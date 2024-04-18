أستون مارتن "لم تكن واثقة" من أن ألونسو سيرغب بالاستمرار في الفورمولا 1
اعترفت أستون مارتن بأنه كانت لديها بعض المخاوف قُبيل محادثات تجديد العقد مع فرناندو ألونسو بشأن أن الإسباني قد يؤثر إنهاء مسيرته في الفورمولا 1.
الصورة من قبل: شاميم فاهاث
أعلن الفريق المتمركز في سيلفرستون الأسبوع الماضي توقيع عقد طويل الأمد مع ألونسو الذي سيواصل شراكته مع أستون مارتن نحو حقبة القوانين الجديدة في الفورمولا 1 بدءًا من 2026.
لكن وبالرُغم من أن محادثات التجديد كانت مباشرة بين الطرفين بمجرد أن بدأت، لكن مايك كراك مدير الفريق كشف عن وجود بعض المخاوف الخاصة بأن الروزنامة المتوسعة للبطولة بمتطلباتها كانت ربما لتدفع ألونسو إلى اعتزال السباقات.
وعند سؤاله في الصين إذا ما كان واثقًا دومًا بأن ألونسو سيبقى في الفورمولا 1، قال كراك: "لا. لم أكن واثقًا من ذلك".
وأضاف: "كان فرناندو واضحًا للغاية عندما انضم إلينا بشأن أن الروزنامة وكثرة السفر تستنزفان الكثير من الطاقة، ولا سيما إذا ما تريد القيام بالأمور على طريقته".
وتابع: "فرناندو لا يكتفي بنسبة 99%. لذلك ومع روزنامة كهذه، فإنك تُستنزف بشكل كبير. وأعتقد بأنه سبق وصرح عدة مرات بأنه لا حياة أخرى بجانب الفورمولا 1، فإما أن تكون ملتزمًا 100% أو لا".
وأكمل: "ويمكنك رؤية ذلك في طريقة عمله، وعندما يتواجد داخل المرآب وكيفية تفاعله مع من حوله، ترى أنه لا يرضى سوي بـ 100%. وتفهم حينها كذلك أنه عندما يقول لا حياة أخرى بجانب ذلك، فإنه يعنيه بالفعل".
واختتم: "وبالنظر إلى كل ذلك، فقد كانت لدي بعض المخاوف بأنه سيقول: لا، أريد فعل أمر آخر في حياتي. لكنني كنت سعيدًا جدًا برؤية أنه يحب الفورمولا 1 أكثر من حياته الخاصة".
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
بيريز: أكنّ احتراماً "هائلاً" إلى ألونسو ومتأكد 100 بالمئة من بقائي لموسم 2025
ألونسو: سترول أكثر حساسية تجاه مشاكل السيارة التي أتأقلم معها
تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024
هوندا تستهدف المنافسة على لقب الفورمولا واحد مع أستون مارتن بدءًا من 2026
ألونسو سيكون "أول من يعترف" إذا ما فقد أداءه في الفورمولا واحد بعمر الـ 45
أحدث الأخبار
راسل: مرسيدس محبوسة في "معركة الفوارق الهامشيّة"
بوتاس: الحلّ الدائم لمشاكل وقفات صيانة ساوبر سيأتي "بحلول سباق إيمولا"
ماركو: ساينز تلقى "عرضًا مربحًا للغاية" من آودي ولا يُمكن لريد بُل مجاراته
ريكاردو: هيكل سيارة آربي الجديد "راحة نفسية"
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات