه إلى مجموعة من الأسماء الكبيرة ضمن منافسات الرياضات الإلكترونية خلال فترة الحجر التي فرضها تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، قال ألبون أنّه انفتح على عالم جديد من المنافسة والاقتراب أكثر من متابعيه.

ويعتقد السائق التايلاندي أنّ جوانب التفاعل مع المشجعين التي كوّنها السائقون على منصّات البث مثل تويتش ستستمر في المستقبل، حتّى وإن كان من الصعب الإبقاء على ذات المستوى من التواصل خلال جولات الفورمولا واحد الحقيقية.

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"ما أدركته هو أنّنا وصلنا بالفعل إلى ذلك الشعور بأنّ المشجعين باتوا قادرين على التواصل الحقيقي مع السائقين" قال ألبون عن تجاربه الأخيرة خلال مؤتمر فيا الإلكتروني 2020.

وأضاف: "بسبب طبيعة الفورمولا واحد يكون من الصعب للغاية معرفة السائق بالفعل. لكنّ شعور التواجد في المنزل، التحدث مع جمهورك والحصول على ذلك التفاعل لهو جانب مميز للغاية، وبيئة مفتوحة كذلك حيث يمكنك التحدث مع الجميع بانفتاح كبير. كما أنّنا نحظى بقاعدة جماهيرية مذهلة ومحبة جدًا".

وتابع: "لا أرى سببًا يمنع ذلك من الاستمرار بعد عودتنا للسباقات الحقيقية. أعتقد بأنّ ذلك سيتواصل. بالطبّع سيكون جدولنا مزدحم للغاية الآن مع التوجّه لاستئناف الموسم، لكن وبمجرد توقف السباقات عند قدوم أعياد الميلاد، والعام الجديد، سنعود جميعًا إلى أجهزة المُحاكاة وسنواصل التفاعل مع المشجّعين".

وقد شارك ألبون بانتظام في سلسلة الفورمولا واحد للجوائز الافتراضية، حيث اعترف بأنّ هنالك فرصًا جيّدة للسائقين أمثاله للانخراط أكثر في عالم السباقات الإلكترونية في المستقبل.

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"لقد استمتعت كثيرًا بتلك التجربة. كان أمرًا ممتعًا وتنافسيًا للغاية. أعتقد بأنّ وضع السائقين في بيئات يتنافسون فيها أمام بعضهم البعض سيحفّزنا دومًا وبشكل أكبر لهزيمة بعضنا البعض" قال ألبون.

واختتم: "المجتمع الذي أنشأناه سويًا كسائقين مع المشجّعين والتفاعل الذي حصلنا عليه من خلال حصص البث ومثل هذه الأمور كان مثيرًا للإعجاب. لقد انفتح أمامي عالم جديد بالكامل لم أعرفه من قبل، وتلك فرصة رائعة بالنسبة لنا".

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