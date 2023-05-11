أستون مارتن لا تعتبر تحقيق منصات التتويج "مسلّمات بديهية"

نجح فرناندو ألونسو بتحقيق 4 منصات تتويج من أصل 5 جولات حتى الآن آخرها كانت ميامي مع المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل.

ومع هذا الثبات الكبير في الأداء فإن أستون مارتن قادرة بالفعل على اقتناص فرصة الفوز في حال تعرضت سيارتا ريد بُل لأية مشكلة خلال السباقات المقبلة.

لكن كراك ما زال يُبقي على توقعاته واقعية، حيث أوضح أنه لا يأخذ منصات التتويج الحالية على أنها مسلّمات، وأنه يقدّر تماماً مستوى المنافسة الذي تقدمه مرسيدس وفيراري.

فقال: "نحن متواضعون. لا يجب أن تأخذ منصات التتويج على أنها أمر اعتيادي أو مجرد مسلّمات".

وأكمل: "هناك الكثير من العمل وراء تلك المنصات خاصة مع وجود منافسين أقوياء جداً، جداً واحترافيين بشكل كبير".

وتابع: "إن لم نقدم أفضل ما لدينا مئة بالمئة في جميع النواحي طوال الوقت، فلن نصل إلى منصات التتويج أبداً".

وبدلاً من السعي لمنافسة ريد بُل، يرى كراك أنه يجب على الفريق تركيز جهوده للاحتفاظ بالمركز الثاني ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

خاصة وأن فيراري تمتلك وتيرة قوية على مدار اللفة الواحدة بينما تعاني خلال السباق، أما مرسيدس فستجلب حزمة تحديثات كبيرة في إيمولا.

بالتالي فإن التحديات كبيرة أمام أستون مارتن، خاصة وأن مرسيدس لا تتأخر عنهم إلا بست نقاط فقط مع الاقتراب من أول ثلاثة سباقات متتالية في إيمولا، موناكو وإسبانيا.

"ستكون السباقات المتتالية صعبة على السائقين والسيارات" قال كراك.

وأكمل: "لدينا موناكو في المنتصف، وذلك صعب جداً، جداً من الناحية اللوجستية".

واختتم: "ستكون المنافسة قوية، لكننا نتطلع قدماً لها".