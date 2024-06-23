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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

أعضاء فريق مكلارين "لم يتأذوا" من حريق المقر المتنقل في إسبانيا

حصلت حادثة مخيفة في جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد، حين اشتعلت النيران في المقر المتنقل لفريق مكلارين.

طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

تم إخلاء المقر المتنقل للفريق في برشلونة صباح يوم السبت بعد اشتباه باشتعال النيران في المنطقة فوق المطبخ.

وقبيل التجارب الحرة الأخيرة، سارع عدد من مسؤولي السلامة إلى البادوك للمساعدة في إطفاء النيران التي اشتعلت في المنطقة.

ويبدو أن الحريق قد بدأ من المنطقة فوق المطبخ، حيث تتواجد الكثير من المعدات الكهربائية.

وخلال إطفاء النيران، تم إخلاء عدد من الضيوف وأعضاء الفريق والسائقين كذلك من المقرّ، بينما سارع عدد من الأشخاص للمساعدة كذلك من بينهم ماريو إيزولا مدير قسم رياضة السيارات لدى بيريللي.

قبل أن يصل رجل مطافئ لإخماد النيران بشكل كامل، كما كانت سيارات الإسعاف جاهزة في حال حصول أي طارئ.

ولم يتبين حينها مقدار الضرر في المقر المتنقل للفريق خلال التجارب الحرة الأخيرة، لكن يبدو أنه قد تم الإبقاء على معدات لاندو نوريس وأوسكار بياستري في أماكنها.

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طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

طاقم الإطفاء في مقرّ مكلارين

الصورة من قبل: جون نوبل

وأصدر الفريق بياناً قصيراً أكد فيه أن أعضاء الفريق لم يصابوا بأذى.

جاء فيه: "تم الانتباه لاشتعال النيران هذا الصباح ضمن مقرنا المتنقل".

وأكمل: "تم إخلاء المقر من جميع الأعضاء والضيوف، كما حضرت خدمات الإسعاف خلال دقائق. وتم إطفاء النيران بجهود خدمات الإسعاف في الحلبة وقسم الإطفاء المحلي".

وأردف البيان: "تم نقل شخص واحد من الفريق إلى المستشفى كإجراء احتياطي، بينما تم التحقق من سلامة كامل أعضاء الفريق والضيوف".

واختتم البيان: "نود توجيه الشكر إلى جميع المارشلز وخدمات الإسعاف على استجابتهم السريعة الاحترافية. وكذلك نود شكر الفورمولا واحد، ’فيا’ وكذلك الفرق المنافسة التي عرضت المساعدة".

يشار إلى أن مكلارين أكدت كذلك خروج الشخص الذي تم نقله إلى المستشفى، بسلامة ودون أية إجراءات طبية إضافية.

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