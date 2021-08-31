أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ

بلجيكا 2021 ـــــــــ 3 دقائق و27 ثانية 1 / 31 الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات بينما كانت الأمطار تتساقط من دون توقف منذ ساعات عدّة في سبا، تأجلت بداية انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى 2021 الّتي كانت منتظرة في تمام الساعة 15:00 (بالتوقيت المحلي) لمدة 25 دقيقة. خاضت السيارات لفتي تحمية خلف سيارة الأمان، للتأكد أنه من غير الممكن التسابق. تم إشهار العلم الأحمر للمرة الأولى لتعود جميع السيارات إلى منصات التوقف.

بلجيكا 2021 ـــــــــ 3 دقائق و27 ثانية 2 / 31 الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات هي بداية فترة انتظار طويلة استمرت قرابة 3 ساعات، لم تتوقف خلالها الأمطار عن الهطول، بل بخلاف ذلك، ازدادت الظروف سوءًا وانتاب الجميع الخوف من عدم القدرة على بدء السباق قبل الوقت الأقصى القانوني المحدد بثلاث ساعات. قرر الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" إيقاف الساعة الرسمية للسباق بهدف ضمان ساعة واحدة من التسابق متذرعًا بحجة "قوة قاهرة".

بلجيكا 2021 ـــــــــ 3 دقائق و27 ثانية 3 / 31 الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات رغم ذلك، لم تتبدّل الظروف المناخية كثيرًا، ففي تمام الساعة 18.17 (بالتوقيت المحلي) غادرت السيارات منصات الانطلاق خلف سيارة السلامة من أجل أخذ شارة انطلاق السباق. ولكن بعد لفتين، وفي ظروف جوية مشابهة لتلك في البداية، تم إشهار مجددًا العلم الأحمر. لم يبدأ "السباق"، مرة أخرى ولكن كان بالإمكان إصدار النتائج النهائية، فتم الإعلان عن فوز سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابن صاحب أسرع توقيت في التجارب التأهيلية بعدما اجتاز المسافة القانونية في الصدارة. تم اعتماد الترتيب النهائي للسباق في اللفة قبل الأخيرة قبل إشهار العلم الأحمر، أي اللفة الأولى، بحيث لم يستمر السباق رسميًا سوى 3 دقائق و 27 ثانية.

أستراليا 1991 ــــــــــ 24 دقيقة و34 ثانية 4 / 31 الصورة من قبل: صور لات في وقت كانت عاصفة عنيفة تضرب أديلايد منذ عدة ساعات، مُنحت شارة انطلاق جائزة أستراليا الكبرى عام 1991 على مسار بالكاد يتطابق مع الشروط المقبولة. أدى حذر السائقين إلى إبعادهم عن شبح الحوادث لفترة محددة.

أستراليا 1991 ــــــــــ 24 دقيقة و34 ثانية 5 / 31 الصورة من قبل: صور لات ولكن بسرعة، وبسبب "جدران" المياه التي واجهتها الفرق والأمطار التي بدأت تهطل بغزارة، تزايدت الحوادث وامتلأت الحلبة بقطع السيارات المتضررة. وبعد حادثي نايجل مانسيل (في الصورة) وغيرهارد برغر، وجّه السائق أيرتون سينا رسالة بالإشارات إلى مديري السباق مطالبًا بإيقاف الجائزة الكبرى.

أستراليا 1991 ــــــــــ 24 دقيقة و34 ثانية 6 / 31 الصورة من قبل: صور لات وهذا بالفعل ما حصل، بعدما انصاع المشرفون على السباق في اللفة 17 من أصل 81. لم تتحسن الظروف المناخية، لينتهي السباق ويتم احتساب الترتيب النهائي بناءً على اللفة 14، إذ لم يكمل السائقون رسميًا سوى 52 كيلومترًا من أصل 306. تم إعلان فوز البرازيلي الراحل سينا.

