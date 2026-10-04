"أسرع من فيراري حتى": ألونسو يحقق أفضل نتيجة لأستون مارتن في الفورمولا 1 لعام 2026

حقق فرناندو ألونسو أفضل نتيجة لأستون مارتن في موسم 2026 من بطولة العالم للفورمولا 1 خلال جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، بعدما تغلب على لاندو نوريس ليحتل المركز الثامن.

وظهرت سيارة "آي.ام.آر26"، التي صممها أدريان نيوي وتستخدم وحدة طاقة هوندا، بصورة أكثر تنافسية من أي وقت مضى بعد معاناتها السابقة في سيبانغ، إذ تمكن ألونسو وزميله في الفريق لانس سترول من بلوغ القسم الثاني من التصفيات، لينطلقا من المركزين 12 و14 على التوالي.

ولم تنجح خطّة بدء السباق باستخدام الإطارات الملساء، لكن سيارة الأمان الأولى أعادت ألونسو إلى أجواء المنافسة، فتجاوز سيرجيو بيريز وأليكسندر ألبون مباشرة ليتقدم من المركز 17 إلى 14 مع دخول غابرييل بورتوليتو إلى منطقة الصيانة.

وواصل بطل العالم مرتين تقدمه بعد توقفه الثاني، فتجاوز سترول وإستيبان أوكون وأرفيد ليندبلاد ليصل إلى المراكز العشرة الأولى بجدارة، وإن كان لا يزال متأخرًا بفارق 17 ثانية عن نوريس صاحب المركز الثامن.

وساعدته مرسيدس بصورة غير مباشرة على انتزاع المركزين الأخيرين، بعدما اعتزل جورج راسل بسبب مشكلة تقنية، بينما خرج لاندو نوريس عن المسار في ظروف وجود سيارة الأمان بعدما فوجئ بالسيارات الأخرى وهي تخفّض سرعتها بسبب سيارة السهم الفضي المتوقفة.

وقال ألونسو لشبكة سكاي سبورتس فورمولا 1، متحدثًا عن تجاوزه للبريطاني في اللفة الرابعة، عندما كان بطلا العالم يواجهان صعوبات مع الإطارات الملساء: "كنا حتى أسرع من سيارات فيراري، وتجاوزت هاميلتون، وبدأت أبتعد عنه، ولذلك قلت في تلك اللحظة: "حسنًا، الأمور تسير بشكل جيد".

وأضاف: "لكن من الواضح أننا كنا بطيئين جدًا مع الإطار الأملس، وبفضل سيارة الأمان، تجمعت السيارات من جديد وبدأ سباق جديد منذ تلك النقطة".

وأردف: "أنا سعيد من أجل الفريق. ليست هناك الكثير من عطلات نهاية الأسبوع التي يمكننا فيها تسجيل النقاط، وفي تلك العطلات لا يمكننا ارتكاب أي أخطاء ولا يمكننا إهدار الفرصة. نفذنا الأمور بشكل جيد اليوم، لذلك أنا سعيد من أجل الفريق ومن أجل النقاط".

وقال ألونسو لوسائل الإعلام الإسبانية إنه كان يتوقع في الواقع نتيجة أفضل: "بصراحة، توقعت المزيد قليلًا من وتيرتنا في السباق".

وأضاف: "كنا بحالة جيدة، لكنني كنت أعاني كثيرًا من فرط الانعطاف. أجرينا تعديلًا صغيرًا على الجناح الأمامي، لكنه لم يحل المشكلة فعليًا. لذلك أنا سعيد بالنتيجة، لكن لا يزال أمامنا عمل يتعين القيام به."

واضطر ألونسو بالفعل إلى إظهار قدر من الحيلة للحفاظ على تقدمه أمام نوريس الذي كان يستعيد سرعته في اللفات الأخيرة من السباق.

وأوضح: "عندما تدخل في معارك، مثلما فعل لاندو مع نيكو [هولكنبرغ]، أعتقد أنهم استهلكوا بطاريتهم، ثم أمضى لفتين في إعادة شحنها".

وأردف: "كانت بطاريتي ممتلئة طوال هاتين اللفتين، وكنت أستخدمها على الخطوط المستقيمة. لذلك أعتقد أن هذه أيضًا ظروف يمكن أن تساعدك أو تضر بك إذا تمكنت من فهمها وقراءتها خلال السباق."