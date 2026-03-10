أعطونا رأيكم! هل يحق للسائقين انتقاد الرياضة التي يعملون فيها؟
تعالت أصوات السائقين مؤخراً لانتقاد الفورمولا 1 بسبب القوانين الجديدة التي تمّ إدخالها بدءاً من موسم 2026.
لعلّ من أبرز المنتقدين كان ماكس فيرستابن، وكذلك سمعنا لويس هاميلتون وسيرجيو بيريز يتكلمان علناً عن هذه القوانين..
لكن هل برأيكم يحق للسائقين انتقاد الرياضة التي يعملون فيها؟
