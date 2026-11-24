فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة

اقترح جيمس هينكليف يقترح إبعاد أحد سائقي فيراري وإشراك أولي بيرمان بدلًا منه في أحد السباقات، بعد التصادم بين هاميلتون ولوكلير في لاس فيغاس

راهان ماجومدار

منشور: 24-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت ريد زُون



لمشجّعي فيراري. آخر أخبار فيراري في الفورمولا 1، وتحديثات السائقين، والتحليلات التقنيّة وردود الفعل على السباقات من مارانيللو والمزيد.

بعد تصادم شارل لوكلير ولويس هاميلتون للمرة الثانية خلال ثلاثة سباقات، وذلك في جائزة لاس فيغاس الكبرى، انتقل النقاش في أوساط الفورمولا 1 سريعًا من تحديد المسؤول عن سوء تقدير المنعطف السابع إلى سؤال أكثر صعوبة: كيف يمكن لفيراري منع تكرار هذا الأمر بالفعل؟ وخلال برنامج ما بعد السباق على اف1 تي في، اقترح الفائز السابق في إندي كار، جيمس هينكليف، أن يضطر مدير فريق فيراري فريد فاسور إلى اللجوء إلى أقوى وسيلة ردع ممكنة، وهي منح مقعد في أحد السباقات للسائق الشاب التابع لفيراري أولي بيرمان.

وقال هينكليف مستهلًا حديثه: "إلى أين يمكن أن تذهب الأمور من هنا؟ أعني، لا يمكنك إبعاد أحدهما عن المشاركة في السباق، رغم أن هذا ما قد ترغب في فعله".

وهنا قاطعه المحلل المشارك جوليان بالمر قائلًا: "ربما يمكنك فعل ذلك".

شارل لوكلير ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وسرعان ما تبنى هينكليف الفكرة، مضيفًا: "أعني، سأشرك بيرمان في أحد السباقات، وأجلس أحدهما خارج السيارة، وأقول لهما: دعونا نلقنكما درسًا، فهناك عواقب جدية لما يحدث هنا. لكنني لا أعرف ما الذي يمكن لفريد فعله أيضًا، ولذلك أتفق معك، وأشعر بالأسف الشديد من أجله".

وبالنسبة إلى هينكليف، فإن ما جعل التصادم في اللفة 38 محيرًا للغاية هو سياق السباق الذي شهد رقمًا قياسيًا بلغ 352 عملية تجاوز.

حيث قال: "هذه ليست موناكو. لم تكن تلك فرصتك الوحيدة للتجاوز، كما تعلمون، لذلك لا داعي للمخاطرة دون مبرر".

ومع ذلك، قدم هينكليف وجهة نظر أكثر توازنًا بشأن قرار مراقبي السباق مقارنة ببعض المنتقدين، قائلًا: "أعتقد أن لويس ضيّق المساحة أمامه قليلًا، فقد كانت لديه مساحة على يمينه، وكان بإمكانه ترك مساحة أكبر قليلًا له، وربما تجنب التصادم".

وتابع: "لكن هل كان على شارل محاولة التجاوز من الجهة الداخلية؟ لا، لم يكن مضطرًا إلى ذلك. لذلك يتحمل كلاهما المسؤولية. وأعتقد أن العقوبة كانت قاسية، لأن ما حدث أقرب إلى حادث تسابق منه إلى مخالفة تستحق تلك العقوبة".

لكن التعاطف تراجع عندما انتقل النقاش إلى ما حدث داخل مرآب الفريق.

وأضاف هينكليف: "أما الصراع الداخلي وتحديد المسؤولية داخل الفريق، فتتغير الصورة قليلًا عندما تعلم أنه تلقى تعليمات قبل خمسة منعطفات فقط بضرورة التزام الهدوء، ثم حدث ذلك بعده مباشرة. لا يمكنني تخيل حجم الإحباط".

وأيد زميله في التحليل، خوان بابلو مونتويا، الدعوة إلى فرض انضباط أكثر صرامة، مؤكدًا أن "فيراري بحاجة إلى فرض عواقب أشد على مثل هذه التصرفات".

