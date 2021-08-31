أقصر 10 جوائز كبرى للفورمولا واحد في التاريخ
حطمت جائزة بلجيكا الكبرى لعام 2021، يوم الأحد ظهرًا على حلبة سبا ـ فرانكورشان، رقمًا قياسيًا حزينًا. بالصور، يدعوكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" لاكتشاف أو إعادة اكتشاف أقصر 10 سباقات في تاريخ الفورمولا واحد.
اقرأ أيضاً:
استخدم الأسهم أدناه للتبديل بين الصور.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
رغم ذلك، لم تتبدّل الظروف المناخية كثيرًا، ففي تمام الساعة 18.17 (بالتوقيت المحلي) غادرت السيارات منصات الانطلاق خلف سيارة السلامة من أجل أخذ شارة انطلاق السباق. ولكن بعد لفتين، وفي ظروف جوية مشابهة لتلك في البداية، تم إشهار مجددًا العلم الأحمر.
لم يبدأ "السباق"، مرة أخرى ولكن كان بالإمكان إصدار النتائج النهائية، فتم الإعلان عن فوز سائق ريد بُل الهولندي ماكس فيرشتابن صاحب أسرع توقيت في التجارب التأهيلية بعدما اجتاز المسافة القانونية في الصدارة. تم اعتماد الترتيب النهائي للسباق في اللفة قبل الأخيرة قبل إشهار العلم الأحمر، أي اللفة الأولى، بحيث لم يستمر السباق رسميًا سوى 3 دقائق و 27 ثانية.
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
ساءت الظروف أكثر: أشار بروست إلى المنظمين لإيقاف السباق، فقرر جاكي إيكس الذي كان يشغل حينها منصب مدير السباق اشهار العلم الأحمر والعلم المرقط (النهاية) في اللفة 32.
تجاوز سينا منافسه بروست الذي كان قد أوقف سيارته، معتقدًا أنه فاز، ولكن القانون ينص على احتساب الترتيب النهائي بناء على اللفة السابقة قبل توقف السباق: عاد سائق تولمان من الإمارة بلقب الوصيف.
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور ساتون
بدا أن بيترسون مع كسرين في القدمين قد تفادى الأسوأ، في وقت تسلطت الأضواء على فيتوريو برامبيلا الذي اصطدم إطار بخوذة رأسه وبدا أنه يعاني من كسر في الجمجمة. بعد 3 ساعات من هذه الدراما، وبعد الساعة 18 بالتوقيت المحلي بقليل، انطلق السباق مجددًا لحوالي 40 لفة وفاز به النمساوي الراحل نيكي لاودا.
توج ماريو أندريتي بطلاً للعالم، ولكن فرحة لوتس لم تدم كثيرًا: في اليوم التالي، وعقب مضاعفات طبية، توفيّ روني بيترسون في مستشفى في ميلانو.
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: صور ساتون
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
الصورة من قبل: صور لات
الصورة من قبل: مركز فيراري الإعلامي
الصورة من قبل: أليسيو مورغيز
الصورة من قبل: مكلارين
اقرأ أيضاً:
المقال السابق
مرسيدس تريد تأمين مستقبل بوتاس وراسل قبل إعلان تشكيلتها الرسمية لموسم 2022
المقال التالي
فيرشتابن بعد سباق بلجيكا: على الفورمولا واحد بدء السباقات في مواعيد أبكر