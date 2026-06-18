إعداد وترجمة: خلدون يونس

الفورمولا 1 بطولة معقدة يمكن أن تؤثر مئات العوامل على انطلاقة السباق، والأحداث على الحلبة، والنتيجة النهائية. ولذلك، هناك أيضاً مئات الأشياء التي يمكن أن تسير بشكل خاطئ خلال جائزة كبرى.

وخير مثال على ذلك، الحادث الغريب الذي شهدته عطلة نهاية الأسبوع الماضية عندما تسببت قطعة حصى صغيرة في إنهاء سباق نيكو هلكنبرغ في جائزة برشلونة الكبرى.

كان السائق الألماني يسابق ضمن مراكز النقاط، وفي طريقه لتحقيق أول نقاطه هذا الموسم، عندما طارت قطعة حصى بعد خروج سيارة ليام لاوسون أمامه على المنطقة الحصوية، وتمكنت من إصابة مفتاح إيقاف التشغيل في سيارته.

وأدى ذلك فوراً إلى إطفاء المحرك بالكامل، ما أجبر السائق الألماني على التوجه نحو خط الصيانة ثم الانسحاب من السباق.

وسواء اعتبرنا ذلك تصويبة مثالية من لاوسون :) أو مجرد سوء حظ من جانب هلكنبرغ، فإن الحادثة ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة طويلة من حالات الانسحاب الصادمة والمفاجئة والغريبة في تاريخ الفورمولا 1.

جائزة الأرجنتين الكبرى 1953: السيطرة على الجماهير

قبل أول سباق ضمن بطولة العالم في الأرجنتين، قرر الرئيس خوان بيرون السماح بدخول مجاني إلى حلبة أوتودرومو غالفيس في بوينس آيرس.

ولم تكن النتيجة مفاجئة، إذ تكدس عدد هائل من المتفرجين حول الحلبة عند انطلاق السباق.

وفي اللفة 31 من السباق، تمكن أحد المتفرجين من الوصول إلى الحلبة، ما أجبر جوزيبي فارينا على الانحراف لتجنب الشخص الموجود أمامه.

لكن لسوء الحظ، فقد فارينا السيطرة على سيارته فيراري أثناء المناورة واصطدم بالجماهير، ما أدى إلى وفاة 13 متفرجاً.

جائزة المكسيك الكبرى 1970: صديق ذو أربع أرجل

في الوقت الحالي، لا يضطر سائقو الفورمولا 1 للقلق بشأن الحيوانات البرية إلا عندما تصل البطولة إلى مونتريـال، حيث تشكل حيوانات المرموط مشكلة متكررة على الحلبة.

لكن في الماضي، شوهدت غزلان على الحلبة في النمسا، وسحالي ضخمة في سنغافورة، وكلاب برية في المكسيك.

وفي عام 1970، وجد أحد تلك الكلاب الضالة طريقه إلى الحلبة خلال جائزة المكسيك الكبرى، التي كانت تعاني أصلاً من مخاوف تتعلق بالسيطرة على الجماهير حتى قبل بداية الحدث.

ودخل الحيوان الحلبة في مكسيكو سيتي واصطدمت به سيارة جاكي ستيوارت من فريق تيريل-فورد، الذي كان قد تأهل في المركز الثاني للسباق.

وأدى الاصطدام إلى تلف نظام التعليق في سيارة ستيوارت وانتهاء سباقه، بينما توفي الكلب نتيجة الحادث.

جائزة ألمانيا الكبرى 1977: لم يتأهل ولم يكمل السباق

في جائزة ألمانيا الكبرى عام 1977، كان سائق بينسكي-فورد هانز هاير بطل قصة انسحاب غريب من أول سباق له في الفورمولا 1 بعد تسع لفات فقط.

وقد أُرجع سبب خروجه من السباق إلى مشاكل في علبة التروس، وهو أمر لا يُعد مفاجئاً أو صادماً بحد ذاته.

