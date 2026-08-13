يمتلك بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن عقدًا مع الفريق الذي يتخذ من ميلتون كينز مقرًا له حتى نهاية موسم 2028.

ومع ذلك، تسمح بنود فكّ الارتباط في عقده، بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وترتبط فيراري بعقدين مع سائقيها الاثنين لموسم 2027. وبالتالي، لم تعد فيراري خيارًا متاحًا أمام النجم الهولندي، بينما من المتوقع أن تواصل مرسيدس الاعتماد على أندريا كيمي أنتونيللي وجورج راسل في العام المقبل.

وبالتالي، قد يصبح الاستمرار مع ريد بُل الخيار الوحيد المتاح. حيث يرى شتاينر أن هذا ليس خيارًا سيئًا على الإطلاق بالنسبة إلى السائق الهولندي.

وعندما سُئل المدير السابق عن مستقبل فيرستابن، أجاب في بودكاست "أب تو سبيد": "لديه الكثير من الخيارات".

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وأكمل: "لو طرحتم عليّ هذا السؤال قبل جائزة المجر الكبرى، لكنت لأقول بأنه قد ينتقل إلى مكلارين".

وأضاف: "لكن الأمور تغيرت بعد المجر. أعتقد أنه إذا كان ماكس سينتقل إلى مكان آخر، فسيرغب في أن يكون ذلك إلى فريق أفضل من ريد بُل".

وأردف: "لكن في الوقت الحالي، لا توجد فرق كثيرة أفضل من ريد بُل".

ويرى شتاينر أن ريد بُل قد لا تتواجد حاليًا في مقدمة المنافسين، لكن الفريق قوي بما يكفي للتحسن، كما أن الفرق الأخرى لا تضم أية مقاعد شاغرة.

حيث قال: "ربما لا تتواجد ريد بُل الآن في المكان الذي ينبغي أن تكون فيه، في مقدمة شبكة الانطلاق، كما كانت قبل بضع سنوات. لكنها لا تزال من بين أفضل أربعة فرق".

وأضاف: "أعتقد أن فيراري حسمت مقاعدها بالكامل. وأعتقد أن مرسيدس وجدت ماكس فيرستابن المستقبليّ (في إشارة إلى أنتونيللي)".

واختتم: "لذلك، ربما لا تكون بحاجة إلى ماكس فيرستابن الحقيقي في الوقت الحالي".