إسبانيا 1975 ــــــــــ 42 دقيقة و53 ثانية 7 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون صباح يوم الأحد، أجبرت الأمطار ظهرًا المنظمين على منح شارة انطلاق السباق على حلبة خطرة. شهدت الانطلاقة العديد من الحوادث وتحديدًا اصطدام سيارتي فيراري ببعضهما البعض. فاجأ السائق رولف ستوميلين على متن "إمباسي هيل" الجميع باحتلاله للصدارة في وقت كانت السيارات تتحضر لإكمال اللفة 26.

إسبانيا 1975 ــــــــــ 42 دقيقة و53 ثانية 8 / 31 الصورة من قبل: صور لات "ضربت الدراما" حينها: انفصل الجناح الخلفي لسيارة الفورمولا واحد للمتصدر و"طار" ستوميلين عند "إستاديو"، وهو المنعطف الذي يلي المقطع المستقيم للمنصات. وبعد اصطدامه بحواجز الأمان على يسار الحلبة، استدارت السيارة حول نفسها وتحطمت في المدرجات المليئة بالمشاهدين من الجهة المقابلة، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

إسبانيا 1975 ــــــــــ 42 دقيقة و53 ثانية 9 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون خرج ستوميلين مع العديد من الكسور، ولكنه كان سالمًا... وفي ظل الفوضى العارمة الحاصلة قرر المنظمون إنهاء السباق في اللفة 29 من أصل 75. تم إعلان فوز يوخن ماس فيما أسدل هذا الحادث الستار على حلبة مونتجويك في الفورمولا واحد.

ماليزيا 2009 ـــــــــ 55 دقيقة و30 ثانية 10 / 31 الصورة من قبل: صور لات انطلقت جائزة ماليزيا الكبرى 2009 على حلبة جافة بالكامل ولكن تحت تهديد وصول إعصار جارف. أُقيمت اللفات الـ 20 الأولى من دون قطرة ماء، مع نيكو روزبرغ (ويليامز) في الصدارة أمام يارنو ترولي (تويوتا) وجنسن باتون (برون) قبل التوقفات الأولى. حصل ذلك عند حوالى اللفة 15 ليعود باتون في الصدارة.

ماليزيا 2009 ـــــــــ 55 دقيقة و30 ثانية 11 / 31 الصورة من قبل: صور لات بدأت الأمور تتبدل للأسوأ في اللفة 20: رعدت السماء وهطلت الأمطار ما دفع معظم السائقين للتزود بإطارات خاصة للمسارات المبللة، غير أنّ تيمو غلوك (تويوتا) راهن على إطارات متوسطة وفاز بالرهان: كان الألماني الأسرع على الحلبة وتصدر السباق عندما قرر باتون أن يعود إلى مرآب فريقه من أجل التزود بإطارات متوسطة. زادت حدة الأمطار في اللفة 30 ما أجبر جميع السائقين على التزود بإطارات خاصة بالأمطار.

ماليزيا 2009 ـــــــــ 55 دقيقة و30 ثانية 12 / 31 الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات مع تزايد حدة الأمطار وعدم قدرة السيارات على التسابق على هذه الحلبة المليئة بالمياه، دخلت سيارة الأمان إلى الحلبة وتم إشهار العلم الأحمر بسرعة. انتظرت إدارة السباق قرابة 50 دقيقة للإعلان عن نهاية جائزة ماليزيا الكبرى بعد أقل من ساعة من التسابق... منح ترتيب اللفة 31 الفوز لباتون.

النمسا 1975 ـــــــ 57 دقيقة و56 ثانية 13 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون بعد أن ضرب إعصار قويّ حلبة أوستريشرينغ، تأخر انطلاق السباق 45 دقيقة من أجل انتظار ظروف مناخية مثالية أكثر. انطلق السّائقون على حلبة مبللة بالمياه، وكثر منهم على متن سيارات غير مجهزة للأمطار.

النمسا 1975 ـــــــ 57 دقيقة و56 ثانية 14 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون دقت حينها ساعة استعراض فيتوريو برامبيلا، فهذا الإيطالي أظهر خلف مقود سيارته "مارش" البرتقالية قيادة شرسة وفعالة. فخلال 18 لفة صعد من المركز الثامن حتى المركز الأوّل، متقدماً على البريطاني جيمس هانت. وأفضل من ذلك، حقق أوقاتاً مذهلة وتقدم بفارق كبير. في اللفة 25 وصل الفارق بينه وبين البريطاني إلى 20 ثانية.

