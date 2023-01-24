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ألبون: إنّه لامتيازٌ أن أتمتّع باستقرارٍ طويل الأمد في الفورمولا واحد مع ويليامز

يعتقد أليكسندر ألبون بأنّه "امتيازٌ" أن يتمتّع باستقرارٍ طويل الأمد في الفورمولا واحد مع فريقه ويليامز وذلك بعد الجزء الأوّل المتقلّب من مسيرته.

ألبون: إنّه لامتيازٌ أن أتمتّع باستقرارٍ طويل الأمد في الفورمولا واحد مع ويليامز

عاد ألبون إلى البطولة بشكلٍ دائم العام الماضي مع ويليامز بعد أن قضى عامًا على دكّة الاحتياط في ريد بُل إثر التخلي عنه من مقعد التسابق الأساسي في نهاية موسم 2020.

وقدّم التايلاندي أداءً مثيرًا وقاد جهود ويليامز وحيدًا في آخر الترتيب ليُحقّق النقاط في أستراليا، وميامي وبلجيكا. وكان ذلك كافيًا ليضمن له تمديدًا لعقده بعدّة أعوامٍ وهو ما يُؤمّن مستقبله طويل الأمد للمرّة الأولى في مسيرته.

وقال ألبون أنّه شعر بوجود "هدوء" قرب نهاية موسم 2022 بسبب ذلك الاستقرار، خاصة بعد الضبابيّة السابقة بشأن مستقبله في ريد بُل.

وقال ألبون لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ أحد العامين السابقين كان مُقلقًا للغاية، والآخر كان مثيرًا للأعصاب، ولم أكن أعلم ما يُمكنني توقّعه تحضيرًا للعام".

وأضاف: "وقّعت على عقدٍ منحني ربّما أفضل شعور، وهو طول الأمد. ذلك امتيازٌ في الفورمولا واحد لأكون صادقًا. أحظى بشعورٍ جيّدٍ جدًا، وأشعر بالفخر لقلب الأمور هكذا".

وأردف: "مررت ببداية متقلّبة لمسيرتي في الفورمولا واحد، ومن الرائع أن أشعر بأنّني أبني مسيرتي الآن. أنا متحمّسٌ للعمل مع الفريق بالدخول إلى الموسم الجديد وأن أركّز على تطوير السيارة وعدم القلق حيال مقعدي".

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بن سليّم يحثّ على تقييم منصفٍ للفورمولا واحد

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