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جائزة لاس فيغاس الكبرى

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2026 فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

18-11-2026 إلى 21-11-2026

| Streets of Las Vegas, US

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جائزة لاس فيغاس الكبرى التقييمات فورمولا 1 2026

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قيّم السباق

جائزة لاس فيغاس الكبرى

تقييمي

-

-

القرّاء

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8.1

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قيّم السائقين

ماكس فيرستابن

ريد بُل ريسينغ

المركز 1

تقييمي

-

-

القرّاء

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9.4

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لاندو نوريس

مكلارين

المركز 2

تقييمي

-

-

القرّاء

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8.3

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أوسكار بياستري

مكلارين

المركز 3

تقييمي

-

-

القرّاء

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8.3

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أندريا كيمي أنتونيللي

مرسيدس

المركز 4

تقييمي

-

-

القرّاء

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7.6

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بيير غاسلي

ألبين

المركز 5

تقييمي

-

-

القرّاء

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8.5

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فرانكو كولابينتو

ألبين

المركز 6

تقييمي

-

-

القرّاء

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7.6

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لويس هاميلتون

فيراري

المركز 7

تقييمي

-

-

القرّاء

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6.6

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كارلوس ساينز الإبن

ويليامز

المركز 8

تقييمي

-

-

القرّاء

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7.8

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جورج راسل

مرسيدس

المركز 9

تقييمي

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-

القرّاء

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5.1

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شارل لوكلير

فيراري

المركز 10

تقييمي

-

-

القرّاء

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4.2

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نيكو هلكنبرغ

آودي

المركز 11

تقييمي

-

-

القرّاء

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6.2

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غابريل بورتوليتو

آودي

المركز 12

تقييمي

-

-

القرّاء

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6

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أوليفر بيرمان

فريق هاس اف1

المركز 13

تقييمي

-

-

القرّاء

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5.9

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إسحاق حجار

ريد بُل ريسينغ

المركز 15

تقييمي

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القرّاء

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7.1

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ليام لاوسون

ريسينغ بولز

المركز 14

تقييمي

-

-

القرّاء

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6.4

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رافائيل كامارا

فريق هاس اف1

المركز 16

تقييمي

-

-

القرّاء

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5

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لانس سترول

أستون مارتن رايسينغ

المركز 17

تقييمي

-

-

القرّاء

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4.1

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فالتيري بوتاس

كاديلاك-فيراري

المركز 18

تقييمي

-

-

القرّاء

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4.4

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فرناندو ألونسو

أستون مارتن رايسينغ

المركز 19

تقييمي

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-

القرّاء

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4.8

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آرفيد لينبلاد

ريسينغ بولز

تقييمي

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القرّاء

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5.2

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سيرجيو بيريز

كاديلاك-فيراري

تقييمي

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-

القرّاء

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4.1

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أليكسندر ألبون

ويليامز

تقييمي

-

-

القرّاء

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4.4

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