وفي حديثه إلى اف1 تي في بعد ذلك بوقت قصير، لم يعترض لوكلير على العقوبة الزمنية البالغة 10 ثوانٍ، معترفًا قائلًا: "من غير المقبول أن يحدث تصادم بين سيارتي الفريق، ومرة أخرى، سأتحمل مسؤولية ما يترتب على هذا الحادث".

اقرأ أيضاً:

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

المزيد من

راهان ماجومدار





كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي



ثقافة



ثقافة 4 س



كيانو ريفز كاد يسقط عن كرسي توتو وولف في مقطع طريف لمرسيدس اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي





ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



5 س



ستيلا يحذر من ردود الفعل المتسرعة بعد أن أعادت لاس فيغاس النقاش حول لوائح 2030





ردة فعل فيرستابن الباردة والساخرة على فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الشهر بالفورمولا 1



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



5 س



ردة فعل فيرستابن الباردة والساخرة على فوزه بجائزة أفضل تجاوز في الشهر بالفورمولا 1

المزيد من

شارل لوكلير





غونتر شتاينر يتوقع تحرّك إدارة فيراري بعد تصادم لويس هاميلتون وشارل لوكلير



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



7 س



غونتر شتاينر يتوقع تحرّك إدارة فيراري بعد تصادم لويس هاميلتون وشارل لوكلير





لماذا تعتقد فيراري أن القواعد المكتوبة لن تساعد في إدارة العلاقة بين شارل لوكلير ولويس هاميلتون؟



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



لماذا تعتقد فيراري أن القواعد المكتوبة لن تساعد في إدارة العلاقة بين شارل لوكلير ولويس هاميلتون؟





كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة إيطاليا الكبرى



كيف "هزّ هاميلتون النظام" في فيراري رغم أن الفريق لم يتمكن من تلبية جميع رغباته

المزيد من

فيراري





من نام أسوأ ليلة بعد سباق لاس فيغاس: شارل لوكلير



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



من نام أسوأ ليلة بعد سباق لاس فيغاس: شارل لوكلير





هاميلتون: فارق السرعة القصوى لفيراري كان "قاسيًا للغاية" في جائزة لاس فيغاس الكبرى



فورمولا 1



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



هاميلتون: فارق السرعة القصوى لفيراري كان "قاسيًا للغاية" في جائزة لاس فيغاس الكبرى





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

أحدث الأخبار





"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 دقيقة



"أشركوا بيرمان في سباق وأجلسوا أحدهما".. هينكليف يدعو فيراري إلى فرض عقوبات حقيقية بعد أزمتها الأخيرة





تحدي أبوظبي الصحراوي: كوينتيرو يفوز بالمرحلة الثانية ولاتيغان ينتزع صدارة الترتيب العام



سلاسل متعددة



Misc سلاسل متعددة 9 دقيقة



تحدي أبوظبي الصحراوي: كوينتيرو يفوز بالمرحلة الثانية ولاتيغان ينتزع صدارة الترتيب العام





مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026



موتو جي بي



MGP موتو جي بي



جائزة البرتغال الكبرى



1 س



مارك ماركيز: كبح غرائزي كان مفتاح الفوز بلقب الموتو جي بي لموسم 2026





خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



1 س



خلاف حول الراتب يؤخر تجديد عقد أولي بيرمان مع هاس في الفورمولا 1

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



6 س



من قبل ستيوارت كودلينغ



حرب التصريحات: ما الفصل التالي في صراع فيرستابن وراسل؟





مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



مرسيدس تترنح أمام ضربات فيرستابن القاضية في لاس فيغاس





هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



هناك جانب إيجابي كبير لبداية موسم 2026 السيئة.. وسنرى نتائجه بعد ثلاثة أعوام ونصف!





تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة لاس فيغاس الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



تحليل: من كان الخاسر الأكبر بعدما لعب أنتونيللي دور "حاجز الهواء" في لاس فيغاس؟

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك