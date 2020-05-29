فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
Postponed
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
47 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
61 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
89 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
96 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
110 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
131 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
145 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
152 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
166 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
180 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

أستون مارتن لن تحوّل ريسينغ بوينت إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد

المشاركات
التعليقات
أستون مارتن لن تحوّل ريسينغ بوينت إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد
29-05-2020

قال آندرو غرين أنّ فريق ريسينغ بوينت الذي يُديره تقنيًا لن يتحول إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد عندما يصبح فريقًا مصنعيًا لأستون مارتن في 2021.

ستعود أستون مارتن إلى الفورمولا واحد في موسم 2021 كفريق مصنعي إثر استثمار مالك ريسينغ بوينت لورانس سترول في شركة صناعة السيارات البريطانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

ويستثمر فريق ريسينغ بوينت حاليًا في ترقية منشآته، بما فيها بناء مصنع جديد، وذلك بعد أعوام من المصاعب المالية التي واجهها الفريق عندما كان يُعرف بفورس إنديا.

اقرأ أيضاً:

لكن غرين شدّد على أنّ الفريق لن يسعى إلى تعزيز حجمه ليصل إلى مستوى فرق الصدارة في البطولة، لكنّه عوضًا عن ذلك سيركّز على الكفاءة تحت سقف النفقات الذي سيتمّ العمل به بدءًا من الموسم المُقبل.

فقال: "كان ذلك أول جوانب النقاش التي خضناها مع سترول، ماذا كان يحتاج، وماذا ينبغي علينا أن نفعل، مع رؤية بألا نصبح أحد تلك الفرق الكبيرة المخيفة".

وأضاف: "أردنا الحفاظ على كفاءة الفريق والحجم الذي نحظى به الآن، والذي شعرنا بأنه مناسب للغاية، وضمن مستوى مثالي. لا نريد أن نتوسّع فجأة من فريق بحجم 450 موظف إلى 800 أو 900 موظف. لم يكن ذلك مطلقًا ضمن أهدافنا".

في المقابل، أوضح غرين أن إبرام صفقة مع مرسيدس لاستحخدام نفق الهواء الخاص بها كانت بمثابة تقدم كبير لريسينغ بوينت، والذي كان ممكنًا فقط عبر استثمار سترول.

هذا وستقدّم الفورمولا واحد سقف نفقات جديد لموسم 2021 والذي سيقيّد نفقات الفرق عند 145 مليون دولار لكل موسم، وذلك في محاولة لجعل المشاركة في البطولة مستدامة على نحوٍ أكبر.

لكن إحدى تبعات ذلك ستتمثّل في تسريح العديد من الفريق الكبيرة لموظفيها، حيث أكّدت مكلارين أن ستستغني عن خدمات ما يصل إلى 70 موظف لديها في الفورمولا واحد كجزء من حملة التسريح الكبيرة التي ستقوم بها الشركة لمواجهة الأزمة الحالية بعد تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19".

اقرأ أيضاً:

ويرى غرين أنّ أيام توظيف الفرق لأكثر من 800 شخص من أجل الفوز بالسباقات توشك على الانتهاء في المستقبل القريب.

فقال: "سيتعيّن على الفرق الكبيرة النزول والاقتراب أكثر من مستوانا. نتواجد لأعوام في ذلك المستوى، وأعتقد بأننا نقول بعمل لائق للغاية".

واختتم: "أعتقد بأنّنا وضعنا أنظمة ومجموعات تعلم جيدًا كيفية العمل في بيئة محدودة بسقف نفقات معين. وهذا سيساعدنا كثيرًا فيما هو قادم".

المقال التالي
فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

المقال السابق

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مكلارين ستتخلّى عن 1200 موظّف

2
فورمولا 1

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

3
فورمولا 1

فرق الفورمولا واحد باتت ملزمة باختبار الإطارات الجديدة خلال جولات الفورمولا واحد

4
فورمولا 1

ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين

5
فورمولا 1

أستون مارتن لن تحوّل ريسينغ بوينت إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد

12د

أحدث ملفات الفيديو

أجمل سيارات الفورمولا واحد في التاريخ 13:04
فورمولا 1

أجمل سيارات الفورمولا واحد في التاريخ

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021 01:17
فورمولا 1

تأجيل جائزة هولندا الكبرى إلى موسم 2021

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو 03:27
فورمولا 1

عندما التقى كولتارد مع بيرنولدي في موناكو

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى 04:24
فورمولا 1

الفائزون أكثر من مرة بسباق جائزة موناكو الكبرى

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو 01:01
فورمولا 1

لوكلير يكمل تصوير الفيلم المثير للجدل في موناكو

أحدث الأخبار

أستون مارتن لن تحوّل ريسينغ بوينت إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد
F1

أستون مارتن لن تحوّل ريسينغ بوينت إلى خصم "مخيف" في الفورمولا واحد

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع
F1

فريق ويليامز للفورمولا واحد تحت خطر البيع

الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً
F1

الأسبوع المقبل الموعد النهائي لمناقصة أغطية إطارات الفورمولا واحد بقياس 18 إنشاً

ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين
F1

ريكاردو عقد محادثات مع فيراري قبل انضمامه إلى مكلارين

مداخيل مجموعة مكلارين تنهار مع تجلّي تداعيات وباء كورونا
F1

مداخيل مجموعة مكلارين تنهار مع تجلّي تداعيات وباء كورونا

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.