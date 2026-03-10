تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إحصائيات
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

أعطونا رأيكم! من كان سائقكم المفضل في سباق أستراليا الافتتاحي لموسم 2026؟

انتهى سباق أستراليا الافتتاحي بفوز جورج راسل أمام زميله في مرسيدس، أندريا كيمي أنتونيللي، واكتفت فيراري بالمركزين الثالث والرابع مع شارل لوكلير ولويس هاميلتون.

منشور:
جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

جورج راسل، مرسيدس وأندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي

لكن السباق شهد تقدم ماكس فيرستابن من الصف الخلفي لينهي سادساً، بينما تألق آرفيد لينبلاد في أول موسم له كناشئ خلف مقود سيارة ريسينغ بولز بالمركز الثامن. 

وإضافة لذلك، قدم إسحاق حجار تصفيات رائعة بالمركز الثالث في أول جولة له على متن سيارة ريد بُل زميلاً لـ ماكس فيرستابن.

إذاً، من كان سائقكم المفضل في أستراليا؟!

 

