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أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

من قبل:
, رئيس التحرير

مع اقترابنا من النُسخة الـ 61 لجائزة فرنسا الكبرى، يستعرض لكم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أبرز 5 سائقين شاركوا في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد منذ انطلاقتها في العام 1950.

أفضل 5 سائقين فرنسيين في تاريخ الفورمولا واحد

لا شكّ على الإطلاق عند ذكر أسماء السائقين الفرنسيين في السباقات، فإنّ أوّل اسم سيخطر على الذهن هو البروفيسور آلان بروست، ولا عجب في ذلك لكونه السائق الفرنسي الأكثر نجاحًا في البطولة على الإطلاق. ولكن أيضاً، هناك أسماءٌ أخرى ستتبادر إلى الأذهان ومنها بيير غاسلي الذي يُعدّ آخر سائق فرنسي يُحرز الفوز بجائزة كبرى حتى الآن (سباق إيطاليا 2020).

75 سائقًا فرنسيًا شاركوا في الفورمولا واحد، ولكن 13 سائقًا منهم فقط تمكّنوا في النهاية من الصعود إلى العتبة الأولى من منصة التتويج من خلال إحرازهم لفوزٍ واحد أو أكثر.

دعونا نستعرض أبرز 5 سائقين مرّوا على ساحة البطولة:

جان أليزي (انتصار واحد)

جان أليزي، فيراري 643

جان أليزي، فيراري 643

تصوير: Motorsport Images

اشتهر جان أليزي بحبّ "التيفوزي" له ومن المؤكّد بأنه استحقّ الفوز بأكثر من جائزةٍ كبرى. لقد أذهل السائق الفرنسي عالم الفورمولا واحد في فينيكس (جائزة الولايات المتحدة الكبرى) في العام 1990 عندما تصدّر السباق لـ 25 لفة مع سيارته تيريل المتواضعة حيث حلّ في المركز الثاني في نهاية المطاف وراء إيرتون سينا.

هذه التأدية لفتت أنظار فيراري التي تعاقدت معه للعام 1991 حيث كان سريعًا في جميع الظروف المختلفة، ولكن مشاكل في الموثوقية وأخطاء من هنا وهناك كلّفته غاليًا في بعض الأحيان. وعلى الرغم من صعوده إلى منصة التتويج في 32 مناسبة، بيد أنه حقّق فوزًا واحدًا فقط في سباق كندا 1995.

يمتاز أليزي بأمر آخر عن بقية مواطنيه، فهو السائق الفرنسي الوحيد الذي شارك بأكثر من 200 جائزة كبرى منذ بداية مسيرته في العام 1989 وحتى إعلان اعتزاله في 2001.

جاك لافيت (6 انتصارات)

الفائز بالسباق: جاك لافيت، ليجيه

الفائز بالسباق: جاك لافيت، ليجيه

تصوير: Motorsport Images

دخل لافيت عالم السباقات بوقتٍ متأخّر حيث انطلقت مسيرته الاحترافية بالسباقات عند بلوغ عامه الـ 26. دخل لافيت بطولة الفورمولا واحد في العام 1974، حيث تمكّن من الفوز في أوّل جولتَين من موسم 1979. وعلى الرغم من محاولته المنافسة على اللّقب حتى الجولات الأخيرة من الموسم، بيد أنه تراجع بالترتيب ليكتفي بالمركز الرابع. ولم يتغيّر الوضع كثيرًا إذ أنهى الموسمين التاليين في نفس المركز.

ولسوء حظّه فإنّ انتقاله من فريق ليجيه إلى ويليامز لم يمنح الفرنسي الفرصة المثالية لإظهار مهاراته أكثر حيث قرّر اعتزال السباقات في موسم 1986. تجدر الإشارة إلى أنّ لافيت هو أنجح سائق في تاريخ فريق ليجيه حيث فاز بـ 6 من أصل الانتصارات الـ 9 المُسجّلة باسم الفريق.

ديديه بيروني (3 انتصارات)

ديديه بيروني أمام زميله جيل فيلنوف، فيراري 126 سي2

ديديه بيروني أمام زميله جيل فيلنوف، فيراري 126 سي2

تصوير: Motorsport Images

بحلول أواخر سبعينات القرن الماضي، ظهر ديديه بيروني من بين مجموعة لامعة من السائقين الفرنسيين الموهوبين للغاية لينضمّ إلى فيراري ويحصل في نهاية المطاف على فرصة المنافسة على بطولة العالم. لقد أثبت بيروني مدى قوتّه عقب فوزه بسباق لومان 24 ساعة في العام 1978، إذ وبعد تحقيقه لفوزه الأوّل بالفورمولا واحد في العام 1980 مع فريق ليجيه، حاول إنزو فيراري ضمّ السائق الفرنسي إلى صفوف فريقه.

دافع بيروني عن ألوان فيراري في موسم 1981 مجاورًا جيل فيلنوف حيث حصل على فرصة للفوز بالبطولة في العام التالي بعد الحادث المميت الذي تعرّض له السائق الكندي وكلّفه حياته. حينها، صبّت الأفضلية في صالح بيروني الذي بدا وكأنه في طريقه كي يُصبح أوّل بطل فرنسي في الفئة الملكة. ولكن القدر كانت له كلمته بعدما تعرّض لحادثٍ ضمن جائزة ألمانيا الكبرى على حلبة هوكنهايم أدّى إلى خسارة قدمَيه ونهاية مسيرته الاحترافية. كانت تلك نهاية حزينة لرجلٍ كاد أن يُصبح بطلاً.

رينيه أرنو (7 انتصارات)

رينيه أرنو، فيراري

رينيه أرنو، فيراري

تصوير: Motorsport Images

أحد الأوجه الرئيسية للجيل الذهبي لفرنسا في رياضة السيارات؛ لقد دخل أرنو عالم الفورمولا واحد إلى جانب أسماءٍ كبيرة من بلاده على غرار جاك لافيت، ديديه بيروني، باتريك ديبييه، آلان بروست وباتريك تامباي بدعمٍ من إحدى شركات النفط التي موّلت دخول العديد من السائقين الفرنسيين إلى الفورمولا واحد.

بعد بدايةٍ مشؤومة لمسيرته في الفورمولا واحد، لفت أرنو الأنظار إليه في جائزة فرنسا الكبرى 1979، عندما دخل في صراعٍ محمومٍ ومتقارب مع سيارة فيراري بقيادة جيل فيلنوف ضمن صراعٍ مثير دار بينهما على سرعات تخطت الـ 290 كلم/ساعة.

خلال موسمه الأوّل مع فيراري في العام 1983، تمكّن أرنو من تحقيق الفوز في 3 سباقات ليُنهي بطولة السائقين في المركز الثالث إذ لم يتمكّن بعدها من تحقيق نتيجة مماثلة حتى اعتزاله مع فريق ليجيه في العام 1989.

آلان بروست (51 انتصارًا)

آلان بروست

آلان بروست

تصوير: Autosport

حسنًا، وصلنا إلى السائق رقم 1 ولا عجب في ذلك. فالبروفيسور كما يُلّقب أحرز انتصارات في الفورمولا واحد أكثر من جميع السائقين الفرنسيين مجتمعين. يملك الفرنسي في جعبته 51 انتصارًا و4 بطولاتٍ للعالم بعد منافسته أعظم السائقين على الساحة على غرار إيرتون سينا، نيلسون بيكيه ونايجل مانسيل والجميل في الأمر هو أنه تغلّب عليهم جميعًا في بعض المواسم. ولكن لعلّ المعركة الأكثر حدّة هي تلك التي جمعته مع سينا.

حقّق بروست 3 بطولاتٍ للعالم مع مكلارين، بينما أتى لقبه الرابع في موسمه الأخير بالبطولة في 1993 مع ويليامز إذ قرّر اعتزال السباقات بعدها.

وبالنظر إلى خبرته الكبيرة بالسباقات، تولّى بروست منصب المدير غير التنفيذي في القسم الرياضي لشركة رينو التي باتت تُشارك تحت علامة ألبين في بطولة الفورمولا واحد انطلاقًا من العام الحالي.  

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