أعظم 25 سائقًا في تاريخ الفورمولا 1 بحسب التصنيف

لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الوصول إلى إجماع، قدّم 10 صحفيين متخصصين في رياضة المحركات من موتورسبورت وأوتوسبورت وياهو سبورتس قوائمهم لأفضل 25 سائقًا في تاريخ الفورمولا 1. حصل صاحب المركز الأول على 25 نقطة، والثاني على 24 نقطة، وهكذا حتى نقطة واحدة لصاحب المركز الـ25. وحددت حصيلة الأصوات العشرة الترتيب النهائي.

وكان الاتفاق قويًا بشكل لافت في بعض المراكز، ومختلفًا بشكل كبير في مراكز أخرى. أما في القمة، فقد حدث أمر آخر تمامًا: تعادل على المركز الأول.

وهكذا جاء ترتيب أفضل 25 سائقًا في التصويت النهائي:

25. جنسون باتون

هاميلتون وشوماخر

لماذا هو هنا: بطل عالم جمع مسيرته بين ذروة استثنائية حقق خلالها اللقب وطول مسيرة امتدت 18 موسمًا في الفورمولا 1، خاض خلالها 309 سباقات وفاز بـ15 منها. وقد تجعل قصة فريق براون في موسم تتويجه تبدو أحيانًا وكأنها معجزة تحققت في موسم واحد، لكن مسيرته كانت أوسع بكثير من ذلك.

24. جون سورتيز

جون سورتيس، فيراري الصورة من قبل: LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: كان سورتيز بالفعل أحد أعظم الأسماء في رياضة المحركات قبل أن يثبت نفسه في الفورمولا 1، لكن سجله في البطولة يقف بقوته الخاصة أيضًا. فقد أصبح بطل العالم مع فيراري عام 1964 وفاز بستة سباقات كبرى خلال مسيرته. وكان انتقاله السريع من سباقات الدراجات النارية إلى السيارات استثنائيًا بحد ذاته، إذ أنهى سباقه الثاني فقط في بطولة العالم بالمركز الثاني، ثم انطلق من قطب الانطلاق الأول في مشاركته الثالثة.

23. جيل فيلنوف

جيل فيلنوف، فيراري 312تي5 الصورة من قبل: Ercole Colombo

لماذا هو هنا: قليل من السائقين يبرزون ضعف الاعتماد على البطولات والانتصارات وحدها للحكم على العظمة أكثر من فيلنوف. فقد فاز بستة سباقات كبرى فقط، لكن مراجعة أجرتها موتورسبورت وصفته بأنه أحد أكثر سائقي الفورمولا 1 احترامًا وشجاعة وشراسة. وانتهت مسيرته وهو في الثانية والثلاثين فقط بعد حادثه القاتل في زولدر عام 1982.

22. جوشن ريندت

جوشن ريدت، لوتس الصورة من قبل: David Phipps

لماذا هو هنا: كانت مسيرة ريندت في الفورمولا 1 قصيرة، لكنها شهدت تطور سرعته الخام إلى مستوى مكّنه من الفوز بالبطولة. خاض 60 سباقًا في بطولة العالم، وفاز بستة سباقات وحقق 10 أقطاب انطلاق. وبعد وفاته خلال التجارب في مونزا عام 1970، كان يمتلك أفضلية كبيرة بما يكفي في البطولة ليتوج، وأصبح ولا يزال بطل العالم الوحيد بعد وفاته في تاريخ الفورمولا 1.

21. ماريو أندريتي

ماريو أندريتي، لوتس الصورة من قبل: David Phipps

لماذا هو هنا: لا ينبغي اختزال مكانة أندريتي في الفورمولا 1 إلى النجاحات الهائلة التي حققها في أماكن أخرى. فقد ساعد فريق لوتوس على العودة إلى المنافسة والفوز، وأصبح في النهاية بطل العالم للفورمولا 1 عام 1978. وعندما وصلت لوتوس 79 ذات التأثير الأرضي الكبير عام 1978، حوّل أندريتي تلك السرعة إلى لقب عالمي.

20. كيمي رايكونن

كيمي رايكونن، مكلارين أمام فرناندو ألونسو، رينو الصورة من قبل: Michael Cooper / Motorsport Images

لماذا هو هنا: كان رايكونن في ذروة مستواه أحد أبرز السائقين في العقد الأول من الألفية، واقترب من الفوز بالبطولة مع مكلارين قبل أن يقود فيراري أخيرًا إلى لقب السائقين عام 2007. وتعادل رايكونن وأندريتي برصيد 63 نقطة، لكن رايكونن ظهر في جميع قوائم التصويت العشر، مقابل سبع قوائم لأندريتي. ومنح المحرر أوليغ كاربوڤ صوت كسر التعادل لمصلحة رايكونن.

