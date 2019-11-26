معرض صور: أصغر معدلٍ لأعمار الفائزين بمنصة التتويج في تاريخ الفورمولا واحد

العمرالوسطي: 23 عاماً، 23 يوماً و08 ساعات

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

العمر الوسطي: 23 عاماً، 16 يوماً و11 دقيقة

الصورة من قبل: شارلز كوتس / صور لات

العمر الوسطي: 24 عاماً، 13 يوماً و05 دقائق

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

ألمانيا 2008: لويس هاميلتون، نيلسون بيكيه الابن، فيليبي ماسا

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الصورة من قبل: صور ساتون

العمر الوسطي: 24 يوماً، 01 يوم و07 دقائق