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أعمال التحسينات تبدأ في مونزا أملاً بضمان مستقبلها في الفورمولا واحد

بدأت أعمال تحسين البنية التحتية في حلبة مونزا العريقة على أمل ضمان مستقبلٍ طويل الأمد في الفورمولا واحد.

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بداية التحسينات في مونزا

تمتلك مونزا، وكذلك جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في إيمولا، عقدين مع البطولة العالمية حتى موسم 2025.

ولم تتخذ الفورمولا واحد قرارها بعد حيال هاتين الحلبتين، إن كانتا ستبقيان ضمن الروزنامة أم ستخسر إحداهما (أو كليهما) موقعها.

لكن وضمن معرض كلامه العام الماضي، أوضح ستيفانو دومينيكالي المدير التنفيذي للفورمولا واحد أن التحسينات للبنية التحتية في مونزا، ضرورية، إن كانت الحلبة العريقة تريد ضمان موقعها مستقبلاً.

وبدأت هذه الأعمال بالفعل في الحلبة ضمن خطة من 140 يوماً.

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بداية التحسينات في مونزا

تصوير: روبرتو تشينشيرو

بداية التحسينات في مونزا

وتتضمن التحسينات، إعادة سفلتة للمسار بالكامل، بناء طرق تحتية (إضافة لتوسيع الطرق الثلاثة الموجودة)، تحسين الأبنية، إضافة إلى سلسلة من التحسينات للمدرجات.

وفي حال سارت التحسينات وفق الخطة الموضوعة، فمن المفترض أن تحسّن من مستويات الاستضافة والاستيعاب.

"بالنسبة لنا، هذا هدف هام" قال دومينيكالي.

وأكمل: "نحتاج لإمكانية استضافة الضيوف مع بنية مناسبة، وليس تحت خيمة، كما كان الحال العام الماضي".

وأردف: "تمتلك مونزا تاريخاً عريقاً، لكن علينا النظر للأمام وتقديم مسار بمستوى الحلبات الأخرى حول العالم".

ومن المتوقع أن تنتهي الأعمال بحلول شهر يونيو، أي قبل الجولة.

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