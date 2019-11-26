معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد
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البرازيل 2019: ماكس فيرشتابن، بيير غاسلي، كارلوس ساينز الابن
1/10
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
العمرالوسطي: 23 عاماً، 23 يوماً و08 ساعات
إيطاليا 2008: سيباستيان فيتيل، هايكي كوفالاينن، روبرت كوبتسا
2/10
الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات
العمر الوسطي: 23 عاماً، 16 يوماً و11 دقيقة
النمسا 2019: ماكس فيرشتابن، شارل لوكلير، فالتيري بوتاس
3/10
الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات
العمر الوسطي: 24 عاماً، 13 يوماً و05 دقائق
ألمانيا 2008: لويس هاميلتون، نيلسون بيكيه الابن، فيليبي ماسا
4/10
الصورة من قبل: صور ساتون
العمر الوسطي: 24 يوماً، 01 يوم و07 دقائق
المجر 2003: فرناندو ألونسو، كيمي رايكونن، خوان بابلو مونتويا
5/10
الصورة من قبل: صور لات
العمر الوسطي: 24 عاماً، 12 يوماً و07 دقيقة
موناكو 2008: لويس هاميلتون، روبرت كوبتسا، فيليبي ماسا
6/10
الصورة من قبل: صور ساتون
العمر الوسطي: 24 عاماً، 23 يوماً و07 دقيقة
سنغافورة 2008: فرناندو ألونسو، نيكو روزبرغ، لويس هاميلتون
7/10
الصورة من قبل: أندرو فيرارو / صور لات
العمر الوسطي: 24 عاماً، 19 يوماً و08 دقيقة
إسبانيا 2007: فيليبي ماسا، لويس هاميلتون، فرناندو ألونسو
8/10
الصورة من قبل: صور ساتون
العمر الوسطي: 24 عاماً، 24 يوماً و08 دقيقة
موناكو 2007: فرناندو ألونسو، لويس هاميلتون، فيليبي ماسا
9/10
الصورة من قبل: صور ساتون
العمر الوسطي: 24 عاماً، 08 أيام و09 دقائق
أذربيجان 2017: دانيال ريكاردو، فالتيري بوتاس، لانس سترول
10/10
الصورة من قبل: صور ساتون
العمر الوسطي: 24 عاماً، 26 يوماً و09 دقيقة
26-11-2019
عقوبة لويس هاميلتون في سباق جائزة البرازيل الكبرى، نتج عنها أصغر معدلٍ لأعمار سائقي منصة التتويج في سباقات الفورمولا واحد!
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|فورمولا 1
معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد
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