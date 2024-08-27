أسفلت مونزا الداكن "المختلف" قد يُمثّل أخبارًا سيّئة لفريق مرسيدس

تُواجه فرق الفورمولا 1 رحلة نحو المجهول نهاية هذا الأسبوع بعد إعادة تعبيد حلبة مونزا ما من شأنه خلط الأوراق ضمن جائزة إيطاليا الكبرى.

وكجزء من عمليّة تجديد وتحديث الحلبة الإيطاليّة العريقة، حيث شمل ذلك العمل على أنفاق الوصول والبنية التحتيّة، فقد تمّت إعادة تعبيد الحلبة بالكامل.

وعادة ما يكون للأسفلت الجديد تأثيرٌ كبيرٌ على خصائص الحلبة، وتُشير العلامات الأولى إلى أنّ هناك تغييرًا كبيرًا منتظرًا.

إذ اكتشف مهندسو بيريللي أثناء تفقّداتهم الأولى مطلع أغسطس الجاري أنّ السطح الجديد بلونٍ داكنٍ أكثر وهو ما يعني حفاظه على حرارة أكبر، وهو أمرٌ له تأثيرٌ كبيرٌ على حرارة الإطارات.

وضمن مذكّرة أرسلتها بيريللي، فقد قال مزوّد الإطارات في البطولة: "كما هو الحال دائمًا مع الأسفلت الجديد، فإنّ السطح سلسٌ أكثر من السابق وبلونٍ داكنٍ أكثر".

وأضاف: "هذا العامل الأخير سيكون له تأثيرٌ على حرارة الحلبة، وهو ما قد يعني وصول درجات الحرارة إلى مستويات أعلى من السابق في حال كانت الشمس ساطعة، بل قد تصل إلى 50 درجة مئويّة".

وأكمل: "نظريًا سيُوفّر السطح الجديد المزيد من التماسك، وهو ما سيُؤثّر على أداء الإطارات ومجال عملها".

وبالنظر إلى أنّ الأرصاد الأوليّة تُشير إلى أنّ درجات الحرارة ستكون في فلك الـ 30 درجة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، فإنّ ذلك يعني أنّ أغلب الفرق ستُواجه معركة لضمان عدم ارتفاع حرارة الإطارات بشكلٍ مفرط.

وذلك التحدي سيمثّل أخبارًا سيّئة بالنسبة لمرسيدس على وجه الخصوص، كون سيارتها "دبليو15" تبدو من بين الأكثر تأثّرًا بارتفاع حرارة الإطارات في الأجواء الحارة، وتخرج السيارة من مجال عملها.

فكما شاهدنا في سباقات حارة مثل إسبانيا، والنمسا والمجر، كانت مرسيدس متأخّرة بالمقارنة مع ما كانت عليه في جولات باردة مثل كندا وبريطانيا.

وبحديثه قبل العطلة الصيفيّة، قال أندرو شوفلين المسؤول عن الهندسة على المسار في فريق مرسيدس: "أعتقد بأنّنا تمتّعنا بقسمٍ خلفي ثابت على حلبات مثل سيلفرستون. لكنّنا افتقرنا للثبات في النمسا وبودابست".

وأكمل: "يعود كلّ ذلك إلى حقيقة أنّه يبدو أنّنا نُولّد حرارة أكثر في الإطارات بالمقارنة مع البقيّة".