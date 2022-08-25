أستون مارتن لا تشارك ألبين قلقها حول عُمر ألونسو

فاجأ الفريق المتمركز في سيلفرستون الجميع قبل العطلة الصيفية بالإعلان عن ضمّه ألونسو إلى صفوفه لموسم 2023.

وما سهّل من استقدام الإسباني كان عدم استعداد ألبين لمنح ألونسو عقدًا لعدة أعوام، حيث رغب الفريق الفرنسي بوجود خيارات لاستبداله إذا لم يتمكن من الحفاظ على أدائه الحالي بعد أن أتمّ عامه الـ 41، فيما فضّل بطل العالم مرّتين عقدًا لفترة أطول من أجل البقاء في الفورمولا واحد.

ومع التزام أستون مارتن معه بعقد أطول، فإن مايك كراك مدير الفريق أوضح الآن بأن فريقه لا يعتريه أي قلق سبق وواجهته ألبين.

فقال: "دومًا ما نقول بأن سن الـ 40 هو الـ 30 الجديدة. لذلك من وجهة النظر هذه، فما يزال ألونسو سائقًا صغيرًا إذًا".

وأضاف: "ليست لدينا مثل هذه المخاوف. فهو ما يزال يقدم اليوم وتيرة فائقة السرعة، ولا نتوقع أن يتراجع ذلك على الإطلاق".

هذا ولم يحدد الفريق بعد مدة العقد مع ألونسو، والذي قيل بأنه لعدة مواسم، لكن كراك صرّح بأنه لن يتفاجئ إذا ما حصل الإسباني على عقد آخر بعد الحالي، وذلك من أجل مساعدة أستون مارتن على التقدم للمنافسة في الصدارة إذا ما بلغت الأهداف التي ترى أن بمقدورها تحقيقها على مدار المواسم القليلة المُقبلة.

فقال: "لن أتفاجئ إذا ما ظل معنا لفترة أطول لأكون صريحًا".