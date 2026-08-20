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أستون مارتن "ننتظر" قرار ألونسو 

أكد مايك كراك أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن مستقبل فرناندو ألونسو مع فريقه الحالي، أستون مارتن.

خلدون يونس
خلدون يونس
منشور:
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: أليستير ستالي

كان فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين قد صرح سابقًا بأنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله خلال العطلة الصيفية.

ومع ذلك، ووفقًا لمايك كراك، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.

حيث قال كراك: "نعم، المناقشات بشأن هذا الأمر مستمرة منذ أشهر".

وأكمل: "لطالما قال فرناندو إنه سيتخذ قراره خلال الصيف. أعتقد أننا سنرى قرارًا خلال الأسابيع المقبلة".

وأردف: "كما قلت، نحن ننتظر قراره، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وعندما سُئل عن الشائعات التي تربط سائقين آخرين بالفريق، قدم كراك إجابة واضحة.

حيث ردّ: "لطالما قلنا أن تركيزنا ينصب على مواصلة العمل مع فرناندو".

وتابع: "كما قلت، نحن واثقون إلى حد كبير من أننا سنحقق نتائج جيدة في هذا الصدد".

واختتم: "من ناحية أخرى، علينا احترام رغبة فرناندو في اتخاذ قراره بنفسه، وعلينا الانتظار حتى ذلك الحين".

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