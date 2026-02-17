كان لانس سترول قد صرّح بأن أول سيارة لأستون مارتن من تصميم أدريان نيوي والمزوّدة بوحدة طاقة من هوندا "متأخرة بأربع إلى أربع ثوانٍ ونصف عن الفرق المتصدرة".

وسجّل الفريق أبطأ زمن لفة بين الفرق الـ 11، متأخرًا خلف كاديلاك وآودي الوافدتين حديثًا، كما أكمل أقل عدد من اللفات بإجمالي 203 لفات.

وحدّت عدة مشاكل تقنية من برنامج التجارب، مع تقارير تفيد بأن وحدة طاقة هوندا عانت من فقدان في القوة مقارنة بالمنافسين، وأن التصميم الهجومي لسيارة "إيه إم آر26" تسبب في صعوبات على صعيد التبريد.

وشدّد مايك كراك مدير العمليات على الحلبة في أستون مارتن على أهمية كلمات سترول قائلًا: "السائقون هم كل شيء. إنهم الجزء الأهم في هذا العمل. لذلك يجب أن نأخذ ما يقولونه على محمل الجد".

وأضاف المدير المخضرم: "نحن بحاجة للاستماع إلى المشاكل التي يواجهونها. مهما تحدثنا عن الهندسة وإدارة الطاقة، يبقى هناك عامل بشري، وهو العنصر الأهم".

هذا واعترف كراك بخيبة أمل سترول قائلًا: "كان يود أن يكون على الحلبة وفي صدارة الترتيب. هذا لم يحدث. مهمتنا أن نوفر له الأدوات لتحقيق ذلك".