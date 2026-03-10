أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

أعطونا رأيكم: ما هو الفريق الذي ستشجعونه في موسم 2026 للفورمولا 1!؟

هناك تغييرات كبيرة هذا الموسم، قد تشكل فرصة كبيرة أمام العديد من الفرق للتقدم أكثر ضمن الترتيب العام، لكنها قد تتسبب بتأخر فرق أخرى كذلك!