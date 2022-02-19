تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs تذاكر
السابق / رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي التالي / "فيا" تعدّل على القوانين لتسريع عملية إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في الفورمولا واحد
فورمولا 1 أخبار

ألبون: الاستراحة من البطولة منحتني "نظرة شاملة" لمتطلبات سائق الصدارة

يعتقد أليكس ألبون أنه سيكون سائقًا أفضل في موسم 2022 في الفورمولا واحد بعدما غيابه لعام عن البطولة في الموسم الماضي.

ألبون: الاستراحة من البطولة منحتني "نظرة شاملة" لمتطلبات سائق الصدارة

يرى ألبون أن فرصة أخذ خطوة إلى الوراء مع تقييم موسم اللقب الناجح الذي خاضه ماكس فيرشتابن، قد منحاه "نظرة شاملة" لما هو ضروري من أجل النجاح في الفئة الملكة ووضعاه في موقع أقوى ضمن عودته إلى شبكة الانطلاق مع ويليامز هذا العام.

بعدما تخلّت ريد بُل عن خدماته، أمضى ألبون الموسم الماضي ضمن منافسات "دي تي ام"، بينما عمل كذلك على سيارتي ريد بُل لموسمي 2021 و2022 على جهاز المحاكاة في ميلتون كينز.

وخاض ألبون الاختبار الأول على متن سيارة ويليامز الجديدة "اف.دبليو44" يوم الثلاثاء ضمن التجارب الاستعراضية على حلبة سيلفرستون.

"أشعر بأن الابتعاد عن البطولة في العام الماضي منحني نظرة شاملة لما هو ضروري أن تقوم به لتكون سائقًا من الطراز الرفيع، حيث يمكن القول بأنه باتت لدي صورة كاملة لذلك" قال ألبون.

وأضاف: "في بعض الأحيان، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقدم كل ما لديك، فإنك لا ترى سوى حلبة السباق، وهذا يكون عامك. كان دوري مختلفًا للغاية العام الماضي، إذ تمحور الأمر كثيرًا حول تطوير السيارة، ورؤية كيف يعمل الفريق وكذلك إكمال دوري التطويري بأفضل طريقة ممكنة".

اقرأ أيضاً:

وتابع: "أشعر بأن هنالك الكثير من الخبرة في ذلك الجانب، أن تتعلم الطرق التي يعمل بها فريق الفورمولا واحد".

وأكمل: "بمقدوري بالتأكيد الاستفادة من ذلك وجلب تلك الخبرة إلى ويليامز، وفي ذات الوقت هنالك أمور أمضيت العام الماضي وأنا أفكر فيها وكيف يمكن أن أقوم بها على نحوٍ أفضل. كما أنني سأعمل عليها هذا العام كذلك، إذ ما أزال بحاجة لقيادة السيارة من أجل فهمها بشكل أفضل".

المشاركات
التعليقات
رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي
المقال السابق

رسوم مشاركة مرسيدس في 2022 تصل إلى 4.8 مليون دولار أمريكي
المقال التالي

"فيا" تعدّل على القوانين لتسريع عملية إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في الفورمولا واحد

"فيا" تعدّل على القوانين لتسريع عملية إعادة الانطلاقة بعد سيارة الأمان في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

تحليل: كيف سيكون هاميلتون "أقوى من أي وقت مضى" في 2022؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: كيف سيكون هاميلتون "أقوى من أي وقت مضى" في 2022؟

تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات
فورمولا 1 فورمولا 1

تحديث لوائح الفورمولا واحد يؤكّد التخلّي عن قانون الإطار في القسم الثاني للتصفيات

كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

كيف ستعمل الحصص التقنية التوضيحية الجديدة للفورمولا واحد؟

وولف يحذّر: هاميلتون عائدٌ "بوضع الهجوم الكامل"
فورمولا 1 فورمولا 1

وولف يحذّر: هاميلتون عائدٌ "بوضع الهجوم الكامل"

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.