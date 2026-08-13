تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
كيف يمكن مساعدة الفرق الصغيرة على المنافسة في الفورمولا 1

ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ستيلا: سيكون من السهل هذا العام إيجاد التوازن بين سيارتي 2026 و2027

دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
أودي: لقد وجدنا توازنًا رائعًا بين بورتوليتو وهلكنبرغ
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

أفضل خيارات فيرستابن هي "البقاء مع ريد بُل"

قيّم المدير السابق لفريق هاس، غونتر شتاينر، خيارات ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الحالي، بشأن مستقبله.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: بول فوستر

يمتلك بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن عقدًا مع الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له حتى نهاية موسم 2028. 

ومع ذلك، تسمح بنود فكّ الارتباط في عقده، بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وترتبط فيراري بعقدين مع سائقيها الاثنين لموسم 2027. وبالتالي، لم تعد فيراري خيارًا متاحًا أمام النجم الهولندي، بينما من المتوقع أن تواصل مرسيدس الاعتماد على أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل في العام المقبل.

وبالتالي، قد يصبح الاستمرار مع ريد بُل الخيار الوحيد المتاح. حيث يرى شتاينر أن هذا ليس خيارًا سيئًا على الإطلاق بالنسبة إلى السائق الهولندي.

وعندما سُئل المدير السابق عن مستقبل فيرستابن، أجاب في بودكاست "أب تو سبيد": "لديه الكثير من الخيارات". 

Watch: اف1 في أسبوع: ريد بُل والتخلص من ضغط فيرستابن؟ عقد ألونسو الجديد، دور المصنعين السلبي في القوانين!

وأكمل: "لو طرحتم عليّ هذا السؤال قبل جائزة المجر الكبرى، لكنت لأقول بأنه قد ينتقل إلى مكلارين".

وأضاف: "لكن الأمور تغيرت بعد المجر. أعتقد أنه إذا كان ماكس سينتقل إلى مكان آخر، فسيرغب في أن يكون ذلك إلى فريق أفضل من ريد بُل". 

وأردف: "لكن في الوقت الحالي، لا توجد فرق كثيرة أفضل من ريد بُل".

ويرى شتاينر أن ريد بُل قد لا تتواجد حاليًا في مقدمة المنافسين، لكن الفريق قوي بما يكفي للتحسن، كما أن الفرق الأخرى لا تضم أية مقاعد شاغرة.

حيث قال: "ربما لا تتواجد ريد بُل الآن في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه، في مقدمة شبكة الانطلاق، كما كانت قبل بضع سنوات. لكنها لا تزال من بين أفضل أربعة فرق".

وأضاف: "أعتقد أن فيراري حسمت مقاعدها بالكامل. وأعتقد أن مرسيدس وجدت ماكس فيرستابن المستقبليّ (في إشارة إلى أنتونيللي)".

واختتم: "لذلك، ربما لا تكون بحاجة إلى ماكس فيرستابن الحقيقي في الوقت الحالي".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق شائعات انتقال بيريز إلى ويليامز "لا تشغل" فريق كاديلاك

أبرز التعليقات
المزيد من
خلدون يونس

مونتويا: هكذا سيرحل لانس سترول عن أستون مارتن

فورمولا 1
فورمولا 1
مونتويا: هكذا سيرحل لانس سترول عن أستون مارتن

شادويك: فيراري "شوكة في خاصرة مرسيدس"

فورمولا 1
فورمولا 1
شادويك: فيراري "شوكة في خاصرة مرسيدس"

نوريس يردّ على ملاحقة المصورين الشديدة له: "أتعرض للمضايقة"

فورمولا 1
فورمولا 1
نوريس يردّ على ملاحقة المصورين الشديدة له: "أتعرض للمضايقة"
المزيد من
ماكس فيرستابن

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
دانيال ريكاردو: أتواصل بالرسائل مع ماكس أكثر من أي شخص، ولاندو سيئ جدًا في ذلك

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

يوس فيرستابن: مسيرة ماكس مع ريد بُل بدأت باجتماع استغرق 20 دقيقة

فورمولا 1
فورمولا 1
يوس فيرستابن: مسيرة ماكس مع ريد بُل بدأت باجتماع استغرق 20 دقيقة

دومينيكالي: ماكس سيكون سعيدًا بالتغييرات المستقبلية

فورمولا 1
فورمولا 1
دومينيكالي: ماكس سيكون سعيدًا بالتغييرات المستقبلية

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
"لم يكن الوضع كارثيًا": وولف يدافع عن سنوات غياب مرسيدس عن ألقاب الفورمولا 1

فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1

هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هوندا تكشف الجدول الزمني للعودة إلى مصاف "المنافسين الأقوياء" في الفورمولا 1

فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فيا ترفع العقوبات المفروضة على السائقين الروس والبيلاروسيين

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل جينيفر فريزينغر
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟

تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل فيليب كليرين
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1

كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
شاهد المزيد