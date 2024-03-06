أستون مارتن "واثقة" من قدرتها على تقليص الفارق خلف المنافسين

يرى كراك أن القطع الجديدة التي ستتم إضافتها إلى سيارة 2024 ستساعد HGTVDR على مواكبة المنافسة بشكل أفضل.

وقال: "نحن نرى التطور، لأن عندما تكون هناك سباق واحد، فإن التطور ليس على مستوى السباق، بل هو أبعد من ذلك. ونرى بعض التطورات الشجاعة هناك. هذا ما يجعلني واثقًا".

وأضاف: "في جدة، سنقدم بعض التطويرات الصغيرة لتحسين السيارة. ونأمل أن نكون أقرب".

وأردف: "علينا بعد ذلك أن نرى ما إذا كان بإمكان فرناندو ألونسو تقديم لفة أخرى مثل يوم أمس، فهذا سيساعدنا على التقدم أكثر".

وعندما سُئل عما إذا كان بوسع المتابعين الفورمولا واحد توقع تقليص الفارق بين الفرق وما بين وريد بُل التي يبدو أنها ستهيمن خلال هذا الموسم.

أجاب كراك: "لا أستطيع أن أقدم أية توقعات بشأن ذلك. ولكن الحقيقة أن لدينا 24 سباقًا، وقد رأينا الموسم الماضي أنه يمكنك تحقيق التطورات".

وأضاف: "يمكنك التعافي. لذا لا أعتقد أنه من الحكمة أن نطفئ التلفاز الآن!".

وأشار كراك إلى أن الهدف الأول للفريق هو تقليص الفارق مع السيارات التي كانت أمامهم في سباق البحرين، وليس مع ريد بُل. وأكد أن هذا هو أول فارق يجب عليهم العمل عليه.

وفي الختام، أكد كراك أن الفريق بات يمتلك منصة جيدة للعمل عليها في الأسابيع القادمة، مع التركيز على تحقيق نتائج أفضل في السباقات القادمة وتحسين الموقع ضمن الترتيب العام.