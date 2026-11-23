فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

"أعجبني ذلك بالفعل".. مدير مكلارين يدافع عن ردّ بياستري الغاضب في سباق لاس فيغاس

ردّ أوسكار بياستري بحدة على تعليمات تطالبه بـ"توخي الحذر" عند الاقتراب من زميله لاندو نوريس، لكن أندريا ستيلا جادل أن "هذه هي الشخصية التي يريد رؤيتها".

ستيوارت كودلينغ رونالد فوردينغ

منشور: 23-11-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: لارس بارون

لم يكن إنهاء السباق على منصة التتويج خلف الفائز ماكس فيرستابن في لاس فيغاس ضمن توقعات مكلارين على الأرجح، بعد حصة تصفيات تأهيلية صعبة لكل من لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وبالنسبة إلى بياستري تحديدًا، بدا إنهاء السباق في المركز الثالث أمرًا مستبعدًا للغاية، بالنظر إلى أن العقوبات الناتجة عن تركيب مكونات للمحرك تتجاوز الحصة المسموح بها تسببت في تراجعه إلى المركز السابع عشر على شبكة الانطلاق.

وبعد السباق، شبّه مدير فريق مكلارين أندريا ستيلا عقلية بياستري بعقلية أبطال العالم الذين عمل معهم سابقًا بصفته مهندسًا، وهم مايكل شوماخر وفرناندو ألونسو وكيمي رايكونن.

وجاء تصريحه ردًا على سؤال بشأن الإجابة الحادة التي وجهها بياستري إلى مهندس سباقه توم ستالارد، عندما طُلب منه "توخي الحذر عند الاقتراب من زميلنا في الفريق"، بينما كان يحتل المركز الخامس خلف لاندو نوريس وجورج راسل في اللفة 41.

حيث رد بياستري قائلًا: "توقفوا عن إخباري بأن أتوخى الحذر، بحق الجحيم".

وفي سباق اتسم بتشكل مجموعات طويلة من السيارات التي كانت إما تسير ضمن نطاق السحب الهوائي لبعضها بعضًا، أو تتبادل التجاوزات قصيرة الأمد بأسلوب يشبه حركة "اليويو"، تمكن بياستري من التقدم بسرعة كبيرة انطلاقًا من مركزه المتأخر على شبكة الانطلاق، إذ كسب خمسة مراكز خلال اللفة الأولى.

وخلال فترة دخول سيارة الأمان في اللفة 19 لإتاحة إزالة سيارة كاديلاك المتوقفة التابعة لسيرجيو بيريز، كان بياستري يحتل المركز التاسع خلف نوريس مباشرة.

وتسبب إجراء توقفين متتاليين لسيارتي مكلارين في منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان في خسارة بياستري بعض المراكز على الحلبة، لكنه شق طريقه مجددًا وسط المنافسين ليعود خلف زميله في الفريق عندما تلقى التعليمات من جدار الصيانة.

وقال ستيلا لوسائل الإعلام، ومن بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، بعد السباق: "أعجبني ذلك بالفعل".

وأضاف: "أعجبني الأمر. هذه هي الشخصية التي تتوقعها من سائق سباقات. فليس الأمر كما لو أن مايكل شوماخر وفرناندو ألونسو وكيمي رايكونن، الذين عملت معهم سابقًا، كانوا أسهل في التعامل. لقد كانوا أبطالًا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Jim Watson / AFP via Getty Images

وتابع: "هذه هي الشخصية التي أريد رؤيتها. وهذا أيضًا ما يتعين عليك القيام به كفريق. عليك التأكد من أن السائق يمتلك هدفًا واضحًا في ذهنه. وتريد الاستمرار في ذلك حتى اللحظة التي يجعلك فيها السائق تشعر بأنه يقول: فهمت الأمر. لا تتجاوزوا هذا الحد".

وأضاف: "هذا بالضبط هو المستوى الذي تريد الوصول إليه عندما تكون خارج قمرة القيادة. ولذلك، أحسن الفريق التصرف، وأحسن أوسكار التصرف أيضًا في هذا الموقف. فهذا تحديدًا هو المستوى الذي نريد أن تكون عليه العلاقة بين الفريق والسائق. وهو أيضًا ما تعلمناه من بعض التجارب التي مررنا بها".

ولم يكن الانضباط بين زميلي مكلارين قويًا دائمًا، لكنهما حافظا عليه في لاس فيغاس، في الوقت الذي دخل فيه ثنائي فيراري، لويس هاميلتون وشارل لوكلير، في مواجهة علنية وسط ظروف صعبة.

واضطر نوريس وبياستري إلى التغلب على ضعف سرعتهما على الخطوط المستقيمة مقارنة بالسيارات الأخرى، من أجل التقدم وسط مجموعة المنافسين، مع الاستفادة المدروسة من السحب الهوائي.

وكانت الحلبات ذات مستويات التماسك المنخفضة، مثل إنترلاغوس ولاس فيغاس، قد شكلت نقطة ضعف لبياستري في الماضي، لكن ستيلا سلط الضوء على حجم التقدم الذي حققه مؤخرًا، حتى عند المقارنة بين هذا السباق وعطلة نهاية الأسبوع السابقة، عندما خسر وقتًا كبيرًا أثناء محاولته التقدم وسط الزحام.

وقال ستيلا: "هنا كان من الواضح بصورة أكبر أنه، إلى جانب استخدام وحدة الطاقة والقيادة في ظروف التماسك المنخفض، أعتقد أن أوسكار قاد بثقة وحزم".

وأضاف: "هذا يعني أنه أصبح الآن، إلى حد ما، منسجمًا مع السيارة. ويمكنه البدء في استخدام قوته الخارقة، والمتمثلة في قدرته على التسابق وهذا التركيز".

واختتم قائلًا: "هذا أمر مبشر للغاية بالنسبة إلى نهاية الموسم، وما سنحمله معنا إلى الموسم المقبل".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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