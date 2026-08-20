سمح تحديث الهيكل الذي جلبته أستون مارتن إلى المجر تحت قيادة أدريان نيوي للفريق بتقليص الفارق مع مجموعة الصدارة بنحو ثانيتين في اللفة الواحدة. وهذه الزيادة المفاجئة في الأداء على حلبة هنغارورينغ للفريق البريطاني، الذي بدأ الموسم في مؤخرة الترتيب إلى جانب كاديلاك في أول مواسمها في الفورمولا 1، أثارت قلق منافسيه بشدة.

وبعد نجاح تحديث الهيكل، تتجه الأنظار الآن إلى تحديث وحدة الطاقة الكبير الذي ستجلبه أستون مارتن إلى زاندفورت. كما يشعر شينتارو أوريهارا كبير مهندسي هوندا، الذي قاد عملية تطوير التحديث، بالحماس تجاه هذه الخطوة.

وفي تصريحات أدلى بها ضمن البيان الصحفي الرسمي قبل عطلة نهاية الأسبوع، سلط أوريهارا الضوء على أهمية تحديثات المحرك الجديدة، قائلًا: "ستكون جائزة هولندا الكبرى خطوة حاسمة بالنسبة إلى هوندا، لأننا سنجلب محركنا المحدث إلى الحلبة هنا".

وأضاف: "هذه الخطوة هي نتاج العمل الجاد الذي قامت به إتش آر سي ساكورا وإتش آر سي المملكة المتحدة وفريق أستون مارتن".

وتابع: "نظرًا لأن زاندفورت تستضيف عطلة نهاية أسبوع للسباق القصير، فلن تكون أمامنا سوى حصة تجارب حرة واحدة. وبينما سيشكل تقييم الحزمة الجديدة خلال هذا الوقت المحدود تحديًا إضافيًا، فإننا نتطلع بشدة إلى عطلة نهاية الأسبوع".

وأردف: "في المجر، حققنا خطوة كبيرة إلى الأمام مع الهيكل الجديد. والآن، مع محركنا الجديد، نهدف إلى مواصلة تطويرنا كفريق خلال بقية الموسم".

وحققت أستون مارتن ونيوي نتيجة لافتة في المجر من خلال تقديم جميع التغييرات ضمن حزمة واحدة، بدلًا من إدخال تحديثات صغيرة ومتفرقة. وتتبع هوندا نهجًا مشابهًا، إذ ستجلب إلى هولندا حزمة تحديثات شاملة بدلًا من تقديم قطعة واحدة فقط.

وأوضح أوريهارا أن التغييرات التقنية على المحرك تركزت بشكل أساسي على غرفة الاحتراق ونظام التزييت.

وكان نجاح الفريق مع تحديث الهيكل مصدرًا كبيرًا للأمل بالنسبة إلى بطل العالم مرتين فرناندو ألونسو، الذي كان يخشى قضاء عام آخر بعيدًا عن المنافسة. وبعد سباق المجر، أعرب ألونسو عن رضاه عن التحديثات وتفاؤله بشأن الترقيات المقبلة للمحرك.