ألبون: الانتقال إلى ريد بُل في منتصف الموسم أعادني إلى "المربع الأوّل"

صعد ألبون إلى منافسات الفئة الملكة وخاض أولى سباقاته في البطولة هذا الموسم مع فريق تورو روسو الرديف لريد بُل، ضمن فرصة تعيّن عليه فيها شقّ طريقه تفاوضيًا عبر الخروج من عقد كان قد وقّعه للقيادة لصالح نيسان في الفورمولا إي.

وقد أّدّى نصف موسمٍ أوّل قوي - إلى جانب تراجع أداء بيير غاسلي مع فريق ريد بُل الأساسي - إلى قرار مفاجئ من العلامة النمساوية منتصف الموسم بجلب ألبون ليُجاور ماكس فيرشتابن.

وقد حصد ألبون لنفسه مقعدًا أساسيًا لموسم كامل مع ريد بُل في 2020، إذ قال بأنّ "مجرّد التواجد مع الفريق" يُمثّل دفعة كبيرة من أجل شعوره بالاستقرار العام المُقبل.

"بتُّ معتادًا الآن على الفورمولا واحد. على هذه البيئة على الأقل، إذ ستصبح الأمور طبيعية أكثر مع الوقت" قال ألبون لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "حتّى أنّ ذلك العام لم يكن طبيعيًا، لقد كان تقريبًا وكأنّني تعلّمت الكثير عن الفورمولا واحد مع تورو روسو وكيفية عمل الفريق. ومن ثمّ تغيّر الوضع وانتقلت إلى ريد بُل وكأنّني أبدأ من المربّع الأوّل بعض الشيء".

وتابع: "لكنّنا على الأقلّ الآن لدينا أساس قوي حقيقي، حيث سيكون الوضع أكثر استقرارًا بالتوجّه إلى الجولة الافتتاحية للموسم المُقبل في ملبورن".

وقال ألبون أنّ طريقة عمله لن تتغيّر في العطلة الشتوية وفي بداية الموسم المُقبل مع ريد بُل، مُصرًا على أنّه ما يزال يملك "ذات طريقة التفكير" التي تمتّع بها عندما استهلّ مسيرته في البطولة مع تورو روسو.

وقال التايلاندي أنّ هدفه سيظل البحث عن تحقيق التقدّم حصّة تلو الأخرى وكيف يُمكنه دفع الفريق في جوانب معيّنة.

مع ذلك، فإنّ عاملًا واحدًا يتطلّع إليه ألبون من أجل صُنع الفارق هو إمضاء فترة ما قبل الموسم في العمل على السيارة، إذ يعتقد بأنّ انتقاله وسط الموسم إلى ريد بُل كان يعني أنّه سيكون محدودًا بقدر التحسّن الذي بوسعه بلوغه.

"لا يُمكنك التطوّر بقدر كبير (خلال نهاية أسبوع إحدى الجوائز الكبرى)، إذ ليس بوسعك المخاطرة بأنّ يُصبح الأمر جنونيًا بالنسبة لك" قال ألبون.

وأكمل: "لكنّني أعتقد أنّ الفريق يفهم بالفعل نوعًا ما ما أريده داخل السيارة. إذ أنّ ذلك هو ما يُمكننا البدء بالتركيز عليه. حيث أنّ اختبار ذلك المناخ مختلف بعض الشيء بكلّ تأكيد. تكون لديك مقارنات أفضل، ليس على غرار التجارب الحرّة الأولى والثانية عندما تكون لديك أربع ساعات بينهما وأمور كهذه. لذا سيكون ذلك وقتًا جيّدًا للغاية على الحلبة. حيث أنّها فترة مهمة تركّز فيها على أزمنتك، جدولة أمورك والتأكّد من استخراج أقصى أداء من السيارة".

واختتم: "حتّى إذا ما قلنا بأنّ الوقت قد حان للتعلّم والتجريب، فإنّ لدينا فقط ثلاثة أيام من الاختبارات قبل أن نتجّه إلى ملبورن. ما يزال ذلك وقتًا محدودًا، لكنّه أفضل من لا شيء بكلّ تأكيد".