أستون مارتن يجب أن تكون "مرنة" في نهجها لعام 2026 مع موعد انضمام نيوي

يرى كراك أن توقيع نيوي لعام 2025 سيُلهم المواهب الهندسية للفريق، خاصةً بين الشباب، ويعني أن فريق سيلفرستون لم يعد يمكن اعتباره "الأقل حظًا" مقارنة بالمواسم السابقة.

وقال كراك أن الكشف عن نيوي داخل المصنع قد لاقى استحسانًا كبيرًا، وهو شيء أثلج صدره، وأعرب عن أمله في أن يُطلق توقيع البريطاني حماسًا أكبر داخل الفريق.

وأضاف أن هذا سيجعل الفريق أكثر جاذبية للرعاة والشركاء، والسائقين المحتملين في المستقبل، حيث إن فكرة العمل مع نيوي تضفي هالة جديدة على الفريق.

وقال كراك بابتسامة: "ما زلت مبتسمًا، هل تراني أبتسم؟ كان من الصعب التوقف عن الابتسام. أعتقد أنها أخبار رائعة بالنسبة لنا كفريق. الحماس كبير للغاية".

ثمّ تابع: "عندما تم الإعلان عن الخبر، كان سرًا مكشوفًا بشكل سيئ في نهاية المطاف، ولكن عندما تم إبلاغ الخبر داخليًا، كان من الرائع رؤية 800 شخص يهتفون".

وأكمل: "أعتقد أنه سيحدث فرقًا للجميع، بدءًا من الموظفين. عندما تتمكن من تعيين أدريان نيوي، فهذا أولاً وقبل كل شيء دليل على أن المشروع ذو مصداقية؛ وأن رؤية لورنس ليست مجرد كلمات، بل هي أفعال يمكننا أن نثق بها كفريق".

وواصل شرحه بالقول: "لم يعد الأمر يتعلق بكوننا الفريق الأقل حظًا كما كان في الماضي. إنه فريق يجب أن يكون واثقًا من قدرته على النجاح. ولكن أيضًا لديك نهج مختلف تمامًا مع الشركاء. والأمر نفسه ينطبق على السائقين. لذا أعتقد أنه يفتح الكثير من الأبواب للمستقبل".

وسيكون نيوي حرًا للانضمام إلى أستون مارتن في مارس 2025، بحلول هذا الوقت سيكون الفريق قد بدأ بالفعل في وضع الأسس لمفهوم عام 2026 عندما تصدر اللوائح الجديدة في بداية يناير.

ونظرًا لأن نيوي سيظل متعاقدًا مع ريد بُل حتى ذلك الوقت، فلن يتمكن من البدء في تحديد مسار أستون مارتن عبر القواعد الجديدة حتى ينضم إليها. وهذا يعني أن الفريق سيتعين عليه بدء تصميماته الأولية دون تأثيره.

لكن كراك يقول إن عملية التصميم ستبدأ بمرونة لضمان أن تكون متقبلة لأفكار نيوي التصميمية عند انضمامه للفريق.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بصراحة أن هناك وقتًا كافيًا. من الواضح أنك يجب ألا تبدأ العمل الديناميكي الهوائي قبل الأول من يناير. وسيظل التوضيب وكل هذه الأمور ممكن التغيير".

"أعتقد أن الحزمة الأساسية، من الواضح مكان المحرك وأين توجد علبة التروس، ثم يكون الأمر مسألة تعديلات. ولكن يجب ألا ننسى أيضًا أن اللوائح مقيدة في بعض المناطق، لذا ليس هناك الكثير من الحرية في بعض الأماكن".

واختتم بالقول: "ثم يكون علينا أن نتكيف. نحتاج إلى أن نكون مستعدين لتعديل خطة المشروع لاستيعاب الأفكار الجديدة أو ربما بعض الاقتراحات الناتجة عن التفكير خارج الصندوق أو من زاوية مختلفة".