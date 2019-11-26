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معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد

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البرازيل 2019: ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي، كارلوس ساينز الابن

البرازيل 2019: ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي، كارلوس ساينز الابن
1/10

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

العمرالوسطي: 23 عاماً، 23 يوماً و08 ساعات

إيطاليا 2008: سيباستيان فيتيل، هايكي كوفالاينن، روبرت كوبتسا

إيطاليا 2008: سيباستيان فيتيل، هايكي كوفالاينن، روبرت كوبتسا
2/10

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

العمر الوسطي: 23 عاماً، 16 يوماً و11 دقيقة

النمسا 2019: ماكس فيرشتابن، شارل لوكلير، فالتيري بوتاس

النمسا 2019: ماكس فيرشتابن، شارل لوكلير، فالتيري بوتاس
3/10

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

العمر الوسطي: 24 عاماً، 13 يوماً و05 دقائق

ألمانيا 2008: لويس هاميلتون، نيلسون بيكيه الابن، فيليبي ماسا

ألمانيا 2008: لويس هاميلتون، نيلسون بيكيه الابن، فيليبي ماسا
4/10

الصورة من قبل: صور ساتون

العمر الوسطي: 24 يوماً، 01 يوم و07 دقائق

المجر 2003: فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا

المجر 2003: فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا
5/10

الصورة من قبل: صور لات

العمر الوسطي: 24 عاماً، 12 يوماً و07 دقيقة

موناكو 2008: لويس هاميلتون، روبرت كوبتسا، فيليبي ماسا

موناكو 2008: لويس هاميلتون، روبرت كوبتسا، فيليبي ماسا
6/10

الصورة من قبل: صور ساتون

العمر الوسطي: 24 عاماً، 23 يوماً و07 دقيقة

سنغافورة 2008: فرناندو ألونسو، نيكو روزبرغ، لويس هاميلتون

سنغافورة 2008: فرناندو ألونسو، نيكو روزبرغ، لويس هاميلتون
7/10

الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات

العمر الوسطي: 24 عاماً، 19 يوماً و08 دقيقة

إسبانيا 2007: فيليبي ماسا، لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو

إسبانيا 2007: فيليبي ماسا، لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو
8/10

الصورة من قبل: صور ساتون

العمر الوسطي: 24 عاماً، 24 يوماً و08 دقيقة

موناكو 2007: فرناندو ألونسو، لويس هاميلتون، فيليبي ماسا

موناكو 2007: فرناندو ألونسو، لويس هاميلتون، فيليبي ماسا
9/10

الصورة من قبل: صور ساتون

العمر الوسطي: 24 عاماً، 08 أيام و09 دقائق

أذربيجان 2017: دانيال ريكاردو، فالتيري بوتاس، لانس سترول

أذربيجان 2017: دانيال ريكاردو، فالتيري بوتاس، لانس سترول
10/10

الصورة من قبل: صور ساتون

العمر الوسطي: 24 عاماً، 26 يوماً و09 دقيقة

26-11-2019

عقوبة لويس هاميلتون في سباق جائزة البرازيل الكبرى، نتج عنها أصغر معدلٍ لأعمار سائقي منصة التتويج في سباقات الفورمولا واحد!

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