أستون مارتن واثقة بأن مصنعها الجديد سيلعب دورًا "محوريًا" مع فريق الفورمولا واحد
أبدى مايك كراك مدير فريق أستون ثقته بأن مصنع الفريق الجديد في سيلفرستون سيلعب دورًا "محوريًا" ضمن سعي الفريق في بطولة العالم للفورمولا واحد.
ما يزال الفريق يعمل من مصنع جوردان القديم الذي استُخدم للمرة الأولى في 1991، في ظل تواجد العديد من الموظفين في كبائن مؤقتة بجوار المبنى الأساسي، بينما يعمل موظفو نفق الهواء في منشأة مرسيدس في براكلي.
لكن المقر الجديد للفريق الذي يتم بناؤه الآن سيجمع كل العاملين في مبنى واحد، بينما سيتواجد كامل قسم التصميم في مكتب واسع مفتوح. وسيكون المقر جاهزًا في مايو/أيار المُقبل، بينما سيبدأ نفق الهواء الجديد بجواره العمل في 2024.
وعند سؤاله إذا ما سيلعب المبنى الجديد دورًا محوريًا، قال كراك: "حقيقة أنه سيكون بوسعك التحدث إلى الموظفين من دون ترتيب اجتماع، فإنه سيسهّل جدًا من المحادثات".
وأضاف: "المواقع البعيدة التي لدينا تجعلك إما تتحدث عبر الهاتف أو يتعين عليك ترتيب اجتماع أولًا، وعادة ما يكون ذلك حاجزًا يمنع المزيد من النقاشات".
وتابع: "الجانب اللوجستي هو ميزة أخرى كذلك، إذ علينا ألا ننسى جلب الأشياء من اليسار إلى اليمين، سيكون الوضع مختلفًا بشكل ضخم وأسهل كذلك على نحوٍ كبير".
وأكمل: "من ذلك المنظور أتفق تمامًا على استخدام تعبير محوري أو أنه سيغير قواعد اللعبة، من ناحية ديناميكية الفريق والأمور اللوجستية".
ألبين تكشف موعد إطلاق سيارتها "آي523" لموسم 2023
أندريتي وكاديلاك يُعلنان عن خططٍ لدخول الفورمولا واحد
أحدث الأخبار
مكلارين تُحدّد موعد إطلاق سيارتها لموسم 2023
أصبحت مكلارين أحدث الفرق التي تُؤكّد رسميًا موعد كشف النقاب عن سيارتها الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
روسي يأمُل أن يتطور غاسلي ليكون "قائدًا تقنيًا" مع فريق ألبين في الفورمولا واحد
يأمُل لورون روسي المدير التنفيذي لألبين أن يستعين الوافد الجديد بيير غاسلي بخبرته السابقة كـ "قائد تقني" مع ألفا تاوري ليتقدم بالفريق إلى "مستوى جديد" في الفورمولا واحد.
ماركو: على ريد بُل أن تخشى مرسيدس أكثر من فيراري في 2023
يعتقد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل بأنه ينبغي على فريقه أن يخشى من مرسيدس أكثر من فيراري بينما يستعد للدفاع عن لقبيه في موسم 2023 من بطولة العالم للفورمولا واحد.
فيديو: ملخص المرحلة الخامسة من رالي داكار 2023
عاد ناصر العطية في المرحلة الخامسة ليقدّم أداءً قويًا كان بمثابة رد على قرار رفع طاقة سيارات آودي عملًا بقانون موازنة الأداء، حيث فاز القطري بخامس مراحل الحدث في حائل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
You have 2 options:
- Become a subscriber.
- Disable your adblocker.