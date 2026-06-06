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أعطونا آراءكم: من سيفوز في موناكو؟

لحلبة موناكو طابع خاص، وعادة ما تحصل بعض المفاجآت خاصة خلال التصفيات!

منشور:
شارل لوكلير، فيراري

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

يتوقع الجميع أن فيراري ستكون سريعة في موناكو.

لكن المفاجآت دائماً موجودة في الفورمولا 1، لذا نريد رأيكم وتوقعاتكم للفائز على هذه الحلبة الأسطورية!

 
 

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