لكن بعد انسحابه من السباق، اكتشف المنظمون أنه شارك في الحدث بشكل غير قانوني، فتم استبعاده رسمياً من السباق.

وجاءت مشاركته غير القانونية لأنه فشل في التأهل للسباق، لكنه بدأ السباق من ممر الصيانة رغم ذلك.

وبعد اكتشاف الأمر، أصبح هاير السائق الوحيد في التاريخ الذي فشل في التأهل، وفشل في إنهاء السباق، وتم استبعاده من السباق نفسه في آن واحد!

جائزة إيطاليا الكبرى 1998: مفتاح الربط المفقود

قد يتذكر كثيرون جائزة إيطاليا الكبرى لعام 1998 باعتبارها سباقاً انتهى بثنائية لفيراري بقيادة مايكل شوماخر، لكنها كانت أيضاً مسرحاً لانسحاب غريب لسائق ساوبر، جوني هيربرت.

تأهل البريطاني في المركز الخامس عشر على حلبة مونزا، بفارق سبعة مراكز وما يقرب من ثانية كاملة خلف زميله جان أليزي.

وخلال السباق، كانت بدايته هادئة نسبياً، لكن الكارثة وقعت في اللفة الثانية عشرة.

فقد نسي أحد مهندسيه مفتاح ربط داخل قمرة القيادة، ثم انزلق تدريجياً إلى أسفل الدواسات في سيارة ساوبر سي17.

وأدى ذلك إلى فقدان هيربرت قدرته في السيطرة على سيارته، لينتهي به الأمر في منطقة الحصى ويخرج من السباق.

جائزة اليابان الكبرى 1999: ما الفائدة؟

بعد ثلاثة أعوام من إحراز لقب بطولة العالم للفورمولا 1، كان دايمون هيل يعاني مع سيارة من فرق الوسط ويقضي فترة صعبة مع فريق جوردان.

ووصل الأمر إلى ذروته في جائزة اليابان الكبرى لعام 1999، التي كانت السباق رقم 115 والأخير له في الفورمولا 1.

وبعد رحلة غير متوقعة عبر العشب في سوزوكا، دخل هيل إلى ممر الصيانة للحصول على إطارات جديدة ووقود وجناح أمامي جديد، ثم عاد إلى الحلبة.

وبعد خمس لفات فقط، عاد مجدداً إلى ممر الصيانة وترجل من سيارته.

وبعد انسحابه من السباق قال: "لم يكن هناك ما يكفي لأكسبه، وكان هناك الكثير لأخسره إذا واصلت".

وبعد ذلك، خرج من البطولة نهائياً ولم يعد للمشاركة فيها!

جائزة أستراليا الكبرى 2018: مشكلة القمامة

تُعد سيارات الفورمولا 1 آلات شديدة الحساسية وتتطلب ظروفاً مثالية لتقديم أفضل أداء ممكن، ما يعني أن أشياء بسيطة للغاية يمكن أن تتسبب في مشاكل كبيرة لها، من الحصى إلى أكياس الساندويتشات.

نعم، هذا صحيح، فقد كان كيس بلاستيكي لحفظ الساندويتشات سبب سقوط فريق ويليامز في عام 2018.

في افتتاح موسم البطولة بأستراليا، تأهل السائق الروسي سيرغي سيروتكين في المركز التاسع عشر خلال ظهوره الأول في الفورمولا 1.

لكن سباقه انتهى مبكراً بعدما علقت حقيبة ساندويتش داخل مجرى تبريد المكابح بعد عدد قليل فقط من اللفات.

وتسبب الغلاف البلاستيكي في ارتفاع حرارة المكابح بشكل مفرط وتعطلها، ما أجبر السائق الروسي على الانسحاب من السباق بعد أربع لفات فقط.

جائزة موناكو الكبرى 2021: يا لها من صامولة

بحلول عشرينيات القرن الحادي والعشرين، أصبحت سيارات الفورمولا 1 شديدة الموثوقية، وأصبحت الأعطال الميكانيكية أقل حدوثاً بكثير.