النمسا 1975 ـــــــ 57 دقيقة و56 ثانية 15 / 31 الصورة من قبل: صور لات ولكن عاصفة جديدة كانت بالمرصاد! تأزمت الظروف المناخية وطلب السائقون المنسحبون من إدارة السباق إنهاء جائزة النمسا الكبرى. حصل ذلك في اللفة 29، عندما لوحت إدارة السباق بالعلم المرقط (النهاية) أمام برامبيلا السعيد بفوزه لدرجة أنه رفع يده عن مقود القيادة لتنزلق السيارة وتصطدم بالحائط، وليخوض بعدها لفة الشرف على متن "مارش" متضررة.

موناكو 1984 ـــــــ ساعة و7 ثوانٍ 16 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون بعدما تأخر موعد انطلاق السباق قرابة 20 دقيقة بسبب الأمطار، دقت ساعة الصفر بالنسبة لجائزة موناكو الكبرى... الذي سرعان ما تحول إلى "مذبحة": بعد 24 لفة، لم يكن قد بقي سوى 9 سائقين في شوارع الإمارة. تصدر الفرنسي آلان بروست تحت الأمطار الغزيرة وفي ظروف دراماتيكية من ناحية الرؤية.

موناكو 1984 ـــــــ ساعة و7 ثوانٍ 17 / 31 الصورة من قبل: صور لات خلف الفرنسي، تألق سائقان: ايرتون سينا خلف مقود سيارة تولمان وستيفان بيلوف على متن تيريل. راهن هذان السائقان على خوض سباق لن يصل إلى نهايته فلم يزودا سيارتيهما بفائض من الوقود. وبسرعة تمكن سينا من اللحاق ببروست.

موناكو 1984 ـــــــ ساعة و7 ثوانٍ 18 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون ساءت الظروف أكثر: أشار بروست إلى المنظمين لإيقاف السباق، فقرر جاكي إيكس الذي كان يشغل حينها منصب مدير السباق اشهار العلم الأحمر والعلم المرقط (النهاية) في اللفة 32. تجاوز سينا منافسه بروست الذي كان قد أوقف سيارته، معتقدًا أنه فاز، ولكن القانون ينص على احتساب الترتيب النهائي بناء على اللفة السابقة قبل توقف السباق: عاد سائق تولمان من الإمارة بلقب الوصيف.

إيطاليا 1978 ـــــــ ساعة و7 دقائق و4 ثوان 19 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون مُنحت إشارة انطلاق جائزة إيطاليا الكبرى 1978 في حين لم يصطف جميع السائقين في القسم الخلفي عند شبكة الإنطلاق. نتج عن هذه الفوضى ضغوطات وحزمة من السيارات في الخط المستقيم الذي يقود إلى المنعطف الأوّل، في صورة أقل ما يقال عنها "الخروج سالماً من عنق الزجاجة"...

إيطاليا 1978 ـــــــ ساعة و7 دقائق و4 ثوان 20 / 31 الصورة من قبل: صور لات ما كان متوقعاً، حصل: اصطدم العديد من السائقين ببعضهم البعض في منتصف الترتيب، ومن بينهم روني بيترسون على متن سيارته لوتس التي اصطدمت بقوة بحاجز الأمان.

إيطاليا 1978 ـــــــ ساعة و7 دقائق و4 ثوان 21 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون اشتعلت سيارة السويدي وتصاعد الدخان الأسود، فيما توقفت العديد من السيارات التي كانت طرفًا بالحادث وهرع السائقون لإخراج بيترسون من سيارته لوتس.

إيطاليا 1978 ـــــــ ساعة و7 دقائق و4 ثوان 22 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون بدا أن بيترسون مع كسرين في القدمين قد تفادى الأسوأ، في وقت تسلطت الأضواء على فيتوريو برامبيلا الذي اصطدم إطار بخوذة رأسه وبدا أنه يعاني من كسر في الجمجمة. بعد 3 ساعات من هذه الدراما، وبعد الساعة 18 بالتوقيت المحلي بقليل، انطلق السباق مجددًا لحوالي 40 لفة وفاز به النمساوي الراحل نيكي لاودا. توج ماريو أندريتي بطلاً للعالم، ولكن فرحة لوتس لم تدم كثيرًا: في اليوم التالي، وعقب مضاعفات طبية، توفيّ روني بيترسون في مستشفى في ميلانو.

