لا يعتقد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، أن ماكس فيرستابن سيفكر في الابتعاد عن البطولة لمجرد أنه لا يستمتع بقيادة سيارات 2026 الجديدة منذ البداية.

بعد الأيام الأولى من قيادة سيارة ريد بُل RB22 خلال التجارب الشتوية، وصف فيرستابن سيارات الفورمولا 1 لعام 2026، التي تحتوي على مكوّن هجين أكبر بكثير من الجيل السابق، بأنها "مضادة للسباقات" و"فورمولا إي معزّزة".

وبسبب التركيز الأكبر بكثير على إدارة الطاقة، يُجبر السائقون على استعادة كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، حتى في اللفات التأهيلية التي يُفترض أن تُقاد بأقصى سرعة، وهذا ما يشعر فيرستابن أنه يتعارض مع جوهر ما يجب أن تكون عليه الفورمولا 1.

وصرّح الهولندي منذ فترة طويلة بأنه ليس متشبثًا بالبقاء في الفورمولا 1 بعد انتهاء عقده الحالي مع ريد بُل في 2028، خاصة إذا لم يستمتع بقيادة السيارات الجديدة، وقد أكد في البحرين أن هذه القوانين "لا تساعد" فرص استمراره في الفورمولا 1 لفترة أطول.

لاحقًا، أوضح تعليقاته قائلًا: "عدم الإعجاب بشيء لا يعني أنني لا أريد القيام به. بصفتي شخصًا محبًا للتسابق النقي ومشجعًا لرياضة السيارات، أفضل قوانين مختلفة، لكن هذا هو الواقع".

وأكمل: "سأحاول استخراج أقصى ما يمكن منه. أحب العمل مع الفريق، ومع محركنا الخاص. هذه هي الأجزاء الممتعة. هل أفضّل قوانين مختلفة؟ نعم، لكن هذا هو الواقع".

وضمن حديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح دومينيكالي أنه لا يعتقد ولو للحظة أن مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1 في خطر نتيجة التغييرات الجذرية في القوانين.

حيث قال: "قابلت جميع السائقين. قابلت ماكس أمس. أؤكد لكم أن ماكس يحب الفورمولا 1 ويهتم بها أكثر من أي شخص آخر. لديه طريقته الخاصة في التعبير عن النقاط التي يريد إيصالها، لكننا عقدنا اجتماعًا بنّاءً للغاية، أيضًا مع الاتحاد والفرق، لتسليط الضوء على وجهات نظره حول ما يعتقد أنه يجب القيام به للحفاظ على موهبة القيادة في قلب الرياضة دون تغيير النهج".

وعندما سُئِل عن سبب ثقته الكبيرة بأن فيرستابن لن يعتزل في أي وقت قريب، أجاب دومينيكالي: "لأن لديّ علاقة جيدة جدًا مع ماكس. أعرفه جيدًا جدًا وأقضي وقتًا طويلًا معه. هذا هو السبب. وهو يعشق الفورمولا 1، ولا شك في ذلك".

وأشار دومينيكالي إلى أن ردود فعل السائقين بدأت بالفعل تميل إلى الإيجابية بعد حصولهم مع فرقهم على مزيد من الوقت لتحسين إعدادات السيارات، وأساليب توزيع الطاقة، وتقنيات القيادة، مؤكدًا أن الفورمولا 1 لطالما شهدت في تاريخها فترات تنظيمية جديدة أدخلت تحديات قيادة مختلفة.

وكان كل من لاندو نوريس، ولويس هاميلتون، وجورج راسل من بين السائقين الذين صرّحوا بأن كون سيارات 2026 أخف وزنًا، وأصغر حجمًا، وأكثر رشاقة، جعل الإحساس بالقيادة نفسها أكثر متعة على الأقل.

وقال الإيطالي: "لا يجب أن ننسى أن تطور التقنيات في السيارات يتطلب، بطبيعة الحال، أسلوب قيادة مختلفًا".

وأضاف: "أشارك تمامًا حقيقة أن الجميع يتعامل مع الأمر بطريقة بنّاءة للغاية".

واختتم: "بالمناسبة، إن تعليقات اليوم الأول أصبحت مختلفة بالفعل عن تعليقات اليوم الثالث من القيادة. هذا الأمر سيتطور. وأنا واثق تمامًا أنه عندما نجلس معًا في منتصف الموسم أو في نهايته، سترون صورة مختلفة تمامًا".