19. نيلسون بيكيه

نيلسون بيكيه، ويليامز الصورة من قبل: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

لماذا هو هنا: كان بيكيه أحد أبرز سائقي الفورمولا 1 خلال حقبة الثمانينيات شديدة التنافس، وفاز بثلاث بطولات عالمية خلال سبعة مواسم مع برابهام وويليامز. وحقق 23 انتصارًا، شملت حملتي تتويج مع برابهام عامي 1981 و1983، قبل أن يهزم زميله في ويليامز نايجل مانسل ويحرز لقبه الثالث عام 1987.

18. إيمرسون فيتيبالدي

إيمرستون فيتيبالدي، مكلارين الصورة من قبل: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

لماذا هو هنا: كان صعود فيتيبالدي سريعًا بصورة لافتة، إذ حقق فوزه الأول في سباقه الأول خلال موسمه المبتدئ، قبل أن يصبح بطل العالم مع لوتوس عام 1972 ثم مع مكلارين عام 1974. وخلال 144 مشاركة في سباقات بطولة العالم، حقق 14 انتصارًا، كما جعل لقبه الثاني مكلارين أول فريق يفوز معه سائقه ببطولة العالم للفورمولا 1.

17. ميكا هاكينن

ميكا هاكينن، مكلارين الصورة من قبل: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

لماذا هو هنا: خرج هاكينن من حادث هدد مسيرته في أديلايد عام 1995 ليصبح السائق الذي أنهى الهيمنة الأولى لمايكل شوماخر، بعدما فاز ببطولتين متتاليتين مع مكلارين عامي 1998 و1999. وأنهى الفنلندي مسيرته في الفورمولا 1 برصيد 20 انتصارًا و26 قطب انطلاق، إذ جعلته ذروة مستواه المنافس الأبرز لشوماخر في نهاية تسعينيات القرن الماضي.

16. نايجل مانسل

نايجل مانسل، سائق سيارة ويليامز FW11B هوندا، يتقدم على جيرهارد بيرغر، سائق سيارة فيراري F187، وآيرتون سينا، سائق سيارة لوتس 99T هوندا. الصورة من قبل: Getty Images

لماذا هو هنا: يقلل لقبه العالمي الوحيد من حقيقة أنه خاض معارك متكررة في المقدمة خلال إحدى أكثر فترات الفورمولا 1 تنافسية. وتمكن في النهاية من تحويل سنوات الإخفاقات القريبة إلى لقب مهيمن عام 1992 مع ويليامز، وأنهى مسيرته في الفورمولا 1 برصيد 31 انتصارًا و32 قطب انطلاق و59 منصة تتويج.

15. جاك برابهام

جاك برابهام، برابهام ريبكو الصورة من قبل: Motorsport Images

لماذا هو هنا: بطل عالم ثلاث مرات، ولا تزال أعظم إنجازاته فريدة في تاريخ الفورمولا 1. فقد فاز برابهام بلقب عام 1966 وهو يقود سيارة تحمل اسمه. وكان قد أحرز بطولتين متتاليتين مع كوبر عامي 1959 و1960، لكن لقبه الثالث، الذي حققه بعدما ساعد في إنشاء الفريق والحزمة التقنية التي اعتمد عليها، جعله السائق الوحيد الذي يفوز ببطولة العالم للفورمولا 1 على متن سيارة تحمل اسمه.

14. غراهام هيل

غراهام هيل، بي آر ام الصورة من قبل: David Phipps

لماذا هو هنا: جمع هيل بين طول المسيرة وذروتين مختلفتين حقق خلالهما اللقب، إذ فاز ببطولته الأولى مع بي آر إم عام 1962، ثم كرر الإنجاز مع لوتوس بعد ستة أعوام. وحقق 14 انتصارًا خلال مسيرته في الفورمولا 1، بينما بُنيت حملته في 1962 بقدر كبير على الثبات المستمر إلى جانب السرعة الخالصة، إذ أنهى كل سباق بينما كان منافسه جيم كلارك يتعرض مرارًا لمشكلات في الاعتمادية.

