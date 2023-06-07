أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
اعترف لانس سترول أن فريقه أستون مارتن تفاجأ بوتيرة سيارة مرسيدس المحدثة "الصاروخية" خلال سباق جائزة إسبانيا الكبرى للفورمولا واحد في موسم 2023 الجاري.
حققت مرسيدس منصة تتويج مزدوجة خلف ماكس فيرستابن الفائز بالسباق، وذلك مع سيارتها المحدثة، وهذا ما منحها القدرة على تجاوز أستون مارتن ضمن ترتيب بطولة المصنّعين، لتحتل المركز الثاني خلف ريد بُل.
أما سائقا أستون مارتن، فقد أكملا السباق بالمركزين السادس والسابع مع لانس سترول وفرناندو ألونسو على التوالي.
وبدا الفريق متفاجئاً من وتيرة سيارة مرسيدس التي وصفها سترول بالصاروخية.
حيث قال: "سيارة مرسيدس صاروخية. لا أعلم أين وجدوا كل تلك الوتيرة".
وأكمل: "توقعت أن نكون ثاني سيارة بعد ريد بُل. توقعت ذلك نظراً لأدائنا خلال السباقات الأخيرة، لكننا لم نكن كذلك".
وأضاف: "عانينا الكثير من تآكل الإطارات وعانينا لمجاراة وتيرة مرسيدس وفيراري، أما ريد بُل فكانت في كوكب آخر".
ويرى سترول أن السبب الأساسي وراء تراجع أستون مارتن مقارنة بمرسيدس يكمن في الإطارات.
فقال: "التآكل. سيارة مرسيدس كانت تتعامل مع الإطارات بشكل جيد جداً".
وأضاف: "شعرت بذلك في القسم الأول، حين كنت بالمركز الثالث، وكنت مرتاحاً مع الفارق مقارنة بـ كارلوس (ساينز، فيراري)، حتى أنني ابتعدت قليلاً عن لويس (هاميلتون، مرسيدس)".
وأكمل: "لكن وبعد خمس لفات، لم يعانوا هم من أي تآكل، بينما شعرت بأداء إطاراتي ينخفض".
واسترسل: "كانوا يضغطون. حتى بالنظر إلى سباق راسل، أعتقد أنهم كانوا قادرين على الضغط بتلك الوتيرة طوال السباق. كانت سيارتهم جيدة جداً".
وتيرة سيارة أستون مارتن غير التنافسية كانت واضحة كذلك مع ألونسو، الذي قال لفريقه عبر اللاسلكي أنه لن يحاول منافسة سترول على المركز حين كان قريباً منه في المراحل الأخيرة للسباق.
ويرى سترول ذلك كإشارة على تحلّي ألونسو بروح الفريق.
فقال: "كنا بالمركزين السادس والسابع، وعلينا إيصال السيارة، والتفكير ببطولة المصنّعين".
وأكمل: "نحن نحترم بعضنا البعض كزملاء، ونريد تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط لصالح الفريق".
واختتم: "الأمر الأهم هو إيصال السيارتين بمراكز النقاط دون حوادث، فقد عمل الفريق بجدّ كبير على السيارتين وهم يستحقون ذلك".
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا أستون مارتن تشرح مقدار تضرر أرضية سيارة ألونسو في تصفيات إسبانيا
أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت"
أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت" أستون مارتن: ألونسو لم يكن ليفوز في موناكو لو انتقل مباشرة لإطارات "انترميديت"
أحدث الأخبار
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا أستون مارتن متفاجئة من سيارة مرسيدس "الصاروخية" في سباق إسبانيا
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة راسل: "سحر" مرسيدس في إسبانيا لا يعود إلى التصميم الجديد لجانب السيارة
مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"
مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض" مكلارين: ضمّ مارشال من ريد بُل كان فرصة "لا تعوّض"
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا أستون مارتن في حيرة من سبب ضعف الوتيرة في سباق إسبانيا
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.