أستون مارتن "ننتظر" قرار ألونسو
أكد مايك كراك أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن مستقبل فرناندو ألونسو مع فريقه الحالي، أستون مارتن.
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: أليستير ستالي
كان فرناندو ألونسو بطل العالم مرتين قد صرح سابقًا بأنه سيتخذ قرارًا بشأن مستقبله خلال العطلة الصيفية.
ومع ذلك، ووفقًا لمايك كراك، لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي حتى الآن.
حيث قال كراك: "نعم، المناقشات بشأن هذا الأمر مستمرة منذ أشهر".
وأكمل: "لطالما قال فرناندو إنه سيتخذ قراره خلال الصيف. أعتقد أننا سنرى قرارًا خلال الأسابيع المقبلة".
وأردف: "كما قلت، نحن ننتظر قراره، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".
وعندما سُئل عن الشائعات التي تربط سائقين آخرين بالفريق، قدم كراك إجابة واضحة.
حيث ردّ: "لطالما قلنا أن تركيزنا ينصب على مواصلة العمل مع فرناندو".
وتابع: "كما قلت، نحن واثقون إلى حد كبير من أننا سنحقق نتائج جيدة في هذا الصدد".
واختتم: "من ناحية أخرى، علينا احترام رغبة فرناندو في اتخاذ قراره بنفسه، وعلينا الانتظار حتى ذلك الحين".
شارك أو احفظ هذه القصّة
أستون مارتن متفائلة بتحديثات المحرك: "نتطلع بشغف إلى جولة زاندفورت"
ألونسو: "متفائل" بشأن مستقبل الرياضة
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
فيرستابن: ألونسو يواجه قرارًا أسهل بشأن مستقبله في الفورمولا 1
مونتويا: هكذا سيرحل لانس سترول عن أستون مارتن
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
أحدث الأخبار
الحكومة الأوكرانية ترد رسميًا بعد قرار سماح "فيا" بمشاركة روسيا مجددًا في رياضة المحركات
أستون مارتن متفائلة بتحديثات المحرك: "نتطلع بشغف إلى جولة زاندفورت"
توتو وولف عن مسيرة ابنه جاك في السباقات: "أجواء الحلبات تُعدّ مدرسة رائعة لتطويره"
بورتوليتو يدعم قرار فيرستابن بالبقاء مع ريد بُل: "أخبار مذهلة"
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات