أستون مارتن: نتيجة فرنسا "إسكاتٌ" لاتهاماتنا بالغشّ

أدخل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" وبيريللي إجراءات صارمة حيال طريقة تشغيل الإطارات - من بينها التشديد على قياسات الضغط الدُنيا المسموحة - بدءاً من جائزة فرنسا الكبرى وذلك بعد انفجار إطاري سيارتي أستون مارتن وريد بُل في باكو.

وخلال سباق بول ريكار في فرنسا، أكمل كل من سيباستيان فيتيل ولانس سترول فترة طويلة للغاية على إطارات "هارد"، ليحرزا المركزين التاسع والعاشر على التوالي، حيث شقّ الكندي طريقه من المركز 19.

وأوضح زافناور أن طريقة الفريق بتفادي مشاكل الإطارات التي أصابت المنافسين في فرنسا، كانت رداً مناسباً لأولئك الذين أطلقوا التكهنات حيال خروج أستون مارتن سابقاً عن القوانين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم" تعليقاً على تلك الاتهامات: "إنها محبطة. خاصة عندما تعلم تماماً ما تقوم به، وأنك ضمن القوانين، بينما يتهمك الآخرون بالرغم من أنهم لا يعلمون ما تقوم به".

وأردف: "نأمل أن يُسكتهم ذلك، لكن يمكنني القول أننا لم نخرج على الإطلاق عن القوانين. لطالما اتبعنا توصيات ’فيا’ وبيريللي بحذافيرها، وسنواصل ذلك".

بالمقابل، أشار زافناور إلى أن التوجيه التقني الذي أصدرته "فيا" لم يؤثر على استراتيجية الفريق.

فقال: "حسناً كما رأينا، خرج التوجيه التقني، وكان علينا تغيير أسلوب العمل قليلاً، لكن ذلك لم يؤثر على استراتيجيتنا بأي شكل من الأشكال، وهذا دليل آخر على أننا كنا نعمل ضمن التوصيات بطبيعة الحال".

وأكمل: "نحن ما زلنا نعمل ضمن التوصيات. إن كنت ذكياً بالتعامل مع الإطارات، فستحصد النتائج".

وتابع: "علينا أن ننظر إلى بعض الفرق الأخرى التي تراجعت في أدائها بسبب ذلك التوجيه التقني!".

واختتم: "من مكان تأهلنا، أعتقد أن تسجيل النقاط يعتبر أمراً جيداً للغاية وهذا ما كنا نأمل تحقيقه. ربما كان بوسع سيباستيان التقدم أكثر لكنها كانت معركة محتدمة في النهاية".

يشار أن أستون مارتن ما زلت تقدم التحديثات لسيارتها، حيث يأمل زافناور أن يتم اعتماد الحزمة الجديدة بحلول سباق ستيريا المقبل.