13. ستيرلينغ موس

ستيرلينغ موس، مازيراتي الصورة من قبل: Michael Tee / LAT Images

لماذا هو هنا: لا يزال موس السائق الأكثر نجاحًا في تاريخ الفورمولا 1 من دون الفوز ببطولة العالم، إذ حقق 16 انتصارًا وأنهى البطولة وصيفًا أربع مرات متتالية بين 1955 و1958. لكن اختزال قضيته في البطولات التي لم يفز بها يفوّت جوهر الأمر؛ ففي ذروة مستواه، كان موس قادرًا على الفوز بسيارات لم يكن من المفترض أن تتغلب على فرق المصانع المهيمنة، ليؤسس سمعة في التحكم بالسيارة لا تزال راسخة حتى اليوم.

12. ألبرتو أسكاري

ألبرتو أسكاري، فيراري 500 الصورة من قبل: LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: كان أسكاري السائق الوحيد القادر على مجاراة خوان مانويل فانجيو في بداية حقبة بطولة العالم للفورمولا 1، إذ حقق 13 انتصارًا و14 قطب انطلاق خلال 32 مشاركة فقط. وشهد لقبا 1952 و1953 المتتاليان فترة من الهيمنة الاستثنائية، فاز خلالها بستة سباقات متتالية في بطولة العالم خلال موسم 1952 وحده.

11. سيباستيان فيتل

سيباستيان فيتيل، ريد بُل الصورة من قبل: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: جعلت البطولات الأربع المتتالية التي حققها فيتل مع ريد بُل بين 2010 و2013 منه السائق الأبرز في حقبة بداية العقد الثاني من الألفية في الفورمولا 1، بينما تضعه انتصاراته الـ53 بين أنجح سائقي السباقات الكبرى في التاريخ. وبلغت سلسلة بطولاته ذروتها في موسم مهيمن عام 2013، وعند اعتزاله كان فيتل قد جمع أيضًا 57 قطب انطلاق و122 منصة تتويج خلال 299 مشاركة.

10. فرناندو ألونسو

فرناندو ألونسو، أستون مارتن الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: لا تخبر بطولتا ألونسو العالميتان القصة كاملة عن مسيرة نجح خلالها مرارًا في استخراج أداء أكبر من سياراته مما كان يفترض أن تسمح به نتائجها. وتعد حملته المذهلة مع فيراري عام 2012 أوضح مثال على ذلك، إذ خاض معركة البطولة حتى السباق الأخير وهو يقود سيارة كانت في المتوسط رابع أسرع سيارة فقط، وخسر اللقب أمام فيتل بفارق ثلاث نقاط.

9. جيم كلارك

جيم كلارك، لوتس الصورة من قبل: Autocar / LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: تجمع مسيرات قليلة بين السرعة الخالصة والهيمنة كما فعل كلارك. فقد فاز ببطولتين عالميتين و25 سباقًا كبيرًا، بينما شهد موسم تتويجه عام 1963 انتصاره في سبعة من أصل 10 سباقات. وحتى هذه الأرقام لا تعكس كامل تفوقه في ذروة مستواه، إذ تغلب كلارك مرارًا على زملاء ذوي كفاءة عالية وهم يقودون سيارات متساوية، قبل أن تنتهي مسيرته بوفاته عام 1968.

8. نيكي لاودا

نيكي لاودا، فيراري الصورة من قبل: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

لماذا هو هنا: جمع لاودا بين السرعة والذكاء التقني والقدرة الاستثنائية على تجاوز المحن خلال مسيرة أسفرت عن ثلاث بطولات عالمية و25 انتصارًا. وفاز بلقبين مع فيراري عامي 1975 و1977 قبل أن يعتزل، ثم عاد مع مكلارين وهزم زميله آلان بروست بفارق نصف نقطة فقط ليحقق لقبه الثالث في عام 1984. وأظهر المصوتون اتفاقًا غير معتاد على مركزه بين العظماء، إذ احتل لاودا المركز الثامن رغم أن أحدًا لم يضعه أعلى من المركز السادس.

7. جاكي ستيوارت

جاكي ستيوارت، تايريل فورد الصورة من قبل: Motorsport Images

لماذا هو هنا: فاز ستيوارت بثلاث بطولات عالمية و27 سباقًا كبيرًا خلال مسيرة في الفورمولا 1 امتدت تسعة مواسم فقط، ليصبح السائق المهيمن في الفترة بين وفاة جيم كلارك وبروز الجيل التالي. وحقق ألقابه الثلاثة و25 من انتصاراته بالشراكة مع كين تيريل، قبل أن يعتزل بصفته بطل العالم الحالي في نهاية موسم 1973. ووضعه جميع المصوتين العشرة ضمن أفضل عشرة سائقين.

6. ماكس فيرستابن

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

لماذا هو هنا: أصبح مكان فيرستابن بين أعظم سائقي الفورمولا 1 في التاريخ مضمونًا، بعدما فاز بأربع بطولات عالمية متتالية بين 2021 و2024، وحقق 71 انتصارًا في السباقات الكبرى بحلول صيف 2026. ومنذ أن أصبح أصغر سائق يشارك في الفورمولا 1 بعمر 17 عامًا وحتى فوزه في أول سباق له مع ريد بُل، اتسمت مسيرته بالأرقام القياسية وفترات الهيمنة الهائلة. ووضعه جميع المصوتين العشرة في المركز التاسع أو أعلى، لكن لم يضعه أي منهم في المركز الأول أو الثاني.

5. آلان بروست

ألان بروست، مكلارين وآيرتون سينا، لوتس الصورة من قبل: LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: جعلت بطولات بروست الأربع وانتصاراته الـ51 منه المعيار الإحصائي في الفورمولا 1 قبل حقبة شوماخر، لكن سمعته بُنيت بقدر كبير على الدقة والذكاء في السباقات إلى جانب السرعة الخالصة. وفاز بألقابه مع مكلارين أعوام 1985 و1986 و1989، قبل أن يعود بعد عام من الغياب ليحرز لقبه الرابع مع ويليامز عام 1993. ومن اللافت أن بروست احتل المركز الخامس من دون أن يحصل على أي صوت للمركز الأول، إذ وضعه كل مصوت في مركز يتراوح بين الثاني والتاسع.

4. خوان مانويل فانجيو

خوان مانويل فانجيو، مرسيدس الصورة من قبل: LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: وضع فانجيو أول معيار للعظمة في تاريخ الفورمولا 1، إذ فاز بخمس بطولات عالمية خلال سبعة مواسم كاملة، وحققها مع أربعة فرق مختلفة. وانتصر في 24 سباقًا من أصل 51 سباقًا في بطولة العالم شارك فيها، بنسبة فوز تقارب 50%، كما أنهى موسمين آخرين في المركز الثاني في البطولة. ووضعه اثنان من المصوتين في المركز الأول.

3. أيرتون سينا

آيرتون سينا، لوتس الصورة من قبل: LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: جمع سينا بين السرعة الاستثنائية في التجارب التأهيلية والقدرة على تقديم بعض أكثر عروض الفورمولا 1 رسوخًا في الذاكرة تحت الضغط. وفاز بثلاث بطولات عالمية و41 سباقًا وحقق 65 قطب انطلاق خلال 161 مشاركة. وأنهى التصويت بفارق 12 نقطة فقط عن المتصدرين، وظهر ضمن أفضل خمسة في تسع من أصل 10 قوائم، ولم يضعه أي مصوت في مركز أقل من السابع.

ت-1. مايكل شوماخر

مايكل شوماخر، فيراري الصورة من قبل: Steve Etherington / LAT Images via Getty Images

لماذا هو هنا: غيّر شوماخر سجل أرقام الفورمولا 1، إذ فاز بسبع بطولات عالمية و91 سباقًا كبيرًا خلال مسيرة تضمنت لقبين مع بينيتون، قبل أن يحقق سلسلة غير مسبوقة من خمس بطولات متتالية مع فيراري بين عامي 2000 و2004. وكان المصوتون متفقين بالقدر نفسه تقريبًا على مكانته، إذ وضعه تسعة من أصل 10 ضمن المراكز الثلاثة الأولى، بينما جمع إجمالي 235 نقطة، ليتعادل في الصدارة.

ت-1. لويس هاميلتون

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

لماذا هو هنا: عادل هاميلتون الرقم القياسي لشوماخر بسبع بطولات عالمية، بينما تجاوزه ليصبح صاحب الرقم القياسي التاريخي في كل من الانتصارات والأقطاب في السباقات الكبرى، خلال مسيرة شهدت نجاحات في البطولة مع مكلارين ومرسيدس، قبل أن يضيف أول انتصار له مع فيراري عام 2026.

وحصل هاميلتون على أكبر عدد من أصوات المركز الأول بين جميع السائقين في التصويت، بأربعة أصوات، لكن مجموع نقاطه النهائي بلغ 235 نقطة بالضبط، ليتعادل مع شوماخر في صدارة التصنيف.