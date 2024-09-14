ألبون: "التسرّع للحصول على عامل السحب" وراء خطأ ويليامز

تحديث: رغم أن ألبون أفلت من العقوبة لكن الفريق تلقى عقوبة مالية قدرها 5 آلاف يورو بسبب نسيان مروحة التبريد على السيارة في القسم الثالث من التصفيات.

أرجع ألبون فشل ويليامز في نزع المروحة إلى "التسرّع للحصول على عامل السحب" في نهاية القسم الثالث الأخير من تصفيات باكو.

غادر التايلندي مرآب ويليامز ومروحة لا تزال مثبّتة في سيارته فوق رأسه، وهو ما أجبره على التوقّف على الجانب عند مخرج خطّ الحظائر في محاولة لإزالتها.

وتسبّب ذلك في محادثة حول ما يجب فعله لنزعها من دون إزعاج المراقبين كثيرًا، وطلب الفريق من ألبون نزع المروحة بنفسه ورميها بعيدًا عن السيارة لتفادي أيّ تماسٍ مع المارشلز.

وبحديثه حول الواقعة، قال ألبون: "كان تسرّعًا من أجل الحصول على عامل السحب، الأمر أشبه بمونزا بعض الشيء. أعتقد بأنّ عامل السحب أفضل هنا من مونزا في الحقيقة، وذلك بسبب الخروج البطيء من آخر منعطف ولا تخسر الكثير في المنطقة المتّسخة".

وأكمل: "كنّا نهدف تقليص الفوارق، وحرصنا على الخروج من المرآب مباشرة، من الواضح أنّنا تركنا مروحة على السيارة. ذلك محبط. من الأفضل أن يحدث ذلك في القسم الثالث عوضًا عن الأوّل والثاني".

وأردف: "من الواضح أنّ ذلك كان خطأ، وسيتعيّن علينا مراجعة ما حدث. لكنّ ذلك يحدث، لست أعاتب الفريق. أشعر بأنّ هذه الأمور يُمكن أن تحدث أحيانًا، وعلينا التأكّد من عدم تكرارها".

ومن المنتظر أن يمثل ألبون أمام المراقبين، لكنّه يأمل أن يتمكّن من الحفاظ على مركزه العاشر لسباق الأحد، قائلًا أنّه يأمل أن تكون ويليامز قد اتّبعت الإجراءات بشكلٍ صحيح.