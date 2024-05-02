أعضاء الكونغرس الأمريكي يطالبون ليبرتي بإجابات حيال رفض طلب أندريتي في الفورمولا واحد

في يناير، تم رفض عرض الفريق الأمريكي للانضمام إلى الفورمولا واحد في الموسم المقبل، على الرغم من موافقة الهيئة التنظيمية للبطولة، الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، على قدراته التقنية في أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان من إدارة البطولة: "تقييمنا أثبت أن وجود فريق الحادي عشر لن يوفر قيمة للبطولة بمفرده. أهم طريقة يمكن لمشارك جديد أن يوفر قيمة من خلالها هي بكونه منافساً. لا نعتقد أن المتقدم سيكون مشاركاً منافساً".

وأضاف البيان أيضاً أنه يعتقد أن وجود فريق إضافي في الشبكة سيضع ضغطاً مالياً غير ضرورياً على المنظمين الحاليين للسباق.

زار بطل العالم في الفورمولا واحد لموسم 1978 ومدير فريق أندريتي العالمي، ماريو أندريتي، الكونغرس الأمريكي في واشنطن في وقت سابق هذا الأسبوع، والتقى مع النائب الجمهوري جون جيمس - الذي يعتبر أحد 12 شخصية سياسية وقعت على الرسالة - لمناقشة إمكانية وجود مسألة الاعتراض على قرار إدارة الفورمولا واحد.

ويتمحور دور أعضاء الكونغرس الأمريكي حول تمثيل الشعب في مناطقهم الانتخابية، بالإضافة إلى وضع التشريعات والتصويت عليها. في الرسالة، التي وجهت إلى رئيس شركة ليبرتي ميديا غريغ مافي، "نكتب لنعبر عن قلقنا إزاء الإجراءات المناهضة للتنافسية التي يمكن أن تمنع شركتين أمريكيتين، أندريتي العالمية وجنرال موتورز (جي إم)، من المنافسة في الفورمولا واحد".

وألمحت الرسالة أن رفض إدارة الفورمولا واحد للطلب "يبدو أنه مدفوع بتشكيلة الفرق الحالية لسباقات الفورمولا واحد الأوروبية، العديد منها مرتبط بشركات تصنيع السيارات الأجنبية التي تنافس مباشرة مع شركات السيارات الأمريكية مثل ’جي إم’. من غير العادل والصحيح محاولة منع الشركات الأمريكية من الانضمام إلى الفورمولا واحد، مما يمكن أن ينتهك أيضاً قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية".

"يجب أن تستند مشاركة جميع فرق فورمولا واحد بما في ذلك أية فرق أمريكية إلى الاستحقاق وليس فقط إلى حماية التشكيلة الحالية لفرق السباقات. وهذا ينطبق بشكل خاص على الفورمولا واحد التي يزداد وجودها في الولايات المتحدة، بما في ذلك ثلاثة سباقات كبرى في ميامي، فلوريدا؛ أوستن، تكساس؛ ولاس فيغاس، نيفادا".

وفي أعقاب القرار، قامت شركة أندريتي العالمية بنشر التزامها بالحصول على موافقة الفورمولا واحد للمشاركة مع موعد هو موسم 2026.

وحين تواصل موقعنا "موتورسبورت.كوم" مع البطولة للتعليق على الخبر، أحالت الفورمولا واحد بيانها السابق الذي أصدرته حول سبب رفض مشاركة فريق أندريتي حالياً.