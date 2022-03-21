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أستون مارتن ما تزال غير واثقة من عودة فيتيل للمشاركة في جائزة السعودية الكبرى

ما تزال أستون مارتن غير واثقة مما إذا سيحصل سيباستيان فيتيل على الضوء الأخضر للمشاركة في جائزة السعودية الكبرى، وذلك بعد تغيّبه عن الجولة الافتتاحية في البحرين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

أستون مارتن ما تزال غير واثقة من عودة فيتيل للمشاركة في جائزة السعودية الكبرى

تأكدت إصابة بطل العالم أربع مرات فيتيل بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، ما دفع أستون مارتن للإعلان يوم الخميس الماضي أنه سيتغيب عن المشاركة في جولة البحرين وأن نيكو هلكنبرغ سيقود بدلًا عنه.

وكان فيتيل السائق الثاني الذي يُصاب بفيروس كورونا في غضون أسبوعين، وذلك بعد إصابة دانيال ريكاردو سائق مكلارين واضطراره للتغيب عن التجارب الشتوية الثانية في البحرين، لكنه عاد للمشاركة في الجولة الافتتاحية.

وضمن معرض حديثه عقب سباق البحرين، أوضح مايك كراك مدير فريق أستون مارتن أنه وبينما يبدو بأن فيتيل يتحسن، لكن يبقى من غير الواضح إذا ما سيعود بحلول جائزة السعودية الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

فقال: "لقد شارك في اجتماع الفريق، وكان يبدو بحالة أفضل مما كان قبل بضعة أيام".

وأضاف: "لكننا لا نعلم إذا ما سيعود في الموعد. سنرى كيف سيكون الوضع في الأيام القليلة المقبلة. نأمُل أن يعود قريبًا".

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وأوضح كراك أنه يتعين على فيتيل اتباع بروتوكولات كوفيد-19 في المملكة العربية السعودية وتلك المعتمدة داخل الفريق قبل أن يعود.

حيث قال: "عليه اتّباع الإجراءات في الجانبين، ولكن لأكون صريحًا، فلست على دراية كاملة بالقوانين والإجراءات في السعودية. إذا ما لديه تحليل سلبي، فسيكون الأمر سهلًا. سيكون من الأفضل الحصول على ذلك الآن وليس بعد أسبوعين".

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