ألبون: الاستراحة من البطولة منحتني "نظرة شاملة" لمتطلبات سائق الصدارة

يرى ألبون أن فرصة أخذ خطوة إلى الوراء مع تقييم موسم اللقب الناجح الذي خاضه ماكس فيرشتابن، قد منحاه "نظرة شاملة" لما هو ضروري من أجل النجاح في الفئة الملكة ووضعاه في موقع أقوى ضمن عودته إلى شبكة الانطلاق مع ويليامز هذا العام.

بعدما تخلّت ريد بُل عن خدماته، أمضى ألبون الموسم الماضي ضمن منافسات "دي تي ام"، بينما عمل كذلك على سيارتي ريد بُل لموسمي 2021 و2022 على جهاز المحاكاة في ميلتون كينز.

وخاض ألبون الاختبار الأول على متن سيارة ويليامز الجديدة "اف.دبليو44" يوم الثلاثاء ضمن التجارب الاستعراضية على حلبة سيلفرستون.

"أشعر بأن الابتعاد عن البطولة في العام الماضي منحني نظرة شاملة لما هو ضروري أن تقوم به لتكون سائقًا من الطراز الرفيع، حيث يمكن القول بأنه باتت لدي صورة كاملة لذلك" قال ألبون.

وأضاف: "في بعض الأحيان، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، وتقدم كل ما لديك، فإنك لا ترى سوى حلبة السباق، وهذا يكون عامك. كان دوري مختلفًا للغاية العام الماضي، إذ تمحور الأمر كثيرًا حول تطوير السيارة، ورؤية كيف يعمل الفريق وكذلك إكمال دوري التطويري بأفضل طريقة ممكنة".

وتابع: "أشعر بأن هنالك الكثير من الخبرة في ذلك الجانب، أن تتعلم الطرق التي يعمل بها فريق الفورمولا واحد".

وأكمل: "بمقدوري بالتأكيد الاستفادة من ذلك وجلب تلك الخبرة إلى ويليامز، وفي ذات الوقت هنالك أمور أمضيت العام الماضي وأنا أفكر فيها وكيف يمكن أن أقوم بها على نحوٍ أفضل. كما أنني سأعمل عليها هذا العام كذلك، إذ ما أزال بحاجة لقيادة السيارة من أجل فهمها بشكل أفضل".