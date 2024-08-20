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أفضل ثلاثة سائقين في تاريخ ريد بُل من وجهة نظر كولتارد

تكلم دايفيد كولتارد سائق ريد بُل السابق حول من يراهم أفضل ثلاثة سائقين في تاريخ ريد بُل على الإطلاق.

ديفيد كولتارد

ديفيد كولتارد

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

بعد الاستحواذ على فريق جاغوار السابق، دخلت ريد بُل رسمياً عالم الفورمولا واحد في 2005، حيث أكمل كولتارد موسماً كاملاً إلى جانب كريستيان كلاين وتونيو لويتزي اللذين تشاركا المقعد الثاني.

وواصل كولتارد مع الفريق لثلاثة مواسم، قبل إعلان اعتزاله، لكنه بقي سفيراً لـ ريد بُل، بينما تم تسليم مقعده إلى سيباستيان فيتيل في 2009.

وضمن معرض كلامه حول من يعتقد أنهم أفضل 3 سائقين في تاريخ العلامة النمساوية، أشار كولتارد إلى أن ماكس فيرستابن يحتل المركز الأول.

فقال في تصريح للنسخة الهولندية من موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن ماكس يجب أن يكون في صدارة تلك القائمة".

وأكمل: "لو نظرنا إلى مسيرة فيتيل ككلّ، فإنه لم يواصل بمثل هذا المستوى المذهل حين فاز بتلك الألقاب".

وتابع: "لو نظرنا إلى مايكل شوماخر مع مرسيدس، فإنه لم يعد بمثل ذلك المستوى المذهل حين كان مع فيراري".

وأردف: "هذا يُظهر أن الجميع يحصلون على وقت يتألقون فيه، لكن من الواضح باعتقادي أن ماكس هو الرقم 1".

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أما بالنسبة للسائق الثاني، فإنه يرى فيتيل بألقابه الأربعة، ومن ثم مارك ويبر.

وحين سُئِل إن كان ويبر أفضل من دانيال ريكاردو، رغم أنه فاز بالسباقات مع ريد بُل، ردّ كولتارد: "أرى أن مارك ويبر أفضل من دانيال ريكاردو".

وأكمل: "لأنه أكثر نضوجاً، دانيال طفوليّ بعض الشيء".

وأردف: "لم يسمح ويبر لأحد بالتطاول عليه. والأهم أنه نافس بطل العالم لاحقاً لعدة مواسم، فضّل ريكاردو خروجاً مُربحاً من الفريق لينتقل إلى رينو بدلاً من منافسة فيرستابن، النجم الصاعد حينها".

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