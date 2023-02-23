أستون مارتن ما تزال تنتظر تحديثًا حول تعافي سترول من أجل سباق البحرين
ما يزال فريق أستون مارتن لا يعرف إذا ما سيتمكن لانس سترول بشكل مؤكد من التعافي بشكل كامل للمشاركة في جائزة البحرين الكبرى.
تم استبعاد سترول من المشاركة في التجارب الشتوية في البحرين هذا الأسبوع بعد تعرض لحادثة على دراجته الهوائية والتي تركته مع إصابة في الرسغ وفق ما صرح به مايك كراك مدير الفريق.
وقد حل فيليبي دروغوفيتش السائق الاحتياطي مكان الكندي خلال الفترة الصباحية من اليوم الأول للتجارب الشتوية.
وأوضح كراك أن الفريق سيعلن لاحقًا اليوم عمن سيقود لليومين المتبقيين في تجارب البحرين بينما ينتظر تأكيدًا حول وضع سترول.
مع ذلك، فإنه من المعلوم بأن وإذا ما واصل دروغوفيتش مشاركته في التجارب بجوار فرناندو ألونسو فذلك لا يعني بالضرورة أنه ما تزال هنالك شكوك حول مشاركة سترول في الجائزة الكبرى.
في المقابل، ستوفيل فاندورن السائق الاحتياطي الآخر يخوض نهاية هذا الأسبوع جولة الفورمولا إي في كاب تاون، لكنه من المقرر أن يكون حاضرًا نهاية الأسبوع المقبل للجائزة الكبرى.
"لقد كان يتدرب ويحاول تحسين لياقته الأسبوع الماضي، كان على دراجته الهوائية وتعرض لحادثة صغيرة وأصيب" قال كراك.
وأضاف: "ولأسباب وقائية قررنا أنه من الأفضل أن ينتظر قليلًا ليكون مستعدًا للأسبوع المقبل".
وتابع: "إنه مصاب في يده، في الرسغ، لكنني لا أريد الخوض في تفاصيل الأمر، كونها مسألة شخصية وتتعلق بخصوصيته".
وأكمل: "لم نتخذ بعد قرارًا نهائيًا حول تشكيلتنا للأيام المُقبلة، سنقرر ذلك خلال الساعات المُقبلة".
وعند سؤاله إذا ما قد يشارك دروغوفيتش نهاية الأسبوع المُقبل في سباق البحرين، قال كراك: "لا نعلم بعد، إنهم يقيمون الوضع يومًا بيوم، لذلك لا أعلم ما سيحدث، كما أن الأمر يعتمد عليه هو كذلك".
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