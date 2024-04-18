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فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

أستون مارتن "لم تكن واثقة" من أن ألونسو سيرغب بالاستمرار في الفورمولا 1

اعترفت أستون مارتن بأنه كانت لديها بعض المخاوف قُبيل محادثات تجديد العقد مع فرناندو ألونسو بشأن أن الإسباني قد يؤثر إنهاء مسيرته في الفورمولا 1.

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: شاميم فاهاث

أعلن الفريق المتمركز في سيلفرستون الأسبوع الماضي توقيع عقد طويل الأمد مع ألونسو الذي سيواصل شراكته مع أستون مارتن نحو حقبة القوانين الجديدة في الفورمولا 1 بدءًا من 2026.

لكن وبالرُغم من أن محادثات التجديد كانت مباشرة بين الطرفين بمجرد أن بدأت، لكن مايك كراك مدير الفريق كشف عن وجود بعض المخاوف الخاصة بأن الروزنامة المتوسعة للبطولة بمتطلباتها كانت ربما لتدفع ألونسو إلى اعتزال السباقات.

وعند سؤاله في الصين إذا ما كان واثقًا دومًا بأن ألونسو سيبقى في الفورمولا 1، قال كراك: "لا. لم أكن واثقًا من ذلك".

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وأضاف: "كان فرناندو واضحًا للغاية عندما انضم إلينا بشأن أن الروزنامة وكثرة السفر تستنزفان الكثير من الطاقة، ولا سيما إذا ما تريد القيام بالأمور على طريقته".

وتابع: "فرناندو لا يكتفي بنسبة 99%. لذلك ومع روزنامة كهذه، فإنك تُستنزف بشكل كبير. وأعتقد بأنه سبق وصرح عدة مرات بأنه لا حياة أخرى بجانب الفورمولا 1، فإما أن تكون ملتزمًا 100% أو لا".

وأكمل: "ويمكنك رؤية ذلك في طريقة عمله، وعندما يتواجد داخل المرآب وكيفية تفاعله مع من حوله، ترى أنه لا يرضى سوي بـ 100%. وتفهم حينها كذلك أنه عندما يقول لا حياة أخرى بجانب ذلك، فإنه يعنيه بالفعل".

واختتم: "وبالنظر إلى كل ذلك، فقد كانت لدي بعض المخاوف بأنه سيقول: لا، أريد فعل أمر آخر في حياتي. لكنني كنت سعيدًا جدًا برؤية أنه يحب الفورمولا 1 أكثر من حياته الخاصة".

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