أعطونا رأيكم: من هم أبرز الفائزين والخاسرين في سباق جائزة أستراليا الكبرى لعام 2026؟
بعد انتهاء سباق جائزة أستراليا الكبرى لموسم 2026 في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1، أعطونا رأيكم في الفائزين والخاسرين أو أدلوا بتعليقاتكم للمزيد!
شارل لوكلير، فيراري وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس
الصورة من قبل: ماريو رينزي
من برأيكم كان أبرز الفائزين والخاسرين بعد انتهاء سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026!؟
