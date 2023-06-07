أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا

حققت مرسيدس منصة تتويج مزدوجة خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق، وذلك مع سيارتها المحدثة، وهذا ما منحها القدرة على تجاوز أستون مارتن ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، لتحتل المركز الثاني خلف ريد بُل.

أما سائقا أستون مارتن، فقد أكملا السباق بالمركزين السادس والسابع مع لانس سترول وفرناندو ألونسو على التوالي.

وبدا الفريق متفاجئاً من وتيرة سيارة مرسيدس التي وصفها سترول بالصاروخية.

حيث قال: "سيارة مرسيدس صاروخية. لا أعلم أين وجدوا كل تلك الوتيرة".

وأكمل: "توقعت أن نكون ثاني سيارة بعد ريد بُل. توقعت ذلك نظراً لأدائنا خلال السباقات الأخيرة، لكننا لم نكن كذلك".

وأضاف: "عانينا الكثير من تآكل الإطارات وعانينا لمجاراة وتيرة مرسيدس وفيراري، أما ريد بُل فكانت في كوكب آخر".

ويرى سترول أن السبب الأساسي وراء تراجع أستون مارتن مقارنة بمرسيدس يكمن في الإطارات.

فقال: "التآكل. سيارة مرسيدس كانت تتعامل مع الإطارات بشكل جيد جداً".

وأضاف: "شعرت بذلك في القسم الأول، حين كنت بالمركز الثالث، وكنت مرتاحاً مع الفارق مقارنة بـ كارلوس (ساينز، فيراري)، حتى أنني ابتعدت قليلاً عن لويس (هاميلتون، مرسيدس)".

وأكمل: "لكن وبعد خمس لفات، لم يعانوا هم من أي تآكل، بينما شعرت بأداء إطاراتي ينخفض".

واسترسل: "كانوا يضغطون. حتى بالنظر إلى سباق راسل، أعتقد أنهم كانوا قادرين على الضغط بتلك الوتيرة طوال السباق. كانت سيارتهم جيدة جداً".

وتيرة سيارة أستون مارتن غير التنافسية كانت واضحة كذلك مع ألونسو، الذي قال لفريقه عبر اللاسلكي أنه لن يحاول منافسة سترول على المركز حين كان قريباً منه في المراحل الأخيرة للسباق.

ويرى سترول ذلك كإشارة على تحلّي ألونسو بروح الفريق.

فقال: "كنا بالمركزين السادس والسابع، وعلينا إيصال السيارة، والتفكير ببطولة المصنّعين".

وأكمل: "نحن نحترم بعضنا البعض كزملاء، ونريد تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط لصالح الفريق".

واختتم: "الأمر الأهم هو إيصال السيارتين بمراكز النقاط دون حوادث، فقد عمل الفريق بجدّ كبير على السيارتين وهم يستحقون ذلك".