ولذلك، لم يكن عطل في السيارة هو ما تسبب في انسحاب فالتيري بوتاس من جائزة موناكو الكبرى، بل انهيار كارثي لصامولة إحدى العجلات.

فعندما دخل السائق الفنلندي إلى ممر الصيانة وهو في المركز الثاني، كان يتوقع توقفاً مثالياً ومنسقاً من فريقه.

لكن مسدس العجلات أتلف سنّ اللولب الخاص بالصامولة التي كانت تثبت العجلة الأمامية اليمنى، ولم يجد الفريق أي وسيلة لإزالتها.

ورغم جميع المحاولات، لم تنفصل العجلة عن السيارة.

وفي النهاية، لم تتم إزالة العجلة إلا بعد شحن السيارة إلى مصنع الفريق في براكلي، وذلك بعد فترة طويلة من اضطرار بوتاس إلى الانسحاب من السباق.

جائزة أستراليا الكبرى 2022: قطع منخفضة التكلفة

ألياف الكربون، والتيتانيوم، ورقائق الذهب. هذه هي المواد الباهظة والغريبة التي اعتدنا رؤيتها في الفورمولا 1.

لكن في بعض الأحيان، تكون أبسط القطع وأقلها ثمناً هي القادرة على إسقاط سيارة سباق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وخير مثال على ذلك عندما انسحب فرناندو ألونسو من جائزة أستراليا الكبرى 2022، حيث أرجع سبب خروجه إلى تلف حلقة إحكام حلقة صغيرة كان استبدالها سيكلف بضعة سنتات فقط.

وفي ذلك الوقت، أكد مدير الفريق أوتمار زافناور أن تعطل حلقة الإحكام أدى إلى تسرب الزيت، ما تسبب في انخفاض ضغط الزيت وحدوث عطل في المحرك.

جائزة إيطاليا الكبرى 2025: الحجارة تضرب مجدداً

لم يكن هلكنبرغ السائق الوحيد الذي أُجبر على الانسحاب بسبب قطع حصى متطايرة، إذ كان ألونسو أيضاً أحد ضحايا ضربات الحجارة.

ففي جائزة إيطاليا الكبرى 2025، وأثناء قيادته لفريق أستون مارتن، تعرضت سيارة ألونسو "إيه إم آر 25" لضربات من الحجارة التي تطايرت نتيجة حادث وقع في اللفة الأولى من سباق مونزا.

واستمر السائق الإسباني في السباق في البداية، لكن قوة الاصطدام أضعفت نظام التعليق الأمامي في سيارته.

وفي النهاية، عند اللفة 24، اضطر إلى الانسحاب بعدما تبين أن الأضرار التي تسببت بها الحجارة كانت قاتلة بالنسبة للسيارة.

جائزة برشلونة الكبرى 2026: أضواء، كاميرا، تصوير

شهدت جائزة برشلونة الكبرى 2026 حادثة غريبة أخرى أصابت سائق ويليامز أليكس ألبون.

وعاش السائق التايلاندي عطلة نهاية أسبوع صعبة، حيث عانى خلال التجارب وفشل في التأهل من القسم الأول من التجارب التأهيلية.

ثم تعرض سباقه لمشكلة إضافية عندما انفصلت الكاميرا المثبتة أعلى سيارته "إف دبليو 48" أثناء السباق، ما أجبره على التوجه إلى ممر الصيانة.

وعندما سُئل عن الحادثة من قبل قناة فورمولا 1 التلفزيونية، أجاب ألبون:

"أعتقد أنها كانت إحدى كاميراتكم.. لقد دخلنا إلى ممر الصيانة".

"بصراحة، قمنا باستغلال تلك الفرصة لإجراء بعض الاختبارات. كنا خارج المنافسة في السباق على أي حال، لذلك من حسن حظكم أن الأمر لم يغيّر الكثير".