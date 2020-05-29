أستون مارتن لن تحوّل ريسينغ بوينت إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد

ستعود أستون مارتن إلى الفورمولا واحد في موسم 2021 كفريق مصنعي إثر استثمار مالك ريسينغ بوينت لورانس سترول في شركة صناعة السيارات البريطانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويستثمر فريق ريسينغ بوينت حاليًا في ترقية منشآته، بما فيها بناء مصنع جديد، وذلك بعد أعوام من المصاعب المالية التي واجهها الفريق عندما كان يُعرف بفورس إنديا.

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لكن غرين شدّد على أنّ الفريق لن يسعى إلى تعزيز حجمه ليصل إلى مستوى فرق الصدارة في البطولة، لكنّه عوضًا عن ذلك سيركّز على الكفاءة تحت سقف النفقات الذي سيتمّ العمل به بدءًا من الموسم المُقبل.

فقال: "كان ذلك أول جوانب النقاش التي خضناها مع سترول، ماذا كان يحتاج، وماذا ينبغي علينا أن نفعل، مع رؤية بألا نصبح أحد تلك الفرق الكبيرة المخيفة".

وأضاف: "أردنا الحفاظ على كفاءة الفريق والحجم الذي نحظى به الآن، والذي شعرنا بأنه مناسب للغاية، وضمن مستوى مثالي. لا نريد أن نتوسّع فجأة من فريق بحجم 450 موظف إلى 800 أو 900 موظف. لم يكن ذلك مطلقًا ضمن أهدافنا".

في المقابل، أوضح غرين أن إبرام صفقة مع مرسيدس لاستحخدام نفق الهواء الخاص بها كانت بمثابة تقدم كبير لريسينغ بوينت، والذي كان ممكنًا فقط عبر استثمار سترول.

هذا وستقدّم الفورمولا واحد سقف نفقات جديد لموسم 2021 والذي سيقيّد نفقات الفرق عند 145 مليون دولار لكل موسم، وذلك في محاولة لجعل المشاركة في البطولة مستدامة على نحوٍ أكبر.

لكن إحدى تبعات ذلك ستتمثّل في تسريح العديد من الفريق الكبيرة لموظفيها، حيث أكّدت مكلارين أن ستستغني عن خدمات ما يصل إلى 70 موظف لديها في الفورمولا واحد كجزء من حملة التسريح الكبيرة التي ستقوم بها الشركة لمواجهة الأزمة الحالية بعد تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

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ويرى غرين أنّ أيام توظيف الفرق لأكثر من 800 شخص من أجل الفوز بالسباقات توشك على الانتهاء في المستقبل القريب.

فقال: "سيتعيّن على الفرق الكبيرة النزول والاقتراب أكثر من مستوانا. نتواجد لأعوام في ذلك المستوى، وأعتقد بأننا نقول بعمل لائق للغاية".

واختتم: "أعتقد بأنّنا وضعنا أنظمة ومجموعات تعلم جيدًا كيفية العمل في بيئة محدودة بسقف نفقات معين. وهذا سيساعدنا كثيرًا فيما هو قادم".