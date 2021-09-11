ألبون: إندي كار كانت خياري المفضل لو لم تنجح عودتي إلى الفورمولا واحد

تمّ الإعلان عن ضم السائق التايلاندي إلى صفوف ويليامز كبديل للبريطاني جورج راسل - الذي سينتقل إلى مرسيدس العام المقبل، وذلك بعد أن أمضى هذا الموسم خارج سباقات الفورمولا واحد بدور سائق تطوير واحتياطي لدى ريد بُل.

ومع سروره بتأمين مقعد ضمن منافسات الفئة الملكة، أشار ألبون إلى أنه لم يكن يرغب بإمضاء عام آخر بعيداً عن سباقات المقعد الأحادي إن لم تفلح مساعيه بالعودة إلى الفورمولا واحد.

وضمن معرض كلامه على هامش جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا يوم السبت، أوضح ألبون أن فرصة المشاركة في إندي كار والفورمولا إي، كانت متاحة له كبديل، مع تفضيل انتقاله إلى أمريكا للمنافسة في إندي كار.

وزار ألبون حلبة إنديانابوليس الشهر الماضي، ليأخذ فكرة عن سباقات إندي كار ويرى إن كانت هناك فرص متاحة.

وكشف دايل كوين مدير فريق إندي كار - الذي وقع مع رومان غروجان ضمن صفوف فريقه لهذا الموسم - أنه كان يراقب ألبون عن كثب لموسم 2022، وكذلك الحال مع عدة فرق.

وحين سُئِل إن كان يفكر جدياً بالانتقال إلى سلاسل أخرى مثل إندي كار، أجاب ألبون: "نعم، فكرت في هذا كذلك".

وأكمل: "تفكر في الفورمولا واحد، لكن الفورمولا إي خيار مطروح كذلك. يمكنك التفكير والتخطيط للفورمولا واحد قدر ما شئت، لكن إن لم تفلح جهودك للمشاركة، حينها لن يكون لكل هذا أي معنى. لا يمكنك الاكتفاء بخيار الكل أو لا شيء".

وتابع: "لذا، كان علي التفكير بخطة بديلة: إندي كار وفورمولا إي. وفي الحقيقة، كنت أفضل إندي كار أكثر".

وأردف: "ذهبت إلى إنديانابوليس لمشاهدة السباقات. وكذلك تكلمتُ مع رومان أيضاً، وقد بدت ممتعة حقاً. لكن أولويتي كانت الفورمولا واحد على الدوام".

واسترسل: "الأمر الآخر هو أن الفورمولا واحد بوسعها الانتظار، لأن القرار يُتخذ في وقت متأخر جداً بالمقارنة مع السلاسل الأخرى. لذا، كان إيجاد التوازن المناسب أمراً صعباً: تحاول الإبقاء على فرصك متاحة للفورمولا واحد وسط عدم استقرار فترة تنقلات السائقين".

وصرح ألبون كذلك أنّ عمله خلف الكواليس مع ريد بُل لم يكن سهلاً، لأنه يفتقد السباقات، لكنه متحمس جداً للعودة الموسم المقبل مع ويليامز.

فقال: "لقد كان عاماً للتفكير ودراسة كل ما مرّيتُ به، أمورٌ كنتُ لأقوم بها بشكل مختلف في 2020. وكذلك الأمر كان عاماً صعباً".

واختتم: "مشاهدة السباقات من خارج الحلبة لم يكن أمراً ممتعاً على الإطلاق بالنسبة لي. لكنه كان السبب في بناء كل ذلك التعطّش في داخلي. أنا ممتنٌ جداً ومسرور لهذه الفرصة".