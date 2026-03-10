أعطونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026؟

لكن السباق شهد تقدم ماكس فيرستابن من الصف الخلفي لينهي سادساً، بينما تألق آرفيد لينبلاد في أول موسم له كناشئ خلف مقود سيارة ريسينغ بولز بالمركز الثامن.

وإضافة لذلك، قدم إسحاق حجار تصفيات رائعة بالمركز الثالث في أول جولة له على متن سيارة ريد بُل زميلاً لـ ماكس فيرستابن.

إذاً، من كان سائقكم المفضل في أستراليا؟!