أستون مارتن واثقة بأن مصنعها الجديد سيلعب دورًا "محوريًا" مع فريق الفورمولا واحد

ما يزال الفريق يعمل من مصنع جوردان القديم الذي استُخدم للمرة الأولى في 1991، في ظل تواجد العديد من الموظفين في كبائن مؤقتة بجوار المبنى الأساسي، بينما يعمل موظفو نفق الهواء في منشأة مرسيدس في براكلي.

لكن المقر الجديد للفريق الذي يتم بناؤه الآن سيجمع كل العاملين في مبنى واحد، بينما سيتواجد كامل قسم التصميم في مكتب واسع مفتوح. وسيكون المقر جاهزًا في مايو/أيار المُقبل، بينما سيبدأ نفق الهواء الجديد بجواره العمل في 2024.

وعند سؤاله إذا ما سيلعب المبنى الجديد دورًا محوريًا، قال كراك: "حقيقة أنه سيكون بوسعك التحدث إلى الموظفين من دون ترتيب اجتماع، فإنه سيسهّل جدًا من المحادثات".

وأضاف: "المواقع البعيدة التي لدينا تجعلك إما تتحدث عبر الهاتف أو يتعين عليك ترتيب اجتماع أولًا، وعادة ما يكون ذلك حاجزًا يمنع المزيد من النقاشات".

وتابع: "الجانب اللوجستي هو ميزة أخرى كذلك، إذ علينا ألا ننسى جلب الأشياء من اليسار إلى اليمين، سيكون الوضع مختلفًا بشكل ضخم وأسهل كذلك على نحوٍ كبير".

وأكمل: "من ذلك المنظور أتفق تمامًا على استخدام تعبير محوري أو أنه سيغير قواعد اللعبة، من ناحية ديناميكية الفريق والأمور اللوجستية".