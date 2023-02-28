أستون مارتن لا تُصدّق الضجّة المثارة حول أداء فريقها بعد تجارب البحرين

في حين أنّ أستون مارتن كانت سابع أسرع السيارات على صعيد جدول الأزمنة خلال أيّام التجارب الثلاثة، فإنّ وتيرتها الثابتة وأدائها القويّ في محاكاة المسافات الطويلة من قبل فرناندو ألونسو جذبا أنظار الفرق المنافسة.

لكن عندما سُئل إن كانت التوقّعات قد تغيّرت الآن، قلّل كراك من أهميّة الأداء القويّ في التجارب، مُقارنًا ذلك بخيبة الأمل التي واجهها الفريق العام الماضي.

وقال: "أعتقد بأنّه من الصعب للغاية تقديم حكم كامل وفعلي. سأقدّم لكم مثالًا. كنّا في المركز الرابع العام الماضي، وبدا الوضع مشابهًا للغاية للآن".

وأضاف: "لكنّنا خرجنا من القسم الأوّل من التصفيات في السباق، لذا أعتقد بأنّ علينا أن لا نُضيّع أهدافنا. هدفنا هو تحقيق خطوة إلى الأمام على صعيد أداء السيارة والفريق. ولا يزال ذلك هدفنا. سنرى هذا الأسبوع إن كنّا قد حقّقنا ذلك أم لا".

واعترف كراك في المقابل بأنّ السيارة الجديدة بدت جيّدة على المسافات الطويلة، بالرغم من أنّه اعترف بأنّ حالة المسار ضخّمت ذلك.

وقال: "لم تكن محاكاة السباق سيّئة بالتأكيد. لكن علينا أن لا ننسى أنّ حالة المسار كانت جيّدة جدًا. كانت طبقة المطاط كبيرة. كانت جميع الفرق الأخرى تستخدم إطارات جديدة طوال الوقت، وكذلك إطارات ليّنة".

وأردف: "وذلك يُساعد كثيرًا في محاكاة السباق. لذا من الجيّد الحصول على محاكاة سباق كتلك، لكنّك تحتاج كذلك لوضع تلك الوتيرة في سياقها المناسب وعدم الانسياق وراء الأحلام. أعتقد بأنّ فرناندو قال مسبقًا، لا توجد معجزات في الفورمولا واحد".

وحرص كراك على التقليل من شأن التعليقات الإيجابيّة حول أداء أستون مارتن من قبل مختلف الأطراف في البادوك.

وقال: "هذه التعليقات التي تسمعها أحيانًا بأنّ سيارتك جيّدة، إنّها أشبه بالكلمات التي تُقال حول الأطفال في المدرسة. أعتقد بأنّ علينا الحفاظ على تواضعنا وتركيزنا".

وأكمل: "دائمًا ما تكون توقّعاتنا عالية، والجميع يرغب بتقديم أداء جيّد في هذه المرحلة من العام، ووضع الآخرين في مواقع معيّنة. لدينا أهدافٌ واضحة وهي التحسّن بالمقارنة مع العام الماضي. وسنرى حينها".