بلجيكا 2001 ــــــ ساعة و8 دقائق و8 ثوانٍ 23 / 31 الصورة من قبل: صور لات بلجيكا 2001 ــــــ ساعة و8 دقائق و8 ثوانٍ بعد "إجهاض" البداية الأولى إثر اصطدام هاينزـ هارالد فرنتزن بسيارة من نوع بروست، تم منح شارة انطلاق ثانية، ورغم ذلك، سرعان ما توقف السباق بسبب تصادم بين جاكوار إيدي إيرفين وسيارة بروست ثانية جلس خلف مقودها لوتشيانو بورتي.

بلجيكا 2001 ــــــ ساعة و8 دقائق و8 ثوانٍ 24 / 31 الصورة من قبل: صور ساتون زاد منسوب الخوف لدى السائق البرازيلي بعد مشاهدة الصور: أقفل الإيرلندي المجال على سائق بروست عند منعطف بلانشيمون، فخسر جناح سيارته الأمامي واصطدم بقوة في حائط الإطارات. خرج إيرفاين، المروع مما شاهده، بسرعة من سيارته وسارع لمساعدة المسعفين من أجل إخراج بورتي الذي فقد وعيه، لتستغرق العملية قرابة نصف ساعة.

بلجيكا 2001 ــــــ ساعة و8 دقائق و8 ثوانٍ 25 / 31 الصورة من قبل: صور لات انطلق السباق مجددًا لفترة 36 لفة وشهد فوز مايكل شوماخر. بينما خرج بورتي من الحادث مصاباً بارتجاج في الدماغ وغادر "من دون عودة" حلبات الفورمولا واحد.

إيطاليا 2003 ـــــ ساعة و14 دقيقة و19 ثانية 26 / 31 الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي تُعتبر جائزة إيطاليا الكبرى لعام 2003 أسرع سباق لم يشهد اي توقف، إذ لم يتم الإبلاغ عن أي حادث تقريبًا، ما يفسر وجوده ضمن هذه القائمة.

إيطاليا 2003 ـــــ ساعة و14 دقيقة و19 ثانية 27 / 31 كانت سيارات الفورمولا واحد في منتصف العقد الأوّل من القرن الحادي والعشرين مع محركاتها القوية "في10" أشبه بعمالقة السرعة وكانت تنطلق بكامل قوتها على حلبة مونزا. فخلال التجارب التأهيلية اجتازت هذه السيارات لفة واحدة بـ 1.20.9 دقيقة وخلال السباق احتاجت الفرق إلى أقل من ساعة و15 دقيقة لاجتياز 53 لفة.

إيطاليا 2003 ـــــ ساعة و14 دقيقة و19 ثانية 28 / 31 الصورة من قبل: صور لات كان الألماني مايكل شوماخر السائق الفائز مع معدل سرعة "هستيري" بلغ 247.585 كلم/س والذي ما زال حتى يومنا هذا، المعدل الأعلى لسباق في بطولة العالم للفورمولا واحد.

إيطاليا 2005 ــــــ ساعة و14 دقيقة و28 ثانية 29 / 31 الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي نجد في المركز الثاني ضمن قائمة أعلى معدلات السرعة جائزة إيطاليا الكبرى 2005! مرة جديدة تركت سيارات الفئة الأولى العنان لمحركاتها في10" مع قلّة من الحوادث أقلقت راحة السباق والمشاهدين.

إيطاليا 2005 ــــــ ساعة و14 دقيقة و28 ثانية 30 / 31 الصورة من قبل: أليسيو مورغيز بعد انطلاقه من الصدارة، واجه الكولومبي خوان بابلو مونتويا مقاومة من الإسباني فرناندو ألونسو طوال السباق، إلاّ أنه نجح في فرض نفسه مع التلويح بالعلم المرقط.