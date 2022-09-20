أستون مارتن: لا تغييرات من قبل فيتيل "فائق الاحتراف" منذ إعلان اعتزاله
قال فريق أستون مارتن أنّه لم يلحظ أيّ تغييرات في مقاربة سيباستيان فيتيل منذ إعلان اعتزاله بنهاية الموسم الجاري من بطولة العالم للفورمولا واحد، واصفًا إيّاه بـ "فائق الاحتراف".
أعلن بطل العالم أربع مرّات نهاية يوليو الماضي عن اعتزاله البطولة بنهاية الموسم الجاري، ليُنهي بذلك مسيرته التي انطلقت في 2007.
وكان فيتيل قد انضمّ إلى أستون مارتن لموسم 2021 على إثر مغادرته لفيراري، وحقّق منصّة تتويج الفريق الأولى والوحيدة حتّى الآن ضمن جائزة أذربيجان الكبرى العام الماضي.
وقال توم ماكلاو مدير الأداء في أستون مارتن: "إنّه فائق الاحتراف حقًا".
وأضاف: "ربّما أصبح مرتاحًا أكثر داخليًا. لكنّني لا أرى ذلك في مكتب الهندسة وطريقة قيادته للسيارة".
وأردف: "سيباستيان مثل الآلة على صعيد العمل".
وأشار ماكلاو إلى أنّه "من الممتع العمل مع فيتيل"، حيث ساعد الفريق في عمليّة التطوير ضمن سعي الفريق للعودة إلى المنافسة على اللقب في غضون خمسة أعوام.
وقال في هذا الشأن: "إنّه قويٌ جدًا على صعيد الهندسة وقدّم الكثير للفريق على صعيد كيفيّة عملنا ونظرنا إلى الأمور".
وأضاف: "من الممتع العمل معه، كما أنّه يرفع معنويّات الفريق كثيرًا. لذا كان من دواعي سروري العمل معه وأتطلّع قدمًا للسباقات المقبلة التي نتسابق فيها معًا".
وسيخلف فرناندو ألونسو فيتيل بدءًا من الموسم المقبل، وفي حين أنّ الإسباني سيكون بسنّ الـ 41 والأكبر بين جميع السائقين، فإنّ ماكلاو قال أنّ الإسباني "يبدو تنافسيًا وراغبًا في تقديم أداء قوي" بناءً على جهوده الحاليّة.
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