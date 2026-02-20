تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
ألونسو واثق من فريقه: متأكد أن كل شيء سيتحسّن

لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني
فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

أعرف ماكس، إنه يعشق الفورمولا 1 ولن يعتزل: دومينيكالي يردّ على الانتقادات

نفى ستيفانو دومينيكالي رئيس الفورمولا 1 التنفيذي، التكهنات بأن بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن قد يعتزل بسبب سيارات موسم 2026 الجديدة.

تم التحرير:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

لا يعتقد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي، أن ماكس فيرستابن سيفكر في الابتعاد عن البطولة لمجرد أنه لا يستمتع بقيادة سيارات 2026 الجديدة منذ البداية.

بعد الأيام الأولى من قيادة سيارة ريد بُل RB22 خلال التجارب الشتوية، وصف فيرستابن سيارات الفورمولا 1 لعام 2026، التي تحتوي على مكوّن هجين أكبر بكثير من الجيل السابق، بأنها "مضادة للسباقات" و"فورمولا إي معزّزة".

وبسبب التركيز الأكبر بكثير على إدارة الطاقة، يُجبر السائقون على استعادة كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية، حتى في اللفات التأهيلية التي يُفترض أن تُقاد بأقصى سرعة، وهذا ما يشعر فيرستابن أنه يتعارض مع جوهر ما يجب أن تكون عليه الفورمولا 1.

وصرّح الهولندي منذ فترة طويلة بأنه ليس متشبثًا بالبقاء في الفورمولا 1 بعد انتهاء عقده الحالي مع ريد بُل في 2028، خاصة إذا لم يستمتع بقيادة السيارات الجديدة، وقد أكد في البحرين أن هذه القوانين "لا تساعد" فرص استمراره في الفورمولا 1 لفترة أطول.

لاحقًا، أوضح تعليقاته قائلًا: "عدم الإعجاب بشيء لا يعني أنني لا أريد القيام به. بصفتي شخصًا محبًا للتسابق النقي ومشجعًا لرياضة السيارات، أفضل قوانين مختلفة، لكن هذا هو الواقع". 

وأكمل: "سأحاول استخراج أقصى ما يمكن منه. أحب العمل مع الفريق، ومع محركنا الخاص. هذه هي الأجزاء الممتعة. هل أفضّل قوانين مختلفة؟ نعم، لكن هذا هو الواقع".

وضمن حديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام، من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح دومينيكالي أنه لا يعتقد ولو للحظة أن مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1 في خطر نتيجة التغييرات الجذرية في القوانين.

حيث قال: "قابلت جميع السائقين. قابلت ماكس أمس. أؤكد لكم أن ماكس يحب الفورمولا 1 ويهتم بها أكثر من أي شخص آخر. لديه طريقته الخاصة في التعبير عن النقاط التي يريد إيصالها، لكننا عقدنا اجتماعًا بنّاءً للغاية، أيضًا مع الاتحاد والفرق، لتسليط الضوء على وجهات نظره حول ما يعتقد أنه يجب القيام به للحفاظ على موهبة القيادة في قلب الرياضة دون تغيير النهج".

Williams FW48، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Williams FW48، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Williams FW48، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Williams FW48، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Williams FW48، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Williams FW48، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ريد بول RB22، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ريد بول RB22، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ريد بُل RB22، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ريد بول RB22، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ريد بول RB22، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ريد بول RB22، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Racing Bulls VCARB03، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Racing Bulls VCARB03، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Racing Bulls VCARB03، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Racing Bulls VCARB03، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
Racing Bulls VCARB03، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
مرسيدس W17، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
مرسيدس W17، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
مرسيدس W17، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
مرسيدس W17، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
مرسيدس W17، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
ماكلارين MCL40، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
دوائر مكلارين

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فيراري SF-26، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فيراري SF-26، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فيراري SF-26، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فيراري SF-26، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فيراري SF-26، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فيراري SF-26، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
لويس هاميلتون، فيراري

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
حشوة إسفنجية من كاديلاك

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
مقعد سيارة كاديلاك

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
كاديلاك، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
كاديلاك، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
أودي، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
أودي، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
أودي، التفاصيل الفنية

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
موزع ريد بول

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
موزع ريد بول

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
موزع ريد بول

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
موزع ريد بول

تجارب البحرين 2026- صور تقنية
فورمولا 1
48

وعندما سُئِل عن سبب ثقته الكبيرة بأن فيرستابن لن يعتزل في أي وقت قريب، أجاب دومينيكالي: "لأن لديّ علاقة جيدة جدًا مع ماكس. أعرفه جيدًا جدًا وأقضي وقتًا طويلًا معه. هذا هو السبب. وهو يعشق الفورمولا 1، ولا شك في ذلك".

وأشار دومينيكالي إلى أن ردود فعل السائقين بدأت بالفعل تميل إلى الإيجابية بعد حصولهم مع فرقهم على مزيد من الوقت لتحسين إعدادات السيارات، وأساليب توزيع الطاقة، وتقنيات القيادة، مؤكدًا أن الفورمولا 1 لطالما شهدت في تاريخها فترات تنظيمية جديدة أدخلت تحديات قيادة مختلفة.

وكان كل من لاندو نوريس، ولويس هاميلتون، وجورج راسل من بين السائقين الذين صرّحوا بأن كون سيارات 2026 أخف وزنًا، وأصغر حجمًا، وأكثر رشاقة، جعل الإحساس بالقيادة نفسها أكثر متعة على الأقل.

وقال الإيطالي: "لا يجب أن ننسى أن تطور التقنيات في السيارات يتطلب، بطبيعة الحال، أسلوب قيادة مختلفًا".

وأضاف: "أشارك تمامًا حقيقة أن الجميع يتعامل مع الأمر بطريقة بنّاءة للغاية".

واختتم: "بالمناسبة، إن تعليقات اليوم الأول أصبحت مختلفة بالفعل عن تعليقات اليوم الثالث من القيادة. هذا الأمر سيتطور. وأنا واثق تمامًا أنه عندما نجلس معًا في منتصف الموسم أو في نهايته، سترون صورة مختلفة تمامًا".

اقرأ أيضاً:

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق تجارب البحرين 2: مرسيدس تتفوق بصعوبة على مكلارين وأستون مارتن تعاني مجددًا في اليوم الثاني
المقال التالي لاوسون حذف حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: مكان سامّ للغاية

أبرز التعليقات

المزيد من
ماكس فيرستابن

فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

فورمولا 1
فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
فيرستابن يأمل أن تحقق هوندا "نتائج جيدة" رغم بداية أستون مارتن الصعبة

كولتارد: منافسو فيرستابن هم كل من يستخدم محرك مرسيدس

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كولتارد: منافسو فيرستابن هم كل من يستخدم محرك مرسيدس

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
المزيد من
ريد بُل ريسينغ

حجار: أريد سيارات فورمولا 1 أسرع يمكنها تحطيم الأرقام القياسية

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
حجار: أريد سيارات فورمولا 1 أسرع يمكنها تحطيم الأرقام القياسية

كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
كريغ سكينر كبير مصممي ريد بُل يغادر فريق الفورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بياستري ينفي الادعاءات أن مكلارين خرّبت موسمه في 2025

بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
بيريللي تؤكد تراجع مشكلة ارتفاع حرارة الإطارات لموسم 2026

تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
تجارب البحرين الشتويّة
تقني: مكلارين تمنح سائقيها فهمًا أفضل لحالة الأنظمة الهجينة في السيارة

نوريس: نحن متأخرون قليلاً

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية الثانية في البحرين
نوريس: نحن متأخرون قليلاً

برايم

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد