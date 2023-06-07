اشترك
السابق / راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى أخبار

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

اعترف لانس سترول أن فريقه أستون مارتن تفاجأ بوتيرة سيارة مرسيدس المحدثة "الصاروخية" خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد في موسم 2023 الجاري.

خلدون يونس
من قبل:
لويس هاميلتون، مرسيدس ولانس سترول، أستون مارتن

حققت مرسيدس منصة تتويج مزدوجة خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق، وذلك مع سيارتها المحدثة، وهذا ما منحها القدرة على تجاوز أستون مارتن ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، لتحتل المركز الثاني خلف ريد بُل.

أما سائقا أستون مارتن، فقد أكملا السباق بالمركزين السادس والسابع مع لانس سترول وفرناندو ألونسو على التوالي.

وبدا الفريق متفاجئاً من وتيرة سيارة مرسيدس التي وصفها سترول بالصاروخية.

حيث قال: "سيارة مرسيدس صاروخية. لا أعلم أين وجدوا كل تلك الوتيرة".

وأكمل: "توقعت أن نكون ثاني سيارة بعد ريد بُل. توقعت ذلك نظراً لأدائنا خلال السباقات الأخيرة، لكننا لم نكن كذلك".

وأضاف: "عانينا الكثير من تآكل الإطارات وعانينا لمجاراة وتيرة مرسيدس وفيراري، أما ريد بُل فكانت في كوكب آخر".

اقرأ أيضاً:

ويرى سترول أن السبب الأساسي وراء تراجع أستون مارتن مقارنة بمرسيدس يكمن في الإطارات.

فقال: "التآكل. سيارة مرسيدس كانت تتعامل مع الإطارات بشكل جيد جداً".

وأضاف: "شعرت بذلك في القسم الأول، حين كنت بالمركز الثالث، وكنت مرتاحاً مع الفارق مقارنة بـ كارلوس (ساينز، فيراري)، حتى أنني ابتعدت قليلاً عن لويس (هاميلتون، مرسيدس)".

وأكمل: "لكن وبعد خمس لفات، لم يعانوا هم من أي تآكل، بينما شعرت بأداء إطاراتي ينخفض".

واسترسل: "كانوا يضغطون. حتى بالنظر إلى سباق راسل، أعتقد أنهم كانوا قادرين على الضغط بتلك الوتيرة طوال السباق. كانت سيارتهم جيدة جداً".

وتيرة سيارة أستون مارتن غير التنافسية كانت واضحة كذلك مع ألونسو، الذي قال لفريقه عبر اللاسلكي أنه لن يحاول منافسة سترول على المركز حين كان قريباً منه في المراحل الأخيرة للسباق.

ويرى سترول ذلك كإشارة على تحلّي ألونسو بروح الفريق.

فقال: "كنا بالمركزين السادس والسابع، وعلينا إيصال السيارة، والتفكير ببطولة المصنّعين".

وأكمل: "نحن نحترم بعضنا البعض كزملاء، ونريد تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط لصالح الفريق".

واختتم: "الأمر الأهم هو إيصال السيارتين بمراكز النقاط دون حوادث، فقد عمل الفريق بجدّ كبير على السيارتين وهم يستحقون ذلك".

المشاركات
التعليقات

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
خلدون يونس More from
خلدون يونس
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً"

راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً"

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً" راسل يعترف بأن اعتقاده بهطول الأمطار في سباق إسبانيا كان "محرجاً"

وولف: مرسيدس كانت بحاجة "لصدمة بداية الموسم" كي تتخذ قرارات جريئة مع السيارة

وولف: مرسيدس كانت بحاجة "لصدمة بداية الموسم" كي تتخذ قرارات جريئة مع السيارة

فورمولا 1

وولف: مرسيدس كانت بحاجة "لصدمة بداية الموسم" كي تتخذ قرارات جريئة مع السيارة وولف: مرسيدس كانت بحاجة "لصدمة بداية الموسم" كي تتخذ قرارات جريئة مع السيارة

أستون مارتن رايسينغ More from
أستون مارتن رايسينغ
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا

أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا

أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا

أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا

فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا

أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت"

أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت"

فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى

أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت" أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت"

أحدث الأخبار

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة

مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"

مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"

F1 فورمولا 1

مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض" مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"

أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا

أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا

F1 فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى

أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك