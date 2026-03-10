تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أعطونا رأيكم! هل يحق للسائقين انتقاد الرياضة التي يعملون فيها؟

تعالت أصوات السائقين مؤخراً لانتقاد الفورمولا 1 بسبب القوانين الجديدة التي تمّ إدخالها بدءاً من موسم 2026.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوليفير بيرمان، هاس

لعلّ من أبرز المنتقدين كان ماكس فيرستابن، وكذلك سمعنا لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز يتكلمان علناً عن هذه القوانين..

لكن هل برأيكم يحق للسائقين انتقاد الرياضة التي يعملون فيها؟

 

المقال السابق وولف يرد على انتقادات السائقين لقوانين 2026: "الجماهير هي الأولوية في الفورمولا 1"
المقال التالي نوريس: فيراري تملك "أفضل سيارة" وسرعاتها في المنعطفات "لا